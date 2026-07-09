Valdemar gera reação ao falar sobre mulheres e expõe crise no comando do PL Mulher

Presidente do PL disse que não pretende escolher uma substituta para Michelle Bolsonaro no núcleo feminino da legenda e afirmou que indicar uma parlamentar poderia causar mal-estar interno; fala reacende debate sobre machismo na política em 2026

O presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, provocou repercussão ao comentar a escolha de uma nova liderança para o PL Mulher, núcleo feminino do partido que era comandado por Michelle Bolsonaro. Ao justificar por que não pretende indicar uma substituta para a ex-primeira-dama, Valdemar afirmou que escolher uma das parlamentares da legenda poderia gerar insatisfação entre as demais.

A frase que mais chamou atenção foi dita em tom de explicação sobre a dificuldade de nomear uma nova presidente nacional para o segmento: “Você sabe, mulher, como é que é, né? Arruma um inguiço com 20”. A declaração foi registrada pela Folha de S.Paulo em reportagem publicada nesta quarta-feira (8).

A fala ocorreu em meio à crise interna do PL após a saída de Michelle Bolsonaro da presidência do PL Mulher. Segundo Valdemar, a solução estudada pela legenda é extinguir a presidência nacional do núcleo feminino e dar mais autonomia às estruturas estaduais do partido.

O episódio ganhou peso político porque acontece em um ano eleitoral e em um momento de disputa por protagonismo dentro do bolsonarismo. Michelle deixou o comando do PL Mulher após atritos envolvendo o senador Flávio Bolsonaro, e a crise passou a expor divisões entre lideranças do partido. A Reuters apontou que o afastamento de Michelle evidencia dificuldades da direita brasileira em dialogar com eleitoras antes da eleição de 2026.

Frase de Valdemar reacende debate sobre machismo na política

A declaração de Valdemar foi interpretada como mais um exemplo de como mulheres na política ainda são frequentemente tratadas a partir de estereótipos. Ao sugerir que a escolha de uma parlamentar causaria confusão com outras mulheres do partido, o dirigente acabou reforçando uma visão generalizante sobre disputas femininas.

O problema não está apenas na frase isolada, mas no contexto. Valdemar falava justamente sobre o comando de uma ala feminina partidária, criada para ampliar a participação das mulheres na política. Ao mesmo tempo, indicou que nenhuma das deputadas do PL deveria assumir o posto para evitar atritos.

Mesmo antes da frase polêmica, o presidente do PL havia elogiado as parlamentares do partido, dizendo que elas são “excelentes deputadas” e “muito melhores do que os homens”. No entanto, afirmou que nenhuma teria as características de Michelle Bolsonaro para liderar o segmento.

A combinação entre elogio e desqualificação política expõe uma contradição comum no tratamento dado a mulheres em espaços de poder: elas são reconhecidas em termos genéricos, mas não necessariamente consideradas aptas para assumir postos de liderança.

PL deve extinguir presidência nacional do núcleo feminino

Segundo Valdemar Costa Neto, a legenda pretende acabar com a presidência nacional do PL Mulher. A ideia seria deixar as direções estaduais com mais autonomia, evitando a escolha de uma única liderança nacional para substituir Michelle Bolsonaro.

A mudança ainda é apresentada como forma de evitar disputas internas. Para o dirigente, nomear uma parlamentar específica poderia gerar ressentimentos dentro da bancada feminina e entre lideranças estaduais.

Na prática, a decisão também reduz o peso simbólico do cargo que Michelle ocupava. Desde 2023, quando assumiu a presidência do PL Mulher, a ex-primeira-dama passou a ser tratada como uma das principais apostas do partido para mobilizar eleitoras conservadoras e evangélicas. O próprio PL registrou à época a posse de Michelle como um movimento de fortalecimento da participação feminina dentro da sigla.

Com a saída dela, o partido perde uma figura de alcance nacional no segmento feminino e passa a apostar em uma estrutura mais descentralizada.

Michelle Bolsonaro deixou comando após crise interna

Michelle Bolsonaro deixou a presidência do PL Mulher após semanas de tensão com integrantes da legenda. A saída foi acertada em reunião com Valdemar Costa Neto, em Brasília, e ocorreu depois de divergências públicas envolvendo Flávio Bolsonaro.

A Folha informou que Michelle deixou o comando do núcleo feminino e se queixou de ataques a aliados. Segundo a reportagem, a ex-primeira-dama vinha avaliando seu futuro político e a possibilidade de disputar uma vaga ao Senado.

A crise ganhou força depois que Michelle criticou publicamente atitudes de Flávio Bolsonaro. Segundo a Reuters, ela acusou o senador de desrespeito e chegou a falar em “facada nas costas”, em um episódio que aprofundou o racha no grupo político ligado ao ex-presidente Jair Bolsonaro.

Valdemar afirmou que, caso Michelle decida voltar ao comando do PL Mulher, o partido atenderá ao que ela desejar. Ele também reconheceu que Michelle e Flávio seguem com dificuldades de diálogo.

Saída de Michelle abre disputa sobre espaço feminino no PL

A saída de Michelle Bolsonaro criou um vácuo político no PL Mulher. O núcleo era considerado estratégico porque a ex-primeira-dama tinha forte apelo entre eleitoras conservadoras, religiosas e bolsonaristas.

Sem Michelle, nomes como Bia Kicis e Caroline de Toni passaram a ser citados como possíveis lideranças. No entanto, Valdemar afirmou que prefere não indicar nenhuma parlamentar para evitar mal-estar.

Essa decisão revela um impasse interno. O PL tem deputadas com presença nacional, mas a direção do partido resiste em escolher uma delas para comandar oficialmente o segmento feminino. O argumento usado é a preservação da unidade, mas o efeito político pode ser interpretado como esvaziamento da liderança feminina nacional dentro da legenda.

Em vez de fortalecer uma nova liderança, o partido caminha para uma solução administrativa: descentralizar o núcleo e retirar a figura da presidente nacional.

Crise ocorre em ano decisivo para a direita

A crise no PL Mulher acontece em um momento especialmente sensível para o bolsonarismo. A eleição de 2026 tornou a disputa pelo eleitorado feminino ainda mais estratégica.

A Reuters destacou que o afastamento de Michelle expõe dificuldades da direita em ampliar apoio entre mulheres. A reportagem também apontou que pesquisas indicam vantagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva entre eleitoras, repetindo um desafio já enfrentado por Jair Bolsonaro em eleições anteriores.

Nesse cenário, a fala de Valdemar pode criar desgaste adicional. Ao tratar a escolha de uma mulher para liderar o núcleo feminino como potencial fonte de “enguiço”, o presidente do partido acabou reforçando uma percepção de que a legenda ainda tem dificuldades para lidar com protagonismo feminino fora da figura de Michelle.

O episódio também ocorre em um contexto no qual partidos tentam ampliar sua imagem junto ao público feminino, tanto por exigências eleitorais quanto por pressão social por maior representação.

Comentário expõe permanência de velhos estereótipos

A frase de Valdemar chama atenção porque parece deslocada do tempo político atual. Em pleno 2026, partidos são cobrados por mais presença feminina, maior participação em decisões estratégicas e combate à violência política de gênero.

Mesmo assim, declarações como “sabe como é mulher” ainda aparecem no centro do debate público. O comentário transforma uma possível disputa interna normal de qualquer partido em uma característica atribuída às mulheres, como se conflitos políticos fossem resultado do gênero e não da própria dinâmica de poder.

Disputas por cargo, vaidade, influência e protagonismo existem em todos os partidos e entre políticos homens e mulheres. Quando esse comportamento é associado apenas às mulheres, o discurso deixa de ser uma análise política e passa a reproduzir um estereótipo.

Por isso, a fala gerou incômodo: ela não apenas explica uma decisão interna do PL, mas também revela como parte da política ainda enquadra mulheres como problema de convivência, e não como lideranças capazes de disputar poder.

Debate vai além do PL

Embora o episódio envolva diretamente o PL, a discussão ultrapassa os limites do partido. A sub-representação feminina na política brasileira é um problema histórico e atinge legendas de diferentes campos ideológicos.

Mulheres ainda enfrentam barreiras para ocupar cargos de direção, comandar campanhas, liderar bancadas e disputar espaços de poder real. Muitas vezes, são chamadas para mobilizar eleitorado, compor imagem pública ou cumprir exigências partidárias, mas encontram resistência quando buscam autonomia política.

O caso do PL Mulher expõe justamente essa tensão: o partido reconhece a importância de Michelle Bolsonaro como figura pública, mas demonstra dificuldade em construir uma sucessão entre as próprias parlamentares da legenda.

A crise mostra que a presença feminina na política não depende apenas de criar núcleos partidários. Também exige que mulheres sejam tratadas como agentes políticos plenos, com direito a liderança, disputa interna e influência real nas decisões.

O que pode acontecer agora

O PL deve avançar na proposta de dar mais autonomia às estruturas estaduais do PL Mulher, sem nomear uma nova presidente nacional. Essa saída reduz o risco de uma disputa imediata entre lideranças, mas também pode enfraquecer o núcleo feminino como instrumento nacional de articulação.

Caso Michelle Bolsonaro decida retomar o cargo, Valdemar já sinalizou que abriria espaço para seu retorno. No entanto, a relação entre Michelle e Flávio Bolsonaro segue como um dos principais pontos de tensão dentro do partido.

A fala de Valdemar, por sua vez, deve continuar repercutindo porque resume uma contradição central da política brasileira em 2026: partidos dizem querer mais mulheres no poder, mas ainda reproduzem discursos que tratam lideranças femininas como problema a ser administrado.