Poá promove Mutirão de Empregos com mais de 1,9 mil vagas nesta quinta

Ação da Prefeitura contará com oportunidades para Jovem Aprendiz, PCDs e profissionais acima de 50 anos, além de entrevistas presenciais e apoio gratuito para confecção de currículos

A Prefeitura de Poá, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação, realizará nesta quinta-feira (14/05), das 9h às 16h, um Mutirão de Empregos, que disponibilizará mais de 1,9 mil vagas de trabalho para a população. A ação ocorrerá na sede da pasta (Rua Vinte e Seis de Março, 372 – Centro) e contará com oportunidades para diferentes perfis profissionais, incluindo 100 vagas para Jovem Aprendiz, 100 vagas destinadas a Pessoas com Deficiência (PCDs) e 60 oportunidades exclusivas para pessoas com mais de 50 anos.

Os interessados deverão comparecer munidos de documentos pessoais para participar dos processos de encaminhamento às vagas. Durante o mutirão, o Núcleo de Apoio à População (NAP) também oferecerá suporte gratuito para elaboração de currículos e emissão de Certidão de Antecedentes Criminais, facilitando o acesso dos candidatos às oportunidades disponíveis.

Além disso, empresas parceiras estarão no local realizando entrevistas presenciais, o que garante mais agilidade aos processos seletivos e amplia as possibilidades de contratação imediata dos participantes. O atendimento será realizado por ordem de chegada. Por isso, a orientação é para que os candidatos compareçam com antecedência, contribuindo para a melhor organização do fluxo de atendimento e aumentando as chances de participação nas entrevistas.

A secretária de Desenvolvimento Econômico e Inovação de Poá, Jeruza Reis, destacou a importância da iniciativa para a geração de oportunidades no município. “Este mutirão representa um grande esforço da administração municipal para aproximar os trabalhadores das vagas disponíveis no mercado. Estamos preparando uma estrutura acolhedora e eficiente para atender a população e contribuir diretamente com a geração de emprego e renda em nossa cidade”, afirmou.

O prefeito de Poá, Saulo Souza, ressaltou que o mutirão integra o conjunto de ações da administração municipal voltadas ao fortalecimento da economia local e à ampliação das oportunidades de emprego para a população. “Estamos trabalhando para aproximar os moradores das oportunidades disponíveis no mercado de trabalho e garantir mais dignidade às famílias poaenses. Esta nova edição do mutirão, que acontece desde o início da nossa gestão, é mais uma demonstração do nosso compromisso com a geração de emprego, renda e inclusão social, oferecendo oportunidades para jovens, pessoas com deficiência, profissionais acima de 50 anos e trabalhadores de diferentes áreas”, destacou.

Serviço

Mutirão de Empregos – Prefeitura de Poá

Mais de 1,9 mil vagas de emprego disponíveis

Data: 14 de maio (quinta-feira)

Horário: das 9h às 16h

Local: Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação

Endereço: Rua Vinte e Seis de Março, 372 – Centro – Poá/SP