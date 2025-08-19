Prefeito prestigia apresentação oficial do Suzano Vôlei para temporada 2025/2026

O prefeito Pedro Ishi prestigiou na manhã desta segunda-feira (18/08) a apresentação oficial do Suzano Vôlei para a temporada 2025/2026. O evento, realizado no Suzano Shopping, teve ainda a participação de vereadores, secretários, patrocinadores e da imprensa, para conhecer o time que disputará os campeonatos pelos próximos meses.

O elenco que defenderá as cores suzanenses em competições como o Campeonato Paulista e a Superliga Nacional será composto pelos centrais Matheus Pedrosa, Maicon Leite, Riad, Léo Andrade e David; os ponteiros Gabriel Pessoa, Gabriel Ostapechen, Robert, Marcus Vinícius e Matheus Bahia; os levantadores Rodriguinho, Antony e Bieler; os opostos Guilherme Sabino e Gabriel Gomes; e os líberos Taichi e Luiz Ricardo. O comando do time será do técnico Cezar Douglas.

Na ocasião, também foi realizado o lançamento do novo uniforme oficial, que será utilizado ao longo da temporada 2025/2026. As peças foram apresentadas em primeira mão durante a cerimônia, revelando o design que irá vestir atletas e comissão técnica.

Ao lado da presidente do Fundo Social de Solidariedade, a primeira-dama Déborah Raffoul Ishi; do vice-prefeito Said Raful; e do presidente da Câmara, Artur Takayama, o prefeito acompanhou a entrada de cada jogador. “O Suzano Vôlei carrega a história de nossa cidade, resgata memórias afetivas de milhares de suzanenses e, ao mesmo tempo, projeta o nome de Suzano para todo o País. Estamos muito felizes em viver esse momento e tenho certeza de que será uma temporada de grandes conquistas”, destacou Pedro Ishi.

Ao final, o chefe do Poder Executivo municipal reforçou sua mensagem de incentivo. “Podem ter certeza de que estaremos juntos em cada jogo, torcendo, apoiando e vibrando com as vitórias. O Suzano Vôlei é patrimônio da nossa cidade e vai continuar escrevendo capítulos lindos na história do esporte brasileiro”, concluiu o chefe do poder executivo.

O evento também foi uma oportunidade para relembrar a história do voleibol na cidade. Desde a retomada do projeto em 2021, o Suzano Vôlei vem acumulando resultados expressivos, como os títulos da Superliga C (2021) e da Superliga B (2022), além de chegar à decisão do Campeonato Paulista em 2023 e 2024, sempre mantendo viva a tradição que fez de Suzano uma das maiores referências do esporte nos anos 1990.

Também participaram do evento a ex-primeira-dama de Suzano, Larissa Ashiuchi, os vereadores Marcel Pereira da Silva, o Marcel da ONG; e Adilson de Lima Franco, o Adilson Horse; além dos secretários municipais Mauro Vaz (Desenvolvimento Econômico), Claudinei Galo (Transporte e Mobilidade Urbana), Arnaldo Marin Junior, o Nardinho (Esportes e Lazer), Paulo Pavione (Comunicação Pública), Cíntia Lira (Administração), Elvis Vieira (Planejamento Urbano e Habitação), Samuel de Oliveira (Manutenção e Serviços Urbanos), Denis Watanabe (Planejamento e Finanças) e André Chiang (Meio Ambiente).

Primeiro jogo

O primeiro desafio do time já será neste sábado (23/08), na Arena Suzano, diante do Mogi Vôlei, às 18 horas. O Fundo Social de Solidariedade de Suzano já disponibilizou os ingressos sociais para essa primeira partida. As entradas poderão ser obtidas mediante a doação de alimentos não perecíveis, exclusivamente na sede do Fundo Social, que fica no Paço Municipal Prefeito Firmino José da Costa (rua Baruel, 501 – Centro).

Cada ingresso poderá ser trocado por um quilo de alimento não perecível como arroz, feijão, macarrão, leite em pó, farinha e óleo. Importante destacar que não serão aceitos alimentos perecíveis, com embalagem violada ou vencidos.

Menores de 16 anos possuem a condição especial de retirar o ingresso sem a necessidade de realizar a doação, mas precisam apresentar um documento de identidade ou estar acompanhado de um responsável.