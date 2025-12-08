Ator de “A Paixão de Cristo” surge caracterizado como Bolsonaro em imagens que circulam na internet

Imagens do ator norte-americano Jim Caviezel caracterizado como o ex-presidente Jair Bolsonaro passaram a circular amplamente nas redes sociais neste fim de semana. Os registros foram divulgados por Heloísa Bolsonaro, nora do ex-presidente, segundo o jornal CNN, em publicações que identificam o material como parte do filme “Dark Horse”.

Nas imagens, Caviezel aparece com figurino e corte de cabelo semelhantes aos de Bolsonaro, em registros descritos como bastidores da produção. Após a divulgação inicial, o conteúdo foi rapidamente replicado por apoiadores do ex-presidente, perfis políticos e páginas de entretenimento, ampliando o alcance das publicações.

Vídeo sobre Jair Bolsonaro (Vídeo: reprodução/ YouTube/ InfoMoney)

Ainda segundo informações divulgadas pela CNN Brasil e pelo jornal O Globo, Dark Horse é um longa-metragem que retrata a trajetória política de Jair Bolsonaro. A produção teria Jim Caviezel, conhecido por atuar em A Paixão de Cristo (2004) e Som da Liberdade (2023), no papel principal.

De acordo com as mesmas reportagens, o projeto é identificado como uma produção internacional. Até o momento, não foram divulgados detalhes como elenco completo, orçamento, data oficial de estreia ou informações sobre distribuição. Também não houve anúncio formal por parte de estúdios ou plataformas de exibição.

Nem Jim Caviezel nem os responsáveis pela produção comentaram publicamente a divulgação das imagens. A família Bolsonaro, por meio das publicações nas redes sociais, tem sido a principal fonte de divulgação do material até agora.