Explosão no Jaguaré deixa um morto e provoca destruição em massa na Zona Oeste de SP

Acidente com provável origem em obra da Sabesp atinge dezenas de imóveis, deixa mortos, feridos e cerca de 160 pessoas afetadas na capital paulista

Explosão no Jaguaré transforma comunidade em cenário de destruição

Uma forte explosão registrada na tarde de segunda-feira (11) no bairro do Jaguaré, Zona Oeste de São Paulo, deixou um rastro de destruição, medo e desespero. O impacto atingiu diretamente a Comunidade Nossa Senhora das Virtudes 2 e áreas próximas, provocando o colapso de imóveis, vidros estilhaçados e estruturas completamente comprometidas.

De acordo com informações oficiais, uma pessoa morreu e outras três ficaram feridas, além de cerca de 160 moradores afetados e dezenas de imóveis interditados ou danificados.

“Casa caiu em cima da gente”: o desespero dos moradores

Os relatos de quem viveu o momento da explosão ajudam a dimensionar a gravidade da ocorrência. Moradores descreveram o episódio como um verdadeiro cenário de guerra.

O morador Carlos contou que estava dentro de casa quando tudo desabou:

“Só vi a casa caindo… a casa caiu em cima da gente. Fiquei em cima dos escombros pedindo ajuda.”

Ele foi retirado por vizinhos e equipes de resgate após ficar preso sob os destroços.

Outra moradora, Rosana, afirmou ter sido arremessada pela força da explosão:

“Eu vim parar na rua, jogada pra fora. Um rapaz me ajudou a sair.”

Ela sofreu ferimentos leves na perna, mas está fora de risco.

Cheiro de gás horas antes da explosão aumenta suspeitas

Segundo relatos de moradores, o cheiro de gás já era perceptível desde o início da tarde. Um motorista de aplicativo, Gilson Dionísio, afirmou que a situação já preocupava a comunidade antes do acidente.

Ele descreveu o momento como caótico:

“Era cheiro de gás em toda a comunidade. Depois ouvi a explosão e vi uma cena de guerra, vidro por todo lado.”

Após o impacto, ele ainda retornou ao local para ajudar no resgate de vizinhos soterrados pelos escombros.

Estragos atingem dezenas de imóveis na Zona Oeste

A explosão ocorreu por volta das 16h10 na Rua Floresto Bandecchi, próximo à Rua Dr. Benedito de Moraes, em uma região próxima à Marginal Pinheiros e à Universidade de São Paulo (USP).

Imagens aéreas e registros de moradores mostram:

casas completamente destruídas,

carros esmagados,

prédios com janelas estilhaçadas,

e ruas tomadas por destroços.

A força da onda de choque foi sentida a quarteirões de distância.

Novas imagens mostram o momento da explosão em obra da Sabesp em SP — Foto: Reprodução

Sabesp e Comgás são citadas em obra no local da ocorrência

Informações preliminares indicam que a explosão pode ter relação com uma obra da empresa Sabesp, que teria atingido uma tubulação de gás operada pela Comgás.

As empresas afirmam que realizavam serviços de remanejamento de tubulação quando houve o acidente e que os protocolos de segurança foram imediatamente acionados.

Vítimas e atendimento de emergência

O Corpo de Bombeiros confirmou a morte de um homem de 49 anos encontrado sob os escombros. Outras três pessoas ficaram feridas, incluindo dois civis com politraumatismos e um funcionário da Sabesp.

Equipes de resgate, com apoio do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo e do Samu, atuaram com 12 viaturas no local.

A área foi isolada devido ao risco inicial de vazamento de gás, mas posteriormente o risco de novas explosões foi descartado.

Interdições e impacto social na comunidade

Segundo a Defesa Civil do Estado, dezenas de imóveis foram afetados diretamente. Ao todo, 46 imóveis foram interditados, enquanto outros sofreram danos estruturais e perda de vidros e portas.

A região abriga centenas de moradores que precisaram ser evacuados ou realocados temporariamente.

A área atingida também passou por avaliação da Defesa Civil do Estado de São Paulo, que coordena o levantamento dos danos estruturais.

Investigação das causas da explosão

As causas exatas ainda estão sob apuração da Polícia Civil e do Instituto de Criminalística. A hipótese principal é de que uma tubulação de gás tenha sido atingida durante a obra, provocando o vazamento e a explosão subsequente.

A Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo também acompanha o caso e afirmou que pode aplicar sanções caso sejam identificadas falhas operacionais.

Assistência às vítimas e pagamento emergencial

As empresas envolvidas anunciaram medidas emergenciais de apoio. Entre elas, o pagamento inicial de R$ 2 mil por família afetada, além de hospedagem temporária em hotéis e suporte médico e psicológico.

Segundo a Sabesp, o valor começou a ser repassado ainda na noite do acidente para moradores já cadastrados.

Situação atual e próximos passos

Apesar da destruição, autoridades afirmam que não há mais risco de explosões na área. O local segue em monitoramento enquanto equipes técnicas continuam avaliando a extensão dos danos.

Moradores ainda tentam entender o que aconteceu e aguardam respostas sobre responsabilidades e reconstrução das casas atingidas.