Morre Renato Machado, jornalista que marcou gerações na televisão brasileira

Ex-apresentador do Bom Dia Brasil morreu aos 83 anos no Rio de Janeiro; em quase quatro décadas na TV Globo, participou de coberturas históricas no Brasil e no exterior.

O jornalista Renato Machado morreu na manhã desta quinta-feira (16), aos 83 anos, na Clínica São Vicente, localizada na Gávea, Zona Sul do Rio de Janeiro. A causa da morte não havia sido divulgada até a última atualização desta reportagem.

Considerado uma das principais referências do telejornalismo brasileiro, Renato construiu uma carreira marcada pela sobriedade, pelo domínio dos assuntos internacionais e pela capacidade de explicar acontecimentos complexos de maneira clara para o público.

Ao longo de quase quatro décadas na TV Globo, esteve à frente de alguns dos principais telejornais da emissora, trabalhou como correspondente em Londres, participou de coberturas internacionais e produziu reportagens especiais sobre política, cultura, comportamento e gastronomia.

Renato Machado marcou a história do Bom Dia Brasil

Entre 1996 e 2010, Renato Machado foi apresentador e editor-chefe do Bom Dia Brasil, período em que participou de uma importante reformulação do telejornal.

Ao lado de Leilane Neubarth e, posteriormente, de Renata Vasconcellos, ajudou a consolidar uma apresentação mais dinâmica, com maior interação entre os integrantes da bancada, comentaristas, repórteres e correspondentes.

O programa ganhou um novo cenário, espaços destinados a entrevistas e uma linguagem que buscava aproximar a análise dos acontecimentos da rotina de quem começava o dia acompanhando as notícias.

A atuação de Renato combinava a responsabilidade de apresentador com o trabalho realizado nos bastidores. Como editor-chefe, participava da definição dos assuntos, da organização do telejornal e da maneira como cada informação seria apresentada.

Sua presença no Bom Dia Brasil tornou-se uma das imagens mais reconhecidas das manhãs da televisão brasileira. A reformulação realizada em 1996 também é registrada pelo acervo do Memória Globo.

Carreira no jornalismo começou em 1969

A trajetória profissional de Renato Machado começou em 1969, como repórter do Jornal do Brasil. Ele ingressou na TV Globo em 1982 e teve como um de seus primeiros grandes trabalhos na emissora a cobertura da Guerra das Malvinas.

Durante sua carreira, Renato também apresentou o Jornal da Globo e o RJTV, além de integrar a bancada do Jornal Nacional em diferentes ocasiões.

Sua experiência como repórter, editor, apresentador e correspondente permitiu que atuasse em diversas áreas do telejornalismo. Ele acompanhou desde acontecimentos políticos e conflitos internacionais até histórias relacionadas à cultura e às transformações sociais.

Para Renato, o trabalho na televisão exigia muito mais do que a leitura de um texto diante das câmeras. Em depoimentos sobre a profissão, destacava a necessidade de conhecer enquadramento, edição, movimentação de câmera, iluminação, cores e todos os elementos envolvidos na construção de uma reportagem.

O jornalista tratava o telejornalismo como um processo permanente de aprendizado, no qual repórteres, produtores, editores, cinegrafistas e técnicos contribuíam para o resultado levado ao público.

Correspondente em Londres e testemunha de acontecimentos históricos

Em 1983, Renato Machado assumiu o posto de correspondente da TV Globo em Londres. A partir da capital britânica, acompanhou acontecimentos que marcaram o noticiário internacional durante a década de 1980.

Entre as coberturas realizadas naquele período estiveram os atentados terroristas ocorridos em Paris, em 1986, e o desastre nuclear de Chernobyl, na então União Soviética.

O acidente na usina nuclear, ocorrido em abril de 1986, tornou-se uma das maiores tragédias ambientais e tecnológicas da história. A cobertura exigiu que jornalistas traduzissem para o público informações científicas, políticas e humanitárias em meio às limitações impostas pelo governo soviético.

Renato retornou ao Brasil em 1988 e passou a trabalhar como repórter especial. Nos anos seguintes, continuou participando de grandes coberturas e ocupando diferentes funções nos telejornais da emissora.

O acervo da televisão também registra trabalhos históricos realizados por Renato, como uma reportagem sobre os 40 anos do desembarque aliado na Normandia, exibida pelo Globo Repórter em 1984. O material está preservado pelo Memória Globo.

Jornalista retornou à Europa em 2011

Em setembro de 2011, Renato Machado voltou a morar em Londres para assumir novamente a função de correspondente internacional.

Durante essa segunda passagem pela Europa, participou da cobertura de acontecimentos como os ataques ao jornal francês Charlie Hebdo, em Paris, em 2015, e a crise econômica que atingiu a Grécia.

Também produziu reportagens sobre política, economia, cultura e comportamento em diferentes países europeus. Sua experiência e seu conhecimento histórico ajudavam a contextualizar os acontecimentos para o telespectador brasileiro.

Renato permaneceu no posto até janeiro de 2016, quando passou a função de correspondente em Londres para a jornalista Cecília Malan.

Paixão pelos vinhos também ganhou espaço na televisão

Além do noticiário político e internacional, Renato Machado era conhecido por seu interesse pela gastronomia e, especialmente, pelos vinhos.

Em 2014, produziu para o Jornal Hoje uma série de reportagens sobre a Provença, no sul da França. O trabalho apresentou as tradições da região, a culinária, o comportamento dos moradores e os processos relacionados à produção de vinho.

As reportagens abordaram ainda a influência do mistral, vento frio que sopra dos Alpes e exerce impacto sobre a paisagem e as plantações da região.

Nos últimos anos, mesmo afastado da rotina diária da televisão, Renato continuava compartilhando nas redes sociais conteúdos e conhecimentos sobre vinhos.

A abordagem revelava outra característica de seu trabalho: a capacidade de relacionar uma bebida ao território, à história, ao clima e à cultura das pessoas que a produzem.

Trabalho no Globo Repórter foi indicado ao Emmy Internacional

Depois de retornar definitivamente ao Rio de Janeiro, Renato passou a atuar como repórter especial do Globo Repórter.

Entre seus trabalhos de maior destaque esteve a edição “A arte como passaporte”, exibida em 2016. A reportagem mostrou como o acesso à música e à dança poderia transformar a vida de crianças, jovens e famílias em situação de vulnerabilidade social.

O programa foi indicado ao Emmy Internacional na categoria atualidade, ampliando o reconhecimento da produção jornalística.

O Globo Repórter permitiu que Renato explorasse narrativas mais longas e aprofundadas, diferentes do ritmo cotidiano dos telejornais. A atração é uma das mais tradicionais do jornalismo da televisão brasileira e se dedica a reportagens especiais sobre ciência, sociedade, saúde, cultura e meio ambiente.

Renato Machado deixou a TV Globo em novembro de 2021, encerrando uma trajetória de aproximadamente 39 anos na emissora.

Legado para o telejornalismo brasileiro

A morte de Renato Machado representa a despedida de um profissional que acompanhou profundas mudanças na televisão brasileira.

Quando começou no jornalismo, as reportagens eram produzidas com equipamentos pesados, processos de edição analógicos e possibilidades muito mais limitadas de transmissão. Ao longo da carreira, ele testemunhou a chegada das transmissões via satélite, da edição digital, da internet e das coberturas em tempo real.

Renato atravessou essas transformações sem abandonar características que marcaram seu trabalho: a precisão do texto, a voz serena, a contextualização histórica e o respeito pela informação.

Sua contribuição também está na maneira como ajudou a modificar a apresentação dos telejornais. A maior interação entre os integrantes da bancada, atualmente comum na televisão, ganhou espaço no Bom Dia Brasil durante o período em que ele comandava o programa.

Mais do que um rosto conhecido da televisão, Renato Machado foi repórter, editor e testemunha de acontecimentos que ajudaram a construir a memória recente do Brasil e do mundo.