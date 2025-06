Diretora do Regional se reúne com vereadores para tirar dúvidas

Convidada, a diretora técnica do Hospital de Ferraz de Vasconcelos Aline Nogueira Vieira (centro) se reuniu com um grupo de vereadores locais na Câmara Municipal nesta terça-feira, dia 24. Na ocasião, a responsável pela única unidade hospitalar com o Pronto-Socorro (PS) porta aberta na região do Alto Tietê fez uma breve exposição do cotidiano da instituição estadual.

De acordo com ela, o atendimento, de fato, no PS é um ponto problemático, porém, os profissionais fazem o possível para atender a demanda desenfreada todos os dias. Ainda, segundo a diretora técnica, o serviço prestado no setor é terceirizado e, portanto, de responsabilidade da Fundação do ABC (FUABC), no entanto, tudo é acompanhado de perto pela direção do Hospital Regional.

No cargo desde dezembro de 2022 e médica pediatra de carreira, Aline Nogueira afirmou que vem cobrando com insistência da Secretaria de Estado da Saúde o processo de informatização da unidade, já que, hoje, todo o serviço é realizado de maneira manual e, com isso, não existe uma interligação, ou seja, troca de informação do prontuário dos pacientes. Por isso, a diretora pediu o apoio para destravar o pedido.

Para ela, com a informatização do sistema será viável, por exemplo, detectar os problemas e, ao mesmo tempo, evitar transtornos administrativos sempre visando atender bem os pacientes. Por mês, o Hospital Regional realiza 18 mil atendimentos. Na prática, a unidade é uma referência secundária e terciária no Alto Tietê. A diretora técnica evitou criticar o atendimento primário nos postos de saúde locais.

No encontro, Aline Nogueira convidou os vereadores a visitarem o espaço médico em breve. Na oportunidade, ela pretende apresentar os dados, isto é, tudo que acontece no dia a dia da unidade. Além disso, os parlamentares vão poder ver in loco algumas alas. Na estadia na Câmara Municipal, a diretora técnica estava acompanhada do gerente de enfermagem Fábio e da diretora de humanização Eliana.

Em nome dos colegas, o presidente da Casa, vereador Hodirlei Martins Pereira (MDB), o Mineiro, agradeceu a presença da comitiva de profissionais do Hospital Regional. Segundo ele, as dúvidas foram tiradas e, desta forma, os parlamentares podem agora responder eventuais questionamentos dos moradores sobre o atendimento, sobretudo, no Pronto-Socorro.

Por Pedro Ferreira, em 24/06/2025.