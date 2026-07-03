Itaquá promove 9ª edição do Quintal da Criança nos dias 23 e 24 de julho

Inscrições vão até 20 de julho

A Prefeitura de Itaquaquecetuba promove nos dias 23 e 24 de julho, das 13h às 17h, a 9ª edição do Quintal da Criança, iniciativa voltada aos estudantes municipais da educação especial. As inscrições devem ser realizadas até dia 20 pelo link https://shre.ink/quintaldacrianca.

O evento foi planejado para proporcionar momentos de lazer, convivência e inclusão, reunindo atividades recreativas e sensoriais em um ambiente acolhedor e adaptado. Entre as atrações estão brinquedos infláveis como castelo pula-pula, escorregador e torre de escalada, cama elástica, pintura facial, musicalização, escultura em balões, atividades sensório-motoras, fantasias, além da distribuição de pipoca e algodão-doce.

A programação será realizada no prédio da logística do transporte escolar, localizado na avenida Uberaba, 168 – Vila Virgínia, e para garantir o acesso dos estudantes com dificuldade de mobilidade, a administração municipal disponibilizará transporte especial, realizando o trajeto entre a residência e o local do evento, com retorno ao final das atividades.

“O Quintal da Criança é um momento de acolhimento, diversão e fortalecimento da inclusão. Trabalhamos para que cada estudante tenha acesso a experiências que estimulem o desenvolvimento, a socialização e a alegria em um ambiente preparado para recebê-los com todo o cuidado”, destacou o prefeito Eduardo Boigues.

A secretária de Educação, Maria Cristina perpetuo, ressaltou a importância da iniciativa para as famílias e para o desenvolvimento dos alunos. “O Quintal da Criança representa o compromisso da nossa rede com uma educação inclusiva, que valoriza as potencialidades de cada estudante e promove oportunidades de participação e convivência.”