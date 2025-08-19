Semana Lilás: Poá realiza programação especial em defesa das mulheres

A Secretaria da Mulher de Poá realiza, ao longo do mês de agosto, a campanha “Poá por Todas”, em alusão ao Agosto Lilás, movimento nacional de combate à violência contra as mulheres. A programação inclui palestras, rodas de conversa, mobilizações nas ruas e ações de conscientização, com o objetivo de reforçar a importância da prevenção e do enfrentamento à violência. As atividades contam com a participação de especialistas, voluntários e o apoio da Secretaria Estadual da Mulher, ampliando o alcance e o impacto das ações no município.

A programação em Poá começa no dia 25 de agosto, às 15 horas, com uma roda de conversa sobre saúde emocional feminina, conduzida pela psicanalista e terapeuta Nara Serrão, na sede da Secretaria da Mulher. No dia 26 de agosto, das 10 às 13 horas, será realizado um pit stop de conscientização na avenida Leonor Bolsoni Marques da Silva, durante ação simultânea com diversas cidades do Estado, em parceria com a Secretaria Estadual da Mulher. As atividades serão encerradas no dia 29 de agosto, a partir das 18h, quando acontecem palestras sobre os direitos da mulher e defesa pessoal, na Câmara Municipal de Poá.

A secretária da Mulher, Laudjane Ferreira, lembra que todas as atividades são gratuitas e abertas à população, com foco especial no público feminino, mas também incentivando a participação de familiares, amigos e apoiadores da causa. “O objetivo das ações é disseminar informações sobre os direitos das mulheres, fortalecer a rede de proteção e reafirmar o compromisso do poder público no enfrentamento à violência contra a mulher”, destaca.

Ela reforça ainda a relevância das ações. “A campanha é muito importante e faz com que a gestão do prefeito Saulo Souza reafirme seu compromisso em promover políticas públicas eficazes, além do fortalecimento da rede de proteção às mulheres, garantindo que suas vozes sejam ouvidas e respeitadas”, afirmou.

Mobilização estadual

O pit stop que acontecerá no dia 26 de agosto integra uma mobilização estadual, que tem como meta aproximar as políticas públicas das comunidades e ampliar a rede de acolhimento. Em Poá, a Secretaria da Mulher articula parcerias com instituições locais para garantir a efetividade das ações e ampliar o alcance das mensagens de prevenção e conscientização.

Programação:

25 de agosto – 15 horas

Roda de conversa sobre saúde emocional feminina, com a psicanalista e terapeuta Nara Serrão.

Local: Secretaria da Mulher (rua Fernando Pinheiro Franco, 141 – centro)

26 de agosto – das 10 às 13 horas

Pit stop de conscientização. A ação será simultânea a eventos em diversas cidades paulistas, em parceria com a Secretaria Estadual da Mulher.

Local: Avenida Leonor Bolsoni Marques da Silva – centro

29 de agosto – às 18 e 19 horas

Palestras sobre os direitos da mulher e defesa pessoal.

Local: Câmara Municipal de Poá (rua Vereador José Calil, 100 – centro)