Carro desgovernado atinge casal de influenciadores em restaurante no Estados Unidos

Os influenciadores digitais Nina Unrated e Patrick Blackwood, conhecidos por compartilharem vídeos de refeições nas redes sociais, foram atingidos por uma SUV que invadiu um restaurante no Texas (EUA).

O caso aconteceu enquanto o casal gravava mais um de seus conteúdos. Nas imagens, que viralizaram nas redes sociais, é possível ver o momento em que o veículo rompe a parede de vidro do estabelecimento e atinge diretamente Patrick. Nina, em choque, se joga ao chão tentando se proteger.

Após o acidente, Nina publicou vídeos em seu perfil no Instagram mostrando diversos ferimentos, incluindo cortes no rosto e pelo corpo.

A polícia local investiga as circunstâncias da colisão e ainda não divulgou detalhes sobre o motorista ou o que teria provocado o acidente.