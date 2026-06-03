Alunos da Escola Teiji kita promovem ação de conscientização ambiental no Bairro do Ouro Fino

Em celebração à Semana do Meio Ambiente, os alunos da Escola Municipal Teiji kita, localizada no Bairro do Ouro Fino, deram um importante exemplo de cidadania, responsabilidade e amor pela comunidade ao realizarem uma ação de conscientização contra o descarte irregular de lixo nas proximidades da unidade escolar.

A iniciativa partiu dos próprios estudantes, que, preocupados com a preservação do meio ambiente e com a limpeza dos espaços públicos, confeccionaram cartazes educativos com mensagens de incentivo ao descarte correto dos resíduos. Com muita criatividade, dedicação e consciência ambiental, as crianças transformaram suas ideias em verdadeiros instrumentos de mobilização social.

Entre as mensagens apresentadas estavam frases como “Cuidar do meio ambiente é cuidar de nós”, “Escola limpa, futuro melhor” e “Não jogue lixo na frente da escola”, reforçando a importância de pequenas atitudes que fazem grande diferença para a qualidade de vida de todos.

A ação teve como objetivo sensibilizar moradores, pais, responsáveis e toda a comunidade sobre os impactos negativos causados pelo descarte inadequado de resíduos, que pode contribuir para a poluição, proliferação de doenças, entupimento de galerias pluviais e degradação dos espaços coletivos.

Importante atividade pedagógica, a iniciativa demonstrou o protagonismo dos estudantes na construção de uma sociedade mais consciente e sustentável. Ao assumirem o papel de multiplicadores de boas práticas ambientais, os alunos mostraram que a educação é uma das ferramentas mais poderosas para promover mudanças positivas e duradouras.

A Escola Teiji kita e a Secretaria Municipal de Educação, parabenizam todos os estudantes envolvidos pela dedicação e pelo exemplo de cidadania. Atitudes como essa reforçam que a preservação do meio ambiente é uma responsabilidade compartilhada e que, quando cada pessoa faz a sua parte, é possível construir uma cidade mais limpa, organizada e preparada para as futuras gerações.

Pequenas ações geram grandes transformações. E, no Ouro Fino, os alunos da Escola Teijikita mostraram que o futuro sustentável começa agora.