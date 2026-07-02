EDP realiza mutirão técnico preventivo para ampliar a resiliência da rede elétrica de bairros de Ferraz de Vasconcelos

Atuação tem foco na modernização de equipamentos da rede elétrica e poda da vegetação com impacto na fiação, beneficiando residências, comércios e indústrias

São Paulo, 2 de julho 2026 – A EDP, distribuidora de energia do Alto Tietê, realiza, nesta quinta-feira (2), um mutirão técnico preventivo com serviços de poda da vegetação com impacto nas redes elétricas e modernização de equipamentos em Ferraz de Vasconcelos. A ação acontece na região central e nos bairros Jardim Cambiri, Vila Júlia, Vila Perracini, Vila São Paulo e Jardim do Castelo, beneficiando diretamente residências, comércios e indústrias da região.

O objetivo do mutirão é ampliar a resiliência do sistema elétrico, antecipando-se ao período chuvoso. “Estas ações reforçam a atuação preventiva contínua da EDP para elevar a qualidade do fornecimento aos clientes, garantindo mais segurança, especialmente diante da maior frequência e intensidade de eventos climáticos severos, que impactam de forma direta as redes de energia”, destaca Claudemir Siqueira, gestor da EDP.

O planejamento da ação de hoje em Ferraz foi realizado a partir de um mapeamento prévio e detalhado da região, e os serviços contam com equipes dedicadas da concessionária. As atividades serão realizadas sem a necessidade de desligamento da energia.

A interferência da vegetação no sistema de distribuição de energia elétrica é a principal responsável pelos impactos ao fornecimento de energia aos consumidores da região, principalmente em dias de tempestades com chuvas e ventos, cada vez mais frequentes e intensas, com a projeção de galhos e árvores inteiras na fiação, exigindo a atuação complexa das equipes técnicas na reconstrução dos equipamentos danificados. Por esse motivo, as podas preventivas são realizadas de forma contínua pela concessionária ao longo de todo o ano. Este trabalho realizado pela EDP segue normas técnicas e ambientais, buscando o equilíbrio entre a preservação da vegetação e a proteção da rede elétrica.