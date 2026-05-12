População tem até 15 de junho para contribuir com ideias de melhorias da praça Padre João Álvares em Itaquá

Consulta pública convida moradores a enviarem sugestões para o novo projeto urbanístico do espaço com foco em lazer, acessibilidade e convivência

A Prefeitura de Itaquaquecetuba, por meio da Secretaria de Planejamento Urbano, abriu uma consulta pública para definir os próximos passos da reestruturação da praça Padre João Álvares. A população pode enviar sugestões até 15 de junho, contribuindo para a criação de um espaço mais moderno, seguro e integrado às necessidades dos moradores.

A proposta é construir um projeto participativo, ouvindo a comunidade sobre temas como acessibilidade, paisagismo, iluminação, áreas de lazer, convivência e infraestrutura urbana. As contribuições serão analisadas pela equipe técnica responsável pelo desenvolvimento da nova praça.

Segundo o secretário de Planejamento Urbano, Alexandre Feijó, a participação popular será essencial para garantir um espaço mais funcional e acolhedor. “Mais do que revitalizar uma praça, queremos criar um ambiente que represente a identidade da população e ofereça conforto, lazer e segurança para as famílias. A participação dos moradores é indispensável nesse processo de construção coletiva.”

A reestruturação da praça integra o conjunto de ações de revitalização urbana promovidas pela administração municipal, com foco na valorização dos espaços públicos, incentivo à convivência social e melhoria da qualidade de vida da população. Os moradores interessados em participar devem preencher o formulário online pelo link: cutt.ly/jtJ1Snbu.

O prefeito Eduardo Boigues ressaltou que a revitalização faz parte do plano de modernização urbana desenvolvido no município. “Estamos investindo em espaços públicos mais humanos, acessíveis e preparados para receber as famílias. A praça tem um papel importante para a cidade e queremos que cada morador participe dessa transformação.”