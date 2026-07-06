Brasil repete roteiro de frustração e cai para a Noruega em sua pior Copa desde 1990

Eliminação nas oitavas da Copa do Mundo de 2026 expõe anos de decisões confusas na CBF, troca de técnicos, falta de identidade e o fim de uma geração marcada por decepções

Uma queda que começou muito antes do apito final

O que começa ruim, muitas vezes termina ruim. E a história recente da Seleção Brasileira parece seguir exatamente esse caminho. O fim melancólico contra a Croácia, nas quartas de final da Copa do Mundo de 2022, ainda permanecia vivo na memória do torcedor: jogadores chorando no gramado, uma eliminação nos pênaltis e Tite deixando o campo rumo ao vestiário enquanto o país tentava entender mais uma queda dolorosa.

Quatro anos depois, em 2026, o Brasil voltou a viver um cenário de frustração. Desta vez, a eliminação veio ainda mais cedo. A Seleção Brasileira caiu nas oitavas de final diante da Noruega, em uma campanha que entrou para a história como a pior desde 1990.

O resultado não foi apenas uma derrota em campo. Foi o retrato de um ciclo mal conduzido, de decisões adiadas, escolhas improvisadas e uma seleção que chegou à Copa do Mundo sem parecer plenamente pronta para disputar o título.

O vazio deixado por Tite e a espera por Ancelotti

A saída de Tite após a Copa do Catar, em 2022, já era conhecida. O treinador encerrou seu ciclo depois de duas Copas do Mundo e duas eliminações traumáticas para seleções europeias no mata-mata. O Brasil precisava virar a página, mas a transição começou de forma confusa.

O então presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, decidiu esperar por Carlo Ancelotti, técnico multicampeão e ainda vinculado ao Real Madrid. A ideia era ousada: trazer um dos nomes mais respeitados do futebol mundial para comandar a Seleção Brasileira. O problema é que essa espera se arrastou.

Ancelotti não veio em 2023. Também não veio em 2024. Enquanto isso, o Brasil ficou sem uma direção clara. A Seleção passou a viver de soluções temporárias, sem um projeto sólido e sem uma identidade definida.

Essa indefinição custou caro.

Ramon Menezes e uma aposta que nunca convenceu

No meio da espera por Ancelotti, a CBF decidiu subir Ramon Menezes, então técnico da Seleção Sub-20. A escolha, porém, já nasceu cercada de dúvidas. Ramon vinha de uma campanha decepcionante no Mundial Sub-20, com atuações consideradas fracas e uma sensação de que o trabalho não justificava uma promoção ao time principal.

Mesmo assim, ele recebeu a oportunidade.

Os resultados não empolgaram. As atuações foram ainda piores. A Seleção Brasileira, que historicamente carregava peso, talento e protagonismo, passou a transmitir insegurança. Faltava brilho, faltava padrão e faltava comando.

O Brasil parecia preso entre o passado que não conseguia superar e um futuro que não sabia construir.

Fernando Diniz e a tentativa de recuperar uma identidade brasileira

Depois da passagem de Ramon, surgiu uma nova ideia: Fernando Diniz. O treinador representava uma proposta totalmente diferente. Seu futebol era baseado em conceitos brasileiros, com jogo curto, triangulações, aproximação entre jogadores e concentração de muitos homens no setor da bola.

Era uma visão distante do modelo europeu de jogo posicional, que dominava boa parte do futebol de elite. Diniz defendia uma forma própria de jogar, mais associativa, mais intuitiva e mais ligada à tradição técnica do futebol brasileiro.

O momento parecia favorável. Em 2023, ele havia conquistado a Libertadores com o Fluminense, alcançando o maior título da história do clube. A chegada à Seleção, porém, veio com uma situação incomum: Diniz assumiu o Brasil sem deixar o Fluminense.

A pergunta era inevitável: como um treinador poderia comandar ao mesmo tempo um clube e uma seleção do tamanho do Brasil?

Na prática, a experiência não deu certo. Os resultados não vieram, a equipe não evoluiu como se esperava e Diniz saiu tão rapidamente quanto entrou.

Dorival Júnior chega embalado, mas não resiste ao fracasso

Depois de Diniz, o Brasil apostou em Dorival Júnior. O treinador vinha de uma passagem brilhante pelo São Paulo, onde conquistou a Copa do Brasil, justamente o título que faltava na galeria do clube.

A chegada de Dorival trouxe um novo fôlego. Os primeiros resultados animaram. O Brasil venceu a Inglaterra em Wembley e teve uma boa atuação contra a Espanha no Santiago Bernabéu. Por alguns momentos, pareceu que a Seleção havia reencontrado um caminho mais estável.

Mas a esperança durou pouco.

Na Copa América, o Brasil fracassou de maneira colossal. A equipe não conseguiu convencer, não mostrou evolução suficiente e voltou a gerar dúvidas profundas sobre sua capacidade de competir em alto nível.

Depois da queda, Dorival foi demitido. Mais tarde, assumiu o Corinthians, encerrando mais um capítulo curto e turbulento no comando da Seleção.

A troca no comando da CBF e a chegada definitiva de Ancelotti

Antes de deixar a presidência da CBF, Ednaldo Rodrigues conseguiu concretizar o plano que havia perseguido desde o início do ciclo: contratar Carlo Ancelotti.

Pouco depois, Ednaldo foi destituído da presidência da entidade, e Samir Xaud assumiu o comando da CBF. Com novas ideias para o futebol brasileiro, Xaud decidiu manter o treinador italiano e deu continuidade ao projeto.

Mais do que isso: renovou com Ancelotti até 2030.

A decisão indicava uma tentativa de estabilidade. Depois de anos de improviso, a CBF finalmente apostava em um ciclo mais longo. O problema era o tempo. Ancelotti teve menos de dois anos para preparar o Brasil para a Copa de 2026 e garantir a classificação.

Era pouco para reconstruir uma seleção que vinha acumulando problemas técnicos, emocionais e institucionais.

Eliminatórias fracas e uma classificação sem brilho

O desempenho do Brasil nas Eliminatórias foi preocupante. A Seleção teve sua pior campanha no formato recente da competição, ficando atrás de países como Colômbia, Equador e Uruguai.

Ainda assim, a classificação veio. E, quando a Copa chegou, o torcedor brasileiro fez o que sempre faz: acreditou.

Mesmo com as dúvidas, mesmo com os sinais negativos, mesmo com os tropeços do ciclo, o país colocou fé na camisa amarela. A Copa do Mundo ainda mexe com o imaginário nacional. O Brasil, pentacampeão mundial, sempre chega carregando uma expectativa que vai além do momento.

Mas expectativa não ganha jogo.

A sina europeia volta a assombrar o Brasil

Desde o penta, conquistado em 2002, a Seleção Brasileira vive uma sina incômoda em Copas do Mundo. Nos mata-matas, o Brasil tem sido eliminado repetidamente por seleções europeias.

A última vitória brasileira contra um europeu em mata-mata de Copa foi justamente na final de 2002, contra a Alemanha, quando Ronaldo marcou duas vezes e o Brasil conquistou o pentacampeonato.

Depois disso, vieram quedas dolorosas. França em 2006. Holanda em 2010. Alemanha em 2014. Bélgica em 2018. Croácia em 2022. E, agora, Noruega em 2026.

A camisa muda, os jogadores mudam, os técnicos mudam, mas o trauma permanece.

Noruega: uma seleção emergente com dois protagonistas mundiais

A Noruega que eliminou o Brasil não era uma seleção qualquer. Era uma equipe emergente, liderada por dois jogadores de impacto global: Erling Haaland e Martin Ødegaard.

Ødegaard dispensa apresentações. Capitão do Arsenal campeão inglês, é o cérebro da equipe. Um meia inteligente, técnico, capaz de controlar o ritmo do jogo e encontrar espaços mesmo sob pressão.

Haaland, por sua vez, é um fenômeno físico e goleador. Um atacante de presença brutal, forte no contato, rápido em profundidade e letal dentro da área. Um verdadeiro pesadelo para qualquer defesa.

No papel, ainda assim, o Brasil era superior. Tinha mais tradição, mais elenco, mais história e mais peso. Mas o futebol não se decide apenas no papel.

A estratégia contra Haaland funcionou por 80 minutos

Carlo Ancelotti tentou neutralizar o principal perigo norueguês com uma solução conhecida da Premier League. Gabriel Magalhães, acostumado a enfrentar Haaland nos duelos entre Arsenal e Manchester City, foi o escolhido para fazer uma marcação física e intensa sobre o atacante.

A ideia fazia sentido. Gabriel conhecia Haaland. Já havia encarado o norueguês diversas vezes na Inglaterra. Sabia do contato, da força, dos movimentos e da agressividade necessária para tentar pará-lo.

Por 80 minutos, a estratégia funcionou.

Gabriel Magalhães e Marquinhos conseguiram limitar o atacante durante boa parte do jogo. O Brasil sofreu, mas resistiu. Porém, a defesa brasileira, que já havia apresentado problemas ao longo da Copa, voltou a falhar no momento decisivo.

Gabriel e Marquinhos bateram cabeça durante a competição inteira. Contra a Noruega, o erro custou caro. Haaland apareceu quando mais importava e marcou duas vezes, afundando a Seleção Brasileira.

A pentacampeã mundial caía novamente diante de uma equipe europeia.

Neymar e o retrato de uma geração que não entregou

Se o placar já era duro, a postura de Neymar aumentou ainda mais o vexame. Com o Brasil perdendo por 2 a 0, o camisa 10 se envolveu em uma confusão com Ødegaard. Em vez de liderar uma reação, passou a imagem de descontrole.

Na sequência, em um pênalti para o Brasil, discutiu com o goleiro adversário. A cena soou como o comportamento de um menino, não de um adulto responsável por carregar a seleção mais pesada do mundo.

Neymar é um dos jogadores mais talentosos de sua geração, mas sua trajetória com a camisa da Seleção termina marcada por frustrações. Grandes momentos existiram, mas a Copa do Mundo nunca veio. E, para muitos torcedores, a sensação é de que o ciclo chegou ao fim de forma melancólica.

O mesmo vale para outros nomes que atravessaram anos de fracasso com a Seleção. Jogadores como Casemiro, Danilo e Neymar representaram uma geração importante, mas que não conseguiu transformar talento, experiência e status em título mundial.

Chegou a hora de renovar.

Vinicius Jr. também decepciona

Outro ponto de frustração foi Vinicius Jr. Esperava-se muito do atacante. Protagonista em clubes, decisivo em grandes jogos e um dos principais nomes do futebol mundial, ele chegou à Copa com a missão de ser uma referência ofensiva.

Mas, contra a Noruega, pouco apareceu.

No momento defensivo, caminhou em campo e ofereceu pouco suporte à recomposição. No ataque, não conseguiu decidir, não encontrou espaços e não assumiu o protagonismo esperado.

O problema, claro, não foi apenas individual. Vinicius também sofreu com uma Seleção desorganizada, sem mecanismos coletivos claros e sem apoio suficiente para potencializar suas principais características. Ainda assim, em uma Copa do Mundo, os grandes jogadores são cobrados por aparecerem nos grandes momentos.

E ele não apareceu.

Um ciclo que precisa terminar de verdade

A eliminação para a Noruega precisa marcar mais do que o fim de uma Copa. Precisa marcar o fim definitivo de um ciclo que se arrastou por tempo demais.

O Brasil não pode continuar preso aos mesmos nomes, aos mesmos vícios e às mesmas soluções de emergência. O fracasso de 2026 deve servir como ponto de ruptura.

Sem mais dependência emocional de Neymar. Sem insistência automática em jogadores que carregam experiência, mas também carregam derrotas. Sem ciclos montados às pressas. Sem improviso na CBF. Sem a ideia de que a camisa, sozinha, resolve.

O futebol brasileiro precisa de uma reconstrução real.

Ancelotti terá tempo até 2030

A diferença, agora, é que Carlo Ancelotti terá um ciclo completo pela frente. Com contrato renovado até 2030, o treinador italiano poderá trabalhar sem a urgência que marcou sua chegada antes da Copa de 2026.

O desafio será enorme. Ancelotti precisará formar uma nova base, testar jogadores, definir uma identidade e encontrar um equilíbrio entre a tradição brasileira e as exigências do futebol moderno.

Também terá que lidar com uma questão essencial: a Seleção Brasileira precisa voltar a competir emocionalmente. Não basta ter talento. É preciso ter maturidade, liderança, disciplina e repertório para enfrentar adversários europeus em mata-matas.

A derrota para a Noruega mostrou que o Brasil ainda está longe disso.

O Brasil precisa olhar para Espanha e Marrocos

Para 2030 ser diferente, a Seleção Brasileira precisa buscar inspiração em seleções que mostraram organização, intensidade e clareza de projeto.

Espanha e Marrocos são exemplos de equipes que chegaram à Copa com ideias mais definidas, estruturas competitivas e jogadores encaixados em sistemas que potencializam suas qualidades.

O Brasil tem talento. Sempre teve. O problema está em transformar esse talento em equipe.

A camisa amarela ainda pesa, mas já não assusta como antes. O futebol mundial evoluiu, e o Brasil precisa aceitar que tradição não substitui trabalho.

A pior campanha desde 1990 e uma lição dolorosa

A queda nas oitavas de final para a Noruega entra como uma das páginas mais frustrantes da história recente da Seleção Brasileira. Não apenas pelo resultado, mas pelo contexto.

Foi a consequência de um ciclo iniciado com indefinição, conduzido com improvisos e encerrado com uma eliminação melancólica. Do adeus de Tite após a Croácia até o colapso diante de Haaland e Ødegaard, o Brasil viveu quatro anos de incertezas.

Agora, resta esperar.

Esperar que Ancelotti tenha condições de trabalhar. Esperar que a CBF sustente um projeto de verdade. Esperar que novos nomes assumam o protagonismo. Esperar que 2030 seja menos turbulento do que 2026.

Porque, para uma seleção pentacampeã do mundo, cair cedo já é ruim. Mas cair sem identidade, sem reação e sem aprender com os próprios erros é ainda pior.

O Brasil precisa mudar. E precisa mudar agora.