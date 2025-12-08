Caso Leandro Lo: Tenente é afastado pela PM, fica sem farda e tem salário reduzido

A Polícia Militar de São Paulo afastou das atividades policiais o tenente envolvido na morte do lutador de jiu-jitsu Leandro Lo. A medida administrativa determinou a proibição do uso de farda e de armamento institucional, além da redução da remuneração para um terço do salário durante o período de afastamento.

Segundo a corporação, a decisão seguiu normas internas aplicadas em casos de crimes graves e teve caráter cautelar. Mesmo afastado das fLunções operacionais, o oficial permaneceu vinculado administrativamente à PM enquanto respondia aos processos criminal e disciplinar.

O afastamento ocorreu após forte repercussão do caso e foi adotado de forma independente do andamento da ação judicial.

O crime

Leandro Lo foi morto em agosto de 2022, durante um show realizado na capital paulista. Na ocasião, houve um desentendimento entre o atleta e o tenente da Polícia Militar, que estava de folga. Imagens registradas no local mostraram a confusão e o momento em que o lutador foi atingido por um disparo na cabeça.

Leandro Lo chegou a ser socorrido e levado a um hospital, mas não resistiu aos ferimentos. A morte do atleta, considerado um dos maiores nomes da história do jiu-jitsu mundial, gerou comoção internacional e protestos dentro e fora do Brasil.

Na imagem, o lutador Leandro Ló

Processo judicial e decisões administrativas

Após o crime, o tenente foi preso preventivamente e denunciado pelo Ministério Público por homicídio. Paralelamente, a Polícia Militar instaurou procedimento administrativo disciplinar para apurar a conduta do oficial, o que resultou inicialmente em seu afastamento das atividades policiais e na redução salarial.

Durante o andamento do processo, decisões judiciais modificaram parte das sanções administrativas. O Supremo Tribunal Federal determinou o restabelecimento do pagamento integral do salário do policial, com base no princípio da presunção de inocência e na garantia constitucional da irredutibilidade de vencimentos de servidores públicos.

Julgamento e desdobramentos recentes

Em novembro de 2025, o tenente foi julgado pelo Tribunal do Júri e absolvido da acusação de homicídio, após os jurados reconhecerem a tese de legítima defesa. A decisão criminal não impediu a continuidade das análises administrativas dentro da Polícia Militar.

Apesar da absolvição, a corporação informou que o policial continuaria submetido a medidas internas até a conclusão definitiva dos procedimentos disciplinares. Em decisão posterior da Justiça Militar, houve determinação pela exoneração do tenente dos quadros da PM, medida que ainda é alvo de questionamentos judiciais.

Repercussão

A família de Leandro Lo acompanha os desdobramentos do caso e afirma buscar responsabilização nas esferas cabíveis. O episódio reacendeu debates sobre o comportamento de policiais fora de serviço, o porte de armas em ambientes de lazer e os limites da atuação de agentes de segurança pública.

Leandro Lo deixou um legado no esporte, com múltiplos títulos mundiais e reconhecimento como um dos maiores atletas da história do jiu-jitsu.