Visita do governador reforça parceria de Suzano com Estado e mais investimentos são anunciados

Após entregar Fatec, hemodiálise no HRAT e obras de saneamento, Tarcísio de Freitas confirma R$ 6 milhões para pavimentação em Palmeiras, melhorias em escolas e viaturas para Polícia Militar

A visita do governador Tarcísio de Freitas à região do Alto Tietê, nos dias 8 e 9 maio (sexta-feira e sábado), representou um marco na relação entre Suzano e o Estado de São Paulo, que alcançou um novo patamar a partir das inaugurações e dos anúncios que proporcionarão avanços nas áreas de tecnologia e inovação, saneamento básico, saúde, segurança, mobilidade e educação.

Após as entregas do campus da Faculdade de Tecnologia (Fatec), do setor de hemodiálise do Hospital Regional do Alto Tietê (HRAT) Deputado Estevam Galvão de Oliveira e da ampliação do sistema para tratamento de esgoto, na sexta-feira, foram anunciados, no sábado, em Mogi das Cruzes, R$ 6 milhões para a infraestrutura viária de Palmeiras, obras de ampliação e adequação de seis escolas estaduais, e também duas viaturas para o 32º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (BPM/M).

As intervenções confirmadas para a região sul da cidade garantirão avanços na pavimentação de vias dos bairros Jardim do Lago, Jardim Dora e Parque Heroísmo. Já as melhorias na estrutura de ensino contemplarão escolas estaduais da área central e dos bairros Chácaras Nova Suzano, Cidade Edson, Vila Urupês e Parque Residencial Casa Branca.

Todas as conquistas refletem uma relação construída desde 2023, que começou na gestão do ex-prefeito Rodrigo Ashiuchi, teve continuidade na gestão da atual prefeito Pedro Ishi e contou com o apoio do presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), deputado André do Prado, e do deputado federal Marcio Alvino. Eles acompanharam o chefe do Executivo estadual nessas agendas e reforçaram o compromisso com o desenvolvimento do município.

O pacote de entregas e anúncios do Estado realizados nesta oportunidade dão sequência aos investimentos que já estão em curso na cidade, pelos quais serão viabilizadas, por exemplo, as tão esperadas alças de saída do Trecho Leste do Rodoanel Mario Covas (SP-21) em Suzano, que demandarão recursos estaduais de mais de R$ 600 milhões. A cerimônia que oficializou o início das obras ocorreu em 15 de janeiro deste ano, na primeira visita do governador a Suzano em 2026.

O prefeito enalteceu a condução do trabalho que está proporcionando a concretização de projetos fundamentais para o desenvolvimento da cidade. “Temos atuado com imensa responsabilidade e seriedade nas tratativas junto ao Estado, que assumiu e cumpriu o compromisso junto à população. Com a gestão do ex-prefeito Rodrigo Ashiuchi e os mandatos dos deputados André do Prado e Marcio Alvino, pudemos avançar com as etapas que eram necessárias para que esse cenário se tornasse posssível”, destacou Pedro Ishi.

Roteiro de visitas

O governador começou as agendas no Alto Tietê na sexta-feira (08/05) pela manhã na cidade de Itaquaquecetuba, onde foi inaugurada a nova ala da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Santa Marcelina, junto ao vice-governador, Felicio Ramuth, e ao presidente da Alesp, André do Prado.

Na sequência, o chefe do Executivo estadual chegou a Suzano, já por volta de meio-dia, sendo recepcionado pelo prefeito Pedro Ishi, pelo ex-prefeito Rodrigo Ashiuchi, por secretários municipais e vereadores, durante uma visita que teve o objetivo de oficializar a abertura da sonhada Fatec, no Jardim Monte Cristo, que abriu novas perspectivas para os 160 alunos que serão contemplados já neste ano, os 480 no ano que vem e os mais de mil que serão beneficiados em cinco anos, nos cursos de Gestão da Produção Industrial e Redes de Computadores.

Diante da importância desta entrega para Suzano, para a região e para o governo paulista, também marcou presença nesta oportunidade o secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, Vahan Agopyan.

No meio da tarde, as autoridades suzanenses estiveram com o governador na unidade da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), na Vila Maria de Maggi, onde foram entregues uma nova ala da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) e a expansão do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) da cidade, que, somados, atingem R$ 306 milhões em investimentos para e beneficiarão 116 mil moradores.

Pela magnitude do investimento e o impacto dessas intervenções no município e região, a visita ainda contou com a participação da secretária de Estado de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, Natália Resende.

Horas depois, Tarcísio se dirigiu ao Hospital Regional do Alto Tietê (HRAT) Deputado Estevam Galvão de Oliveira, na Vila Amorim, onde inaugurou a esperada ala de hemodiálise, que terá capacidade de realizar 240 atendimentos em 40 leitos, trazendo dignidade, conforto e qualidade de vida aos pacientes que necessitam de tratamento renal contínuo já a partir desta segunda-feira (11/05).

Para celebrar a chegada deste serviço, que beneficiará munícipes não só de Suzano como de todo o Alto Tietê, também participou da cerimônia de abertura o secretário de Estado da Saúde, Eleuses Paiva, com quem o prefeito Pedro Ishi e o ex-prefeito Rodrigo Ashiuchi desenvolveram ótima relação desde 2023, o que foi determinante para as tratativas que viabilizaram a abertura deste setor.

Sábado de anúncios

Se na sexta-feira o dia foi dedicado às entregas de equipamentos e serviços que já estarão presentes no dia a dia da população, o sábado foi de anúncios sobre novas ações que continuarão possibilitando o avanço da cidade de Suzano.

O prefeito esteve com o governador durante a inauguração da Maternidade e Hospital da Mulher e da Criança Leila Caran Costa, em Braz Cubas, no município de Mogi das Cruzes, e depois participou de encontro organizado pela governador paulista no Club Med Lake Paradise, em Jundiapeba, também em Mogi, onde foram confirmados os novos investimentos.

O evento marcou mais uma etapa da Caravana 3D – Desenvolvimento, Dignidade e Diálogo, uma iniciativa do governo de São Paulo que percorre as regiões do Estado para anunciar investimentos, entregar obras e dialogar com prefeitos e lideranças locais. Lançada para fortalecer políticas públicas no interior, a ação foca em áreas como saúde, educação, infraestrutura e segurança.

Nesta oportunidade, o chefe do Executivo suzanense pôde estreitar a parceria com os titulares da pasta estadual que estiveram na cidade, incluindo ainda o secretário de Estado da Segurança Pública, Osvaldo Nico Gonçalves, assim como os prefeitos das cidades vizinhas.

Pedro Ishi afirmou que esse pacote de investimentos para o município é uma prova da relação que Suzano estabeleceu com o Estado de São Paulo. “É um orgulho saber que nossa cidade está no coração do governador Tarcísio de Freitas. Os recursos que seguirão vindo para cá garantirão melhorias significativas na qualidade de vida da nossa população, já que serão destinadas para áreas estratégicas e contemplarão diferentes localidades do município”, declarou.