Dia Mundial do Rock celebra diversidade do gênero, dos clássicos ao emo e pop punk

De Queen, Beatles e Led Zeppelin a Green Day, Evanescence, The Killers, My Chemical Romance e Paramore, o rock atravessa gerações enquanto festivais como o Rock in Rio ampliam espaço para o pop, a música brasileira, o eletrônico e o K-pop.

O Dia Mundial do Rock, celebrado nesta segunda-feira, 13 de julho, representa uma oportunidade para relembrar a trajetória de um dos gêneros mais influentes da história da música e reconhecer a diversidade de estilos desenvolvidos ao longo das décadas.

Embora seja chamado de “mundial”, o 13 de julho ganhou força especialmente no Brasil. A escolha da data está relacionada ao Live Aid, festival beneficente realizado simultaneamente em Londres e na Filadélfia, nos Estados Unidos, em 1985.

O evento reuniu grandes nomes da música mundial e ficou marcado por apresentações históricas, especialmente a do Queen, liderado por Freddie Mercury.

Décadas depois, o rock permanece presente não apenas nas canções clássicas, mas também nas diferentes vertentes que ajudaram o gênero a conquistar novos públicos.

Do peso do heavy metal às melodias acessíveis do pop rock, da velocidade do punk às letras emocionais do emo, o rock nunca esteve preso a uma única sonoridade.

A própria programação dos grandes festivais atuais demonstra que as fronteiras entre os gêneros estão cada vez mais abertas. No Rock in Rio 2026, bandas de rock dividirão a edição com artistas do pop, da música brasileira, do eletrônico, da música latina e do K-pop.

Rock vai muito além das guitarras pesadas

Quando se fala em rock, muitas pessoas imaginam imediatamente guitarras distorcidas, baterias intensas, solos longos e grandes apresentações em estádios.

Esses elementos fazem parte da história do gênero, mas o rock sempre foi muito mais amplo.

Ao longo das décadas, artistas misturaram sua estrutura tradicional com influências do blues, country, folk, pop, música clássica, punk, soul, funk, hip-hop e música eletrônica.

Essas combinações deram origem a dezenas de estilos e subgêneros.

Por isso, dentro do mesmo universo musical podem coexistir grupos tão diferentes como The Beatles, Metallica, Green Day, Evanescence, Nirvana, Paramore, Queen, Linkin Park, The Cure e The Killers.

Mesmo apresentando propostas distintas, todos esses artistas contribuíram para expandir os limites do rock e apresentar o gênero a diferentes gerações.

Pioneiros estabeleceram as bases do rock

Antes das grandes bandas de estádio, nomes como Chuck Berry, Little Richard, Buddy Holly e Elvis Presley ajudaram a popularizar uma música marcada pelo ritmo acelerado, pela dança, pela juventude e pela quebra de padrões.

“Johnny B. Goode”, de Chuck Berry, tornou-se uma das canções mais reconhecidas da história do gênero.

Elvis Presley ajudou a transformar o rock em um fenômeno cultural e comercial com músicas como “Jailhouse Rock”, “Hound Dog” e “Suspicious Minds”.

Além das músicas, os pioneiros contribuíram para estabelecer uma imagem de rebeldia e liberdade que acompanharia o rock nas décadas seguintes.

Elvis Presley.

Beatles ampliaram as possibilidades da música popular

Durante a década de 1960, os Beatles ajudaram a transformar o rock e a própria maneira como os álbuns eram produzidos.

O grupo começou com canções românticas e acessíveis, mas passou a experimentar diferentes instrumentos, técnicas de estúdio e estruturas de composição.

Músicas como “Let It Be”, “Come Together”, “A Day in the Life”, “Something” e “While My Guitar Gently Weeps” demonstram a diversidade presente na trajetória da banda.

Ao mesmo tempo, grupos como The Rolling Stones, The Who, The Doors, The Kinks e Cream desenvolviam outras possibilidades para o gênero.

“Paint It, Black”, dos Rolling Stones, tornou-se uma das músicas mais emblemáticas da banda, enquanto “Baba O’Riley”, do The Who, mostrou como elementos eletrônicos também poderiam ser incorporados ao rock.

The Beatles na sua foto mais icônica em Abbey Road, Liverpool.

Queen transformou o rock em espetáculo

Nos anos 1970, o rock ganhou produções maiores, apresentações grandiosas e músicas pensadas para públicos numerosos.

O Queen tornou-se um dos principais símbolos dessa transformação.

Com a voz de Freddie Mercury, os arranjos elaborados da banda e a guitarra de Brian May, o grupo transitou entre rock pesado, pop, música clássica, ópera, disco music e baladas.

“Bohemian Rhapsody” permanece como uma das canções mais marcantes da história por reunir diferentes estruturas musicais em uma mesma composição.

Além dela, sucessos como “Somebody to Love”, “We Will Rock You”, “We Are the Champions”, “Radio Ga Ga” e “Don’t Stop Me Now” ajudaram a transformar o Queen em uma banda reconhecida por públicos de diferentes gerações.

A apresentação do grupo no Live Aid, em 1985, tornou-se um dos momentos mais lembrados da história dos grandes shows de rock.

Queen.

Led Zeppelin, Deep Purple e Pink Floyd marcaram os anos 1970

O Led Zeppelin uniu blues, folk, peso instrumental e experimentação em músicas como “Stairway to Heaven”, “Whole Lotta Love”, “Immigrant Song” e “Kashmir”.

O Deep Purple também se tornou uma das grandes referências do período. “Smoke on the Water” possui um dos riffs de guitarra mais conhecidos da música.

Já o Pink Floyd construiu obras conceituais e experimentais, abordando temas como isolamento, guerra, indústria cultural e saúde emocional.

Álbuns como “The Dark Side of the Moon”, “Wish You Were Here” e “The Wall” ultrapassaram as fronteiras do rock tradicional e se transformaram em referências culturais.

Pink Floyd.

Hard rock levou grandes refrões aos estádios

O hard rock ganhou força com bandas que apostavam em guitarras distorcidas, vocais potentes e refrões preparados para serem cantados por grandes públicos.

Grupos como AC/DC, Aerosmith, Van Halen, Kiss, Bon Jovi e Guns N’ Roses ajudaram a transformar o estilo em uma das principais vertentes da indústria musical.

“Highway to Hell”, do AC/DC, representa a energia direta do hard rock.

“Jump”, do Van Halen, combinou guitarras e sintetizadores em uma das músicas mais populares da banda.

O Kiss construiu sua identidade por meio da maquiagem, dos figurinos e dos shows teatrais, além de sucessos como “Rock and Roll All Nite” e “I Was Made for Lovin’ You”.

Já o Guns N’ Roses apresentou uma sonoridade agressiva e urbana em músicas como “Welcome to the Jungle”, “Paradise City”, “Sweet Child o’ Mine” e “November Rain”.

Heavy metal criou um universo próprio

O heavy metal surgiu a partir do aumento do peso, da distorção e da intensidade presentes em parte do rock das décadas de 1960 e 1970.

O Black Sabbath é considerado um dos grupos fundamentais para o desenvolvimento do gênero. A banda construiu músicas pesadas e sombrias, influenciando diferentes gerações.

Com o passar dos anos, o metal se dividiu em diversas vertentes.

Bandas como Iron Maiden, Judas Priest, Motörhead e Dio fortaleceram o heavy metal tradicional.

Posteriormente, grupos como Metallica, Megadeth, Slayer e Anthrax aceleraram o ritmo e ajudaram a consolidar o thrash metal.

“Nothing Else Matters”, do Metallica, demonstrou que uma banda de metal também poderia alcançar o grande público com uma composição emocional e melódica.

O metal ainda se expandiu para estilos como power metal, metal progressivo, death metal, black metal, metal sinfônico, metalcore e nu metal.

Essa diversidade permitiu que o gênero atraísse ouvintes interessados tanto em músicas rápidas e agressivas quanto em composições épicas, orquestrais ou introspectivas.

Motörhead. Reprodução: IMDb

Mulheres ajudaram a transformar a história do rock

A história do rock também foi construída por mulheres que desafiaram padrões e conquistaram espaço em um ambiente durante muito tempo dominado por homens.

Joan Jett tornou-se uma das grandes referências do gênero com músicas como “Bad Reputation” e “I Love Rock ’n’ Roll”.

Antes da carreira solo, ela integrou o The Runaways, banda formada por mulheres que também revelou Lita Ford e lançou canções como “Cherry Bomb”.

A banda Heart, liderada pelas irmãs Ann e Nancy Wilson, conquistou espaço com músicas como “Barracuda”, “Crazy on You” e “Alone”.

Outros nomes como Stevie Nicks, Patti Smith, Debbie Harry, Tina Turner, Dolores O’Riordan, Courtney Love, Shirley Manson, Amy Lee, Hayley Williams, Pitty e Avril Lavigne também ampliaram a presença feminina no gênero.

Punk rock transformou simplicidade em atitude

O punk rock nasceu durante a década de 1970 com uma proposta direta, rápida e contestadora.

Bandas como Ramones, Sex Pistols e The Clash rejeitavam parte da complexidade técnica e da grandiosidade presentes no rock da época.

O Ramones influenciou milhares de grupos com músicas curtas, aceleradas e refrões simples.

O The Clash incorporou reggae, ska, rockabilly e música política à sonoridade punk.

“Should I Stay or Should I Go” tornou-se uma das músicas mais conhecidas da banda e atravessou diferentes gerações.

Mais do que um estilo musical, o punk se transformou em um movimento cultural relacionado à independência, à contestação e à possibilidade de produzir música sem depender de grandes estruturas.

Green Day apresentou o punk a uma nova geração

Nos anos 1990, o Green Day ajudou a apresentar o punk rock a milhões de novos ouvintes.

O álbum “Dookie”, lançado em 1994, trouxe músicas como “Basket Case”, “When I Come Around” e “Longview”, combinando energia, humor, ansiedade e melodias acessíveis.

“Basket Case” tornou-se uma das músicas mais reconhecidas do grupo e uma referência do punk produzido naquela década.

Anos depois, a banda ampliou ainda mais seu alcance com o álbum “American Idiot”.

O trabalho reuniu crítica política, conflitos pessoais e uma narrativa próxima de uma ópera rock.

Canções como “Boulevard of Broken Dreams”, “Holiday”, “Wake Me Up When September Ends” e “Jesus of Suburbia” consolidaram o Green Day como uma das bandas mais importantes de sua geração.

O grupo também ajudou a abrir espaço para o crescimento do pop punk, vertente que aproximou a velocidade e a rebeldia do punk das melodias da música pop.

Green Day.

Pop punk conquistou adolescentes ao redor do mundo

O pop punk tornou-se especialmente popular no final dos anos 1990 e no início dos anos 2000.

Bandas como Blink-182, Sum 41, Simple Plan, Good Charlotte e New Found Glory passaram a abordar temas relacionados à adolescência, relacionamentos, escola, insegurança e amadurecimento.

O Blink-182 conquistou o público com humor, refrões marcantes e músicas como “All the Small Things”, “What’s My Age Again?” e “I Miss You”.

O Sum 41 combinou pop punk com elementos mais pesados em faixas como “Fat Lip”, “In Too Deep” e “Still Waiting”.

O Simple Plan ganhou espaço com letras sobre solidão, conflitos familiares e sensação de não pertencimento.

“Welcome to My Life” tornou-se uma das músicas mais representativas dessa ligação emocional com o público jovem.

Mesmo sendo frequentemente associado a uma sonoridade comercial, o pop punk levou milhões de adolescentes a conhecer outras vertentes do rock, como punk tradicional, hardcore, emo e rock alternativo.

blink-182. Reprodução: Spotify

Avril Lavigne aproximou pop e rock no início dos anos 2000

A cantora Avril Lavigne foi uma das principais responsáveis por aproximar o pop, o punk e o rock de uma geração de adolescentes.

Músicas como “Complicated”, “Sk8er Boi”, “My Happy Ending”, “Nobody’s Home” e “Girlfriend” transformaram a artista em uma das grandes referências dos anos 2000.

Sua imagem, marcada por gravatas, tênis, roupas largas e uma postura distante dos padrões tradicionais das estrelas pop da época, também influenciou jovens de diferentes países.

Avril mostrou que melodias acessíveis e produção pop poderiam conviver com guitarras, baterias e uma identidade relacionada ao rock.

Avril Lavigne. Reprodução: Arquivo da Internet.

Nirvana e o grunge mudaram os anos 1990

No início da década de 1990, o grunge ganhou projeção mundial a partir de Seattle, nos Estados Unidos.

O estilo misturava elementos do punk, do metal e do rock alternativo, geralmente acompanhado por letras relacionadas à frustração, ao isolamento, aos conflitos pessoais e à desilusão.

O Nirvana tornou-se o maior símbolo do movimento.

O lançamento de “Smells Like Teen Spirit” transformou a banda liderada por Kurt Cobain em um fenômeno mundial e ajudou a colocar o rock alternativo no centro da indústria musical.

Além do Nirvana, bandas como Pearl Jam, Soundgarden, Alice in Chains e Stone Temple Pilots marcaram a década com abordagens diferentes.

Enquanto o Pearl Jam apresentava influências do rock clássico e letras sociais, o Alice in Chains combinava peso, harmonias vocais e atmosferas sombrias.

Nirvana

Evanescence uniu guitarras, piano e dramaticidade

O Evanescence tornou-se um dos grandes nomes do rock dos anos 2000 ao combinar guitarras pesadas, piano, elementos eletrônicos e a voz marcante de Amy Lee.

O álbum “Fallen”, lançado em 2003, apresentou sucessos como “Bring Me to Life”, “Going Under”, “My Immortal” e “Everybody’s Fool”.

A mistura entre peso e melodia ajudou o grupo a alcançar tanto ouvintes de rock e metal quanto pessoas mais próximas da música pop.

“Bring Me to Life” tornou-se uma das canções mais reconhecidas daquele período.

Já “My Immortal” destacou o lado mais delicado, melancólico e emocional da banda.

A imagem de Amy Lee também teve forte impacto entre jovens que se identificavam com a estética sombria, as letras introspectivas e a combinação entre vulnerabilidade e força.

O sucesso do Evanescence ajudou a ampliar o espaço para bandas lideradas por mulheres e grupos que misturavam metal alternativo, elementos sinfônicos e influências góticas.

Capa do álbum “Fallen” do grupo Evanescence. Reprodução: Deezer.

Linkin Park misturou rock, rap e música eletrônica

Poucas bandas representaram tão bem as transformações do rock no início dos anos 2000 quanto o Linkin Park.

O grupo misturou guitarras pesadas, rap, música eletrônica, samples, scratches e refrões emocionais.

O álbum “Hybrid Theory” apresentou músicas como “In the End”, “Crawling”, “One Step Closer” e “Papercut”.

As letras tratavam de insegurança, pressão, raiva, conflitos internos e dificuldades emocionais, criando uma forte identificação com o público jovem.

A combinação entre os vocais melódicos e intensos de Chester Bennington e o rap de Mike Shinoda tornou-se uma das principais características da banda.

Linkin Park antes da morte de Chester Bennington.

Posteriormente, o Linkin Park passou a experimentar novas sonoridades em trabalhos como “Minutes to Midnight”, “A Thousand Suns” e “One More Light”.

Essa evolução mostrou que uma banda de rock poderia incorporar elementos pop e eletrônicos sem permanecer presa a um único estilo.

Linkin Park reformulado com a entrada da vocalista Emily Armstrong e do baterista Colin Brittain.

Emo transformou sentimentos em identidade cultural

O emo tem origem em cenas ligadas ao punk e ao hardcore, mas ganhou uma nova dimensão comercial durante os anos 2000.

O estilo passou a ser associado a letras confessionais, conflitos emocionais, relacionamentos, ansiedade, solidão e busca por identidade.

O My Chemical Romance tornou-se um dos maiores símbolos dessa geração.

Álbuns como “Three Cheers for Sweet Revenge” e “The Black Parade” combinaram punk, rock alternativo, estética teatral e narrativas dramáticas.

“Welcome to the Black Parade” tornou-se um hino para os fãs, enquanto músicas como “Helena”, “I’m Not Okay” e “Famous Last Words” reforçaram a ligação emocional da banda com o público.

Outros nomes como Fall Out Boy, Panic! at the Disco, Taking Back Sunday, Dashboard Confessional e The Used também foram associados à expansão do emo e de estilos próximos.

Mais do que uma classificação musical, o emo tornou-se parte de uma identidade cultural envolvendo roupas, cortes de cabelo, maquiagem, comunidades virtuais e formas de expressão.

Depois de ser alvo de preconceito durante anos, o estilo passou por uma revalorização e voltou a influenciar artistas das gerações mais recentes.

Fall Out Boy e seu single Thnks fr th mmrs. Reprodução: Spotify

Paramore mostrou a força feminina no pop punk e no alternativo

O Paramore ganhou projeção durante o crescimento do pop punk e do emo nos anos 2000.

Com Hayley Williams nos vocais, a banda conquistou o público com músicas como “Misery Business”, “That’s What You Get”, “Decode”, “Crushcrushcrush” e “The Only Exception”.

O grupo começou com uma sonoridade fortemente relacionada ao pop punk, mas passou a incorporar elementos de new wave, synth-pop, funk e rock alternativo.

Essa evolução pode ser percebida em trabalhos que apresentaram músicas como “Ain’t It Fun”, “Hard Times” e “This Is Why”.

A trajetória do Paramore demonstra como uma banda formada dentro de uma cena específica pode experimentar novas sonoridades e alcançar públicos diferentes sem abandonar sua identidade.

Hayley Williams também se tornou referência para jovens mulheres que desejavam ocupar espaços tradicionalmente dominados por homens dentro do rock.

Hayley Williams.

The Killers transformou “Mr. Brightside” em um hino de gerações

Entre as bandas que ajudaram a renovar o rock alternativo nos anos 2000, o The Killers ocupa uma posição especial.

Formado em Las Vegas, o grupo combinou guitarras, sintetizadores, influências da new wave e grandes refrões, construindo uma sonoridade capaz de dialogar tanto com o rock quanto com a música pop.

Lançada no início da trajetória da banda, “Mr. Brightside” tornou-se sua música mais emblemática e um dos grandes hinos do rock deste século.

A canção retrata ciúme, insegurança e a angústia de imaginar uma pessoa amada ao lado de outra. O sentimento doloroso é transformado em um refrão explosivo, frequentemente cantado coletivamente em festas, festivais, casas noturnas e estádios.

A permanência de “Mr. Brightside” demonstra como uma música pode ultrapassar seu período de lançamento e continuar conquistando novos ouvintes.

A faixa passou a representar, ao mesmo tempo, nostalgia, frustração, celebração e catarse coletiva.

Além dela, músicas como “Somebody Told Me”, “When You Were Young”, “Human”, “Read My Mind” e “All These Things That I’ve Done” consolidaram o The Killers como uma das bandas mais populares do rock alternativo contemporâneo.

The Killers. Reprodução: Spotify.

Rock gótico transformou melancolia em arte

O rock gótico ganhou força principalmente no final dos anos 1970 e durante a década de 1980.

Bandas como Bauhaus, The Cure, Siouxsie and the Banshees e Sisters of Mercy construíram músicas marcadas por atmosferas sombrias, baixo destacado, guitarras com efeitos e letras melancólicas.

O The Cure conseguiu transitar entre composições profundas e músicas mais acessíveis.

Faixas como “A Forest”, “Pictures of You” e “Disintegration” representam o lado mais introspectivo da banda.

Já “Friday I’m in Love” e “Just Like Heaven” demonstram sua capacidade de criar sucessos próximos do pop.

A estética gótica também influenciou a moda, o cinema, a fotografia e outras vertentes musicais.

Bauhaus. Reprodução: Kevin HASKINS and Daniel ASH and Pete MURPHY and BAUHAUS.

Rock alternativo abriu espaço para experimentação

O termo rock alternativo passou a reunir artistas que não se encaixavam completamente nos formatos mais tradicionais ou comerciais do gênero.

Com o tempo, porém, muitas dessas bandas alcançaram grande sucesso.

O Radiohead ganhou projeção com “Creep”, mas posteriormente passou a explorar música eletrônica, experimentação sonora e estruturas menos convencionais em álbuns como “OK Computer” e “Kid A”.

O The Smashing Pumpkins combinou peso, melodia e psicodelia em músicas como “1979”, “Tonight, Tonight” e “Bullet with Butterfly Wings”.

O The White Stripes recuperou elementos do blues e do garage rock.

“Seven Nation Army” ultrapassou os limites do gênero e passou a ser cantada por torcidas em estádios de diferentes países.

Outros grupos como Arctic Monkeys, The Strokes, Franz Ferdinand, Muse, The Killers e Queens of the Stone Age também ajudaram a renovar o rock alternativo durante os anos 2000.

Pop rock ampliou o público do gênero

O pop rock aproxima elementos do rock de melodias acessíveis, refrões diretos e produções voltadas para as rádios.

Bandas e artistas como Fleetwood Mac, Bon Jovi, The Cranberries, Coldplay, Avril Lavigne e Maroon 5 passaram por diferentes momentos ligados ao estilo.

“Go Your Own Way”, do Fleetwood Mac, combina conflitos pessoais, guitarras e um refrão marcante.

O Coldplay iniciou sua trajetória com uma sonoridade fortemente ligada ao rock alternativo antes de incorporar pop, música eletrônica e produções voltadas para grandes estádios.

O pop rock serviu como ponto de contato entre o gênero e pessoas que talvez não se identificassem inicialmente com vertentes mais pesadas.

A proximidade com a música popular não elimina a identidade do rock. Ela amplia suas possibilidades de comunicação.

Rock brasileiro construiu uma identidade própria

No Brasil, o rock ganhou características próprias e incorporou influências da música popular brasileira, do punk, do reggae, do samba, do rap e de movimentos regionais.

Na década de 1960, Os Mutantes se tornaram referência pela experimentação e pela ligação com o movimento tropicalista.

Nos anos 1980, bandas como Legião Urbana, Titãs, Paralamas do Sucesso, Barão Vermelho, Capital Inicial, RPM e Engenheiros do Hawaii ajudaram a transformar o rock nacional em um fenômeno de rádio, televisão e grandes shows.

Cazuza, Renato Russo, Raul Seixas e Rita Lee se consolidaram entre os nomes mais importantes da música brasileira.

Nos anos 1990, grupos como Charlie Brown Jr., Raimundos, Skank, O Rappa, Planet Hemp, CPM 22 e Los Hermanos misturaram diferentes influências e conquistaram novos públicos.

Durante os anos 2000, bandas e artistas como NX Zero, Fresno, Pitty, Detonautas, Gloria, Strike e Forfun aproximaram o rock nacional das gerações ligadas ao emo, ao hardcore, ao pop punk e ao alternativo.

A trajetória do rock brasileiro mostra que o gênero nunca foi apenas uma reprodução de tendências estrangeiras.

As bandas nacionais adaptaram estilos, criaram letras relacionadas à realidade do país e desenvolveram identidades próprias.

Rock in Rio 2026 reúne rock, pop, música brasileira, eletrônico e K-pop

A diversidade presente na música contemporânea também pode ser observada na programação do Rock in Rio 2026.

O festival será realizado nos dias 4, 5, 6, 7, 11, 12 e 13 de setembro, na Cidade do Rock, localizada no Parque Olímpico, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

Apesar de carregar o rock no nome, o evento se transformou ao longo de sua história em um grande encontro da música e do entretenimento.

A edição de 2026 mantém espaço de destaque para bandas diretamente ligadas ao rock.

No Palco Mundo, o dia 4 de setembro terá Foo Fighters, Rise Against, The Hives e Nova Twins.

No dia 5, apresentam-se Avenged Sevenfold, Bring Me the Horizon, mgk e Sepultura.

O Palco Sunset também terá nomes ligados ao rock nacional e internacional, como Capital Inicial com Dado Villa-Lobos, Detonautas com Biquini, Di Ferrero e Hot Milk.

Ao mesmo tempo, o festival abre espaço para outros estilos.

A programação confirmada inclui nomes como Elton John, Gilberto Gil, Jon Batiste, Luísa Sonza, Maroon 5, Demi Lovato e J Balvin, além de artistas da música eletrônica e de outras cenas contemporâneas.

Essa mistura demonstra que os grandes festivais atuais não precisam ficar presos a uma única definição musical.

O público pode assistir a uma banda de heavy metal em um dia, acompanhar uma lenda da música brasileira em outro e também descobrir artistas de cenas completamente diferentes.

Stray Kids marca estreia do K-pop como atração principal do Palco Mundo

Uma das principais novidades do Rock in Rio 2026 será a presença do Stray Kids, confirmado como atração principal do Palco Mundo em 11 de setembro.

O grupo será o primeiro representante do K-pop a ocupar essa posição na história do festival.

Formado por Bang Chan, Lee Know, Changbin, Hyunjin, Han, Felix, Seungmin e I.N, o Stray Kids desenvolveu uma sonoridade marcada pela combinação de pop, hip-hop, música eletrônica e elementos de rock.

No mesmo dia, o Palco Mundo também receberá Alok, Hwasa e NEXZ, reunindo música eletrônica e diferentes nomes da cena sul-coreana.

A chegada do K-pop representa uma ampliação natural do público do festival.

O gênero desenvolveu uma das maiores comunidades de fãs da música atual e apresenta produções que misturam estilos, coreografias, elementos visuais e performances elaboradas.

No caso do Stray Kids, músicas como “God’s Menu”, “Thunderous”, “Maniac” e “S-Class” são conhecidas pelas mudanças de ritmo e pela produção intensa.

A presença do grupo na Cidade do Rock mostra como as fronteiras entre os gêneros e os públicos estão cada vez mais abertas.

Bang Chan, Lee Know, Changbin, Hyunjin, Han, Felix, Seungmin e I.N, os membros do Stray Kids. Reprodução: JYP Entertainment

Presença de artistas de outros estilos amplia a experiência do festival

A participação de artistas que não pertencem diretamente ao rock não diminui a importância do gênero dentro do Rock in Rio.

Pelo contrário, a variedade amplia as possibilidades de encontro entre públicos diferentes.

Quem comparece para assistir ao Foo Fighters pode descobrir um artista brasileiro.

Um fã de Stray Kids pode conhecer uma banda de rock nacional.

O público de Elton John pode dividir o mesmo festival com admiradores de música eletrônica, pop, metal, rap, K-pop ou ritmos latinos.

Essa convivência representa bem o cenário musical atual, no qual as pessoas não precisam se limitar a um único gênero.

É cada vez mais comum que uma mesma playlist reúna Green Day, Evanescence, The Killers, Stray Kids, Metallica, Paramore, Linkin Park, Maroon 5 e artistas da música brasileira.

Os próprios músicos transitam entre estilos, incorporando guitarras ao pop, elementos eletrônicos ao rock, rap ao metal e referências de diferentes culturas às suas produções.

A diversidade não apaga a identidade do rock. Ela cria novas portas de entrada para que mais pessoas conheçam o gênero e compartilhem a experiência proporcionada pela música ao vivo.

O próprio Rock in Rio já destaca a diversidade musical como parte de sua história, marcada por encontros, experimentações e atrações de diferentes estilos.

Música atual permite que diferentes gêneros convivam

Durante muitos anos, parte do público musical foi incentivada a escolher apenas um estilo e rejeitar tudo aquilo que estivesse fora de determinado grupo.

O cenário atual mostra uma realidade diferente.

As plataformas digitais, as redes sociais e os grandes festivais facilitaram o acesso a artistas de países, épocas e gêneros variados.

Uma pessoa pode ouvir Queen pela manhã, Green Day à tarde, Stray Kids durante um treino e Evanescence à noite.

Também pode gostar de metal, pop, K-pop, emo e música brasileira sem que um estilo anule o outro.

Essa liberdade de escolha ajuda a ampliar o repertório do público e permite que músicos de diferentes cenas encontrem novas formas de colaboração.

A diversidade também favorece a descoberta.

Um ouvinte que chega a um festival interessado em uma estrela do pop pode sair conhecendo uma banda de rock. Da mesma forma, alguém que compra ingresso por causa de uma banda de metal pode se surpreender com um artista de outro gênero.

Do rock clássico ao K-pop, música continua aproximando gerações

Celebrar o Dia Mundial do Rock não precisa significar estabelecer limites rígidos sobre quais artistas podem ocupar os grandes palcos.

A história do próprio rock é formada por misturas.

O gênero nasceu do encontro entre blues, country, rhythm and blues e outras expressões musicais, antes de se dividir em punk, metal, grunge, emo, pop rock, indie e dezenas de outras vertentes.

O Rock in Rio 2026 acompanha esse movimento ao reunir bandas históricas, novos nomes do rock, artistas brasileiros, estrelas do pop, música eletrônica, ritmos latinos e representantes do K-pop.

De “Bohemian Rhapsody” a “Mr. Brightside”, de “Basket Case” a “Bring Me to Life”, de “Welcome to the Black Parade” às apresentações do Stray Kids, diferentes músicas podem ocupar o mesmo espaço sem competir pela legitimidade.

A música atual é diversa, conectada e livre para atravessar fronteiras. Essa mistura permite que novos públicos se encontrem, descubram artistas e criem suas próprias relações com cada gênero.

Canções que ajudam a contar a história do rock

Uma seleção dedicada ao gênero pode começar com pioneiros como Chuck Berry e Elvis Presley, passar por Beatles, Rolling Stones, Led Zeppelin, Queen, Black Sabbath e Pink Floyd e chegar às bandas que marcaram as décadas seguintes.

“Bohemian Rhapsody”, do Queen, representa a grandiosidade e a experimentação.

“Stairway to Heaven”, do Led Zeppelin, tornou-se uma das composições mais conhecidas do rock clássico.

“Smoke on the Water”, do Deep Purple, apresenta um riff reconhecido até mesmo por pessoas que não acompanham o gênero.

“Highway to Hell”, do AC/DC, resume a energia do hard rock.

“Nothing Else Matters”, do Metallica, demonstra o lado emocional do metal.

“Smells Like Teen Spirit”, do Nirvana, representa a explosão do grunge.

“Basket Case”, do Green Day, marcou uma nova fase comercial do punk rock.

“Bring Me to Life”, do Evanescence, simboliza a mistura entre peso, piano, dramaticidade e elementos pop.

“In the End”, do Linkin Park, mostra a força da união entre rock, rap e música eletrônica.

“Welcome to the Black Parade”, do My Chemical Romance, tornou-se uma referência para a geração emo.

“Misery Business”, do Paramore, representa o crescimento do pop punk liderado por uma voz feminina.

“Mr. Brightside”, do The Killers, transformou ciúme e insegurança em um hino coletivo que continua atravessando gerações.

“Seven Nation Army”, do The White Stripes, ultrapassou os limites do rock e virou um canto conhecido em estádios ao redor do mundo.

Essas músicas não representam toda a história do gênero, mas ajudam a compreender sua capacidade de mudar, dialogar com públicos diferentes e permanecer relevante.

Dia Mundial do Rock celebra liberdade e diversidade musical

Mais do que homenagear um único estilo, o Dia Mundial do Rock celebra uma música que se transformou continuamente.

Há espaço para o rock clássico, o metal, o punk, o grunge, o emo, o pop punk, o rock gótico, o indie, o progressivo, o alternativo e o pop rock.

Há espaço tanto para solos longos de guitarra quanto para canções de três minutos com refrões simples.

Também há espaço para letras políticas, músicas românticas, relatos sobre saúde emocional, festas, conflitos familiares, revolta, ciúme e amadurecimento.

Ser fã de rock não depende de ouvir apenas bandas antigas, rejeitar músicas populares ou seguir uma única estética.

Uma pessoa pode gostar de Queen e Green Day, Metallica e Evanescence, Beatles e My Chemical Romance, Nirvana e Paramore, The Killers e Stray Kids.

A diversidade não enfraquece o rock.

Pelo contrário, é justamente a capacidade de mudar, dialogar e incorporar novas influências que mantém o gênero vivo depois de tantas décadas.