EUA ampliam ofensiva contra o Irã e atingem cerca de 90 alvos militares

Nova rodada de ataques americanos mira defesas aéreas, depósitos de mísseis, drones, estruturas navais e logística militar; Teerã promete reagir e ameaça fechar o Estreito de Ormuz, uma das rotas mais importantes do petróleo mundial

Os Estados Unidos realizaram uma nova onda de ataques contra o Irã nesta quarta-feira (8), atingindo cerca de 90 alvos militares estratégicos ao longo da costa iraniana. A ofensiva foi conduzida pelo Comando Central dos EUA, o Centcom, e teve como objetivo declarado reduzir a capacidade de Teerã de ameaçar navios comerciais e marinheiros civis no Estreito de Ormuz.

Entre as estruturas destruídas ou danificadas estão sistemas de defesa aérea, ativos de vigilância costeira, locais de armazenamento de mísseis e drones, capacidades navais e infraestrutura de logística militar. A operação ocorre em meio a uma rápida escalada entre Washington e Teerã, após acusações de ataques iranianos contra embarcações comerciais na região.

Segundo autoridades iranianas citadas pela imprensa estatal do país, ao menos três pessoas morreram e outras ficaram feridas em um ataque na periferia da cidade de Ahvaz, na província de Khuzestan. A nova ofensiva americana dá continuidade a bombardeios realizados na terça-feira (7), quando os EUA afirmaram ter atingido aproximadamente 80 alvos militares iranianos, incluindo embarcações da Guarda Revolucionária.

A Reuters informou que o Irã também anunciou ataques contra infraestrutura militar dos EUA em países do Golfo, em retaliação aos bombardeios americanos. A escalada reacendeu temores de uma ampliação do conflito no Oriente Médio e de impactos diretos no comércio internacional de energia.

Ataques miraram estrutura militar costeira do Irã

De acordo com o comunicado americano, os ataques desta quarta-feira tiveram como foco instalações capazes de apoiar ações contra embarcações que cruzam o Estreito de Ormuz. A região é considerada uma das mais sensíveis do mundo por concentrar parte importante do fluxo global de petróleo e gás.

A ofensiva atingiu radares, depósitos de armamentos, centros de vigilância, sistemas de defesa aérea, estruturas ligadas a drones e pontos de apoio naval. Para Washington, esses ativos eram usados ou poderiam ser usados para monitorar, ameaçar ou atacar navios comerciais.

A justificativa apresentada pelos Estados Unidos é que o Irã teria violado um acordo de cessar-fogo ao atacar embarcações mercantes que navegavam pela região. O governo americano afirma que a resposta militar foi necessária para garantir a liberdade de navegação e proteger tripulações civis.

O Infomoney, com base no comunicado do Centcom, informou que a operação foi lançada por ordem do presidente Donald Trump e teve como objetivo conter ameaças iranianas contra a navegação comercial.

Nova ofensiva amplia bombardeios iniciados na terça-feira

A ação desta quarta-feira aconteceu poucas horas depois de uma primeira rodada de ataques americanos. Na terça-feira (7), o Centcom já havia bombardeado cerca de 80 alvos militares no Irã, incluindo mais de 60 pequenas embarcações ligadas ao Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica.

Segundo a mídia estatal iraniana, oito militares pertencentes à Força Aérea e à Marinha morreram durante os bombardeios em cidades como Bandar Abbas e Bushehr, regiões estratégicas para a presença naval iraniana no Golfo.

Os Estados Unidos dizem que a ofensiva inicial foi uma resposta direta a ataques contra três navios comerciais no Estreito de Ormuz. As embarcações teriam sido atingidas ou danificadas em uma área próxima a rotas alternativas utilizadas por navios que tentavam evitar o corredor mais diretamente controlado pelo Irã.

Com a nova rodada de ataques, a crise deixou de ser apenas uma disputa diplomática e passou a envolver uma sequência de ações militares diretas, com risco crescente de retaliações em cadeia.

Irã assume ataques contra bases americanas no Golfo

Após os bombardeios americanos, a Guarda Revolucionária Islâmica do Irã divulgou um comunicado assumindo ataques contra bases militares dos Estados Unidos no Kuwait e no Bahrein. Segundo Teerã, as ações foram uma resposta à ofensiva americana contra províncias costeiras iranianas.

A nota iraniana citou ataques às instalações de Arifjan e Ali al-Salem, no Kuwait, além de Jufayr e Sheikh Isa, no Bahrein. A Guarda Revolucionária também ameaçou ampliar os ataques para outras bases americanas na região caso Washington mantenha a ofensiva.

Durante a noite, sirenes foram acionadas em países aliados dos Estados Unidos no Oriente Médio, e sistemas de defesa aérea entraram em prontidão. A movimentação aumentou o alerta regional e reforçou o temor de que a crise ultrapasse o território iraniano.

De acordo com a Reuters, o Irã lançou ataques contra infraestrutura militar dos EUA no Golfo em meio à elevação das tensões após os bombardeios americanos.

Trump declara fim do acordo e ameaça novos ataques

A escalada ganhou força após declarações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que afirmou que o acordo com o Irã “acabou”. Durante entrevista em Ancara, na Turquia, ao lado do secretário-geral da Otan, Mark Rutte, Trump disse que não queria mais negociar com Teerã e adotou um tom duro contra a liderança iraniana.

Mais tarde, antes de uma reunião bilateral com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, Trump diminuiu levemente o tom e afirmou não ter certeza se o acordo ainda poderia se manter. Mesmo assim, ele voltou a condenar os ataques contra embarcações e indicou que os Estados Unidos poderiam ampliar a ofensiva.

O presidente americano também afirmou que, se necessário, os EUA poderiam atingir sistemas de energia elétrica e estações de tratamento de água no Irã, embora tenha dito que essa não seria a intenção inicial.

A declaração aumentou a tensão diplomática e militar. Para Teerã, a postura americana representa uma ameaça direta à soberania do país. Para Washington, a pressão é apresentada como uma resposta à atuação iraniana no Estreito de Ormuz.

Estreito de Ormuz está no centro da crise

O Estreito de Ormuz é o principal ponto de tensão entre os dois países neste momento. A passagem marítima liga o Golfo Pérsico ao Golfo de Omã e ao Oceano Índico, sendo uma das rotas mais importantes do mundo para o transporte de petróleo e gás.

Antes da guerra, cerca de 20% do petróleo e do gás comercializado globalmente passava pela região. Por isso, qualquer ameaça de fechamento ou ataque a embarcações provoca impacto imediato nos mercados internacionais, elevando custos de transporte, seguros marítimos e preços de energia.

O Irã controla a costa norte do estreito e mantém presença militar em ilhas e pontos estratégicos. Embora não seja proprietário da rota marítima, Teerã usa sua posição geográfica como instrumento de pressão política e militar.

Nos últimos anos, a Guarda Revolucionária reforçou sua presença na área com lanchas rápidas, drones, baterias de mísseis costeiros e minas marítimas. Essa combinação permite ao país ameaçar embarcações sem necessariamente fechar completamente a passagem.

Teerã ameaça fechar passagem estratégica

Em resposta às ameaças americanas, o Irã afirmou que poderá fechar o Estreito de Ormuz caso novos ataques sejam realizados contra seu território. A informação foi divulgada pela emissora iraniana Press TV, com base em uma fonte de segurança que falou sob anonimato.

A fonte também disse que Teerã poderá responder a alvos considerados inimigos em uma proporção de pelo menos dois ataques para cada ofensiva americana. A ameaça aumenta o risco de uma interrupção em uma das rotas comerciais mais sensíveis do planeta.

Mesmo uma interrupção parcial poderia causar efeitos imediatos no preço internacional do petróleo. O fechamento completo, por sua vez, teria potencial para afetar cadeias de abastecimento, seguros marítimos e rotas comerciais de diversos países.

A disputa pelo controle de Ormuz não envolve apenas questões militares. O Irã defende maior reconhecimento de sua autoridade sobre a rota e, segundo a imprensa americana, chegou a discutir a cobrança de pedágios milionários por embarcação. Especialistas marítimos criticam a proposta e afirmam que ela seria ilegal e inviável dentro das regras internacionais de navegação.

Guerra amplia risco para comércio global

A atual crise ocorre em uma região altamente estratégica para o comércio internacional. O Estreito de Ormuz é usado por petroleiros, navios de gás natural liquefeito e embarcações comerciais que conectam produtores do Golfo a mercados da Ásia, Europa e América.

Quando a segurança na região é colocada em dúvida, empresas de navegação tendem a alterar rotas, aumentar custos de seguro ou suspender temporariamente operações. Isso pode pressionar o preço dos combustíveis e afetar economias dependentes de importação de energia.

Os ataques desta semana também aumentam o risco para países aliados dos Estados Unidos no Golfo, como Kuwait, Bahrein e outros parceiros militares de Washington. A presença de bases americanas na região transforma esses territórios em possíveis alvos de retaliação iraniana.

O Guardian relatou que os ataques recentes entre EUA e Irã foram os mais intensos desde a extensão de um cessar-fogo em junho, aumentando a preocupação sobre o futuro das negociações e sobre a estabilidade no Golfo.

Crise pode comprometer novas negociações

A sequência de ataques coloca em xeque qualquer tentativa de retomada diplomática entre os dois países. O acordo temporário firmado em junho previa a reabertura do Estreito de Ormuz por 60 dias, mas a nova onda de violência ameaça desmontar a frágil trégua.

Além da disputa sobre a navegação, a relação entre Washington e Teerã também é marcada por divergências sobre o programa nuclear iraniano, sanções econômicas e presença militar americana no Oriente Médio.

O Irã acusa os Estados Unidos de violar compromissos e atacar infraestrutura em seu território. Já os americanos afirmam que a ofensiva é uma retaliação a ataques contra embarcações comerciais e uma tentativa de impedir que Teerã controle militarmente uma rota internacional.

Com os dois lados prometendo novas respostas, o conflito entra em uma fase de alto risco. A possibilidade de erro de cálculo, ataque fora de proporção ou envolvimento de outros países aumenta a preocupação internacional.

O que pode acontecer agora

A situação permanece instável. Caso os Estados Unidos mantenham os ataques, o Irã pode ampliar ações contra bases americanas, embarcações comerciais ou aliados de Washington na região. Se Teerã tentar fechar o Estreito de Ormuz, a crise pode se transformar em uma emergência energética global.

Por outro lado, uma mediação internacional ainda pode tentar conter a escalada. Países do Golfo, aliados europeus e organismos internacionais acompanham a crise com preocupação, principalmente pelo risco de impacto direto no comércio de petróleo.

Neste momento, o ponto central da disputa é claro: os Estados Unidos querem garantir a liberdade de navegação em Ormuz, enquanto o Irã tenta afirmar controle sobre uma rota que considera estratégica para sua segurança e soberania.

A nova rodada de ataques mostra que a crise deixou de ser apenas uma disputa de ameaças e entrou em uma fase de confrontos diretos. O desfecho dependerá da capacidade dos dois países de evitar uma escalada mais ampla em uma das regiões mais sensíveis do mundo.