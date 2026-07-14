Trump recua de tarifa no Estreito de Ormuz horas antes da cobrança e amplia incerteza no mercado

Presidente dos Estados Unidos havia anunciado uma taxa de 20% sobre cargas para custear a proteção da rota marítima, mas desistiu da medida no dia seguinte e afirmou ter negociado investimentos com países do Golfo

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou atrás no plano de cobrar uma tarifa de 20% sobre as cargas transportadas pelo Estreito de Ormuz, uma das rotas marítimas mais importantes para o abastecimento mundial de petróleo e gás.

A mudança foi anunciada nesta terça-feira, 14 de julho, menos de cinco horas antes do horário previsto para o início da cobrança.

No lugar da taxa, Trump afirmou que os Estados Unidos buscariam acordos comerciais e investimentos com países do Golfo Pérsico. O presidente, no entanto, não detalhou quais governos teriam participado das negociações, os valores envolvidos ou quais compromissos foram assumidos.

A rápida mudança de posição aumentou a percepção de improviso na condução da crise e deixou dúvidas sobre a estratégia norte-americana para o controle da navegação no Estreito de Ormuz.

Apenas um dia antes, Trump havia anunciado que os navios seriam obrigados a pagar o equivalente a 20% do valor de suas cargas como forma de reembolsar os Estados Unidos pelos custos da proteção militar da passagem.

A proposta havia sido apresentada como uma decisão imediata e necessária. Horas antes de entrar em vigor, porém, foi substituída por uma promessa genérica de investimentos.

Trump muda de posição em menos de 24 horas

Na segunda-feira, Trump anunciou a retomada do bloqueio naval contra embarcações ligadas ao Irã e afirmou que os Estados Unidos passariam a cobrar uma taxa sobre todas as cargas que cruzassem o Estreito de Ormuz.

Em uma publicação na rede Truth Social, o presidente se apresentou como responsável pela segurança da rota marítima e declarou que Washington deveria ser ressarcido pelo trabalho realizado pelas forças norte-americanas.

A cobrança seria equivalente a 20% do valor das mercadorias transportadas e começaria às 20h no horário de Greenwich, 17h pelo horário de Brasília.

A medida provocou dúvidas imediatas entre empresas de navegação, governos e entidades internacionais, principalmente porque Trump não explicou como o pagamento seria calculado, fiscalizado ou exigido de navios estrangeiros.

Na terça-feira, poucas horas antes do início previsto da cobrança, o presidente abandonou o plano.

A decisão que havia sido apresentada como essencial para financiar a segurança do estreito deixou de ser necessária em menos de um dia, sem que o governo explicasse o que mudou concretamente nesse período.

Trump afirmou que conversas com líderes do Golfo haviam resultado em acordos de comércio e investimento mais vantajosos para os Estados Unidos.

Até o momento do anúncio, porém, não havia informações públicas sobre quais países aceitaram participar, quanto pretendiam investir ou se algum acordo havia sido formalmente assinado.

Presidente troca tarifa por promessa de investimentos

Ao justificar o recuo, Trump declarou que os Estados Unidos receberiam investimentos “muito maiores” do que os recursos obtidos com a cobrança de 20%.

O presidente não apresentou documentos, valores, cronogramas ou declarações dos governos mencionados.

A publicação também não esclareceu se os investimentos estariam diretamente ligados à proteção do Estreito de Ormuz ou se fariam parte de negociações comerciais mais amplas entre Washington e as monarquias do Golfo.

A substituição de uma tarifa anunciada publicamente por acordos ainda desconhecidos dificulta a avaliação do resultado real da negociação.

Trump também afirmou que o estreito estaria aberto ao tráfego marítimo de todos os países, com exceção do Irã.

A declaração reforçou a retomada do bloqueio contra navios iranianos, mas não explicou como os Estados Unidos pretendem impedir exclusivamente a passagem de embarcações ligadas a Teerã sem interferir no trânsito comercial internacional.

A região é composta por águas territoriais de diferentes países e por rotas sujeitas a normas internacionais de navegação.

Incoerência expõe condução instável da crise

O recuo sobre a tarifa não representa apenas uma mudança técnica na política de segurança marítima.

A decisão evidencia uma sequência de anúncios contraditórios feitos pelo governo norte-americano durante a escalada militar com o Irã.

No domingo, Trump declarou em uma entrevista que o Estreito de Ormuz estava aberto ao tráfego comercial. No dia seguinte, anunciou o restabelecimento de um bloqueio naval, uma cobrança de 20% e uma nova ofensiva militar.

Na terça-feira, voltou a afirmar que a passagem estava aberta, abandonou a tarifa e manteve apenas a restrição contra embarcações iranianas.

Em um intervalo de aproximadamente 48 horas, a política norte-americana passou de uma declaração de abertura para uma cobrança obrigatória e, depois, para uma nova abertura baseada em acordos não detalhados.

Essa oscilação amplia a insegurança entre empresas de transporte, seguradoras, produtores de petróleo e governos que dependem da passagem pelo estreito.

Para as companhias, não basta que o governo norte-americano declare a rota aberta. É necessário saber se existe segurança física para a passagem dos navios, quais regras serão aplicadas e se novas medidas poderão ser anunciadas ou canceladas repentinamente.

Cobrança foi criticada por empresas de navegação

A proposta de impor uma tarifa de 20% provocou críticas no setor marítimo internacional.

A companhia alemã Hapag-Lloyd, uma das maiores transportadoras de contêineres do mundo, classificou a cobrança como “fundamentalmente errada”.

A empresa argumentou que taxas podem ser aplicadas em estruturas construídas artificialmente, como os canais de Suez e do Panamá, mas não deveriam ser impostas em estreitos naturais utilizados pela navegação internacional.

A Associação Alemã de Armadores também alertou que a proposta poderia abrir um precedente perigoso para outras rotas marítimas.

A crítica central era que a proteção militar de uma passagem internacional não daria automaticamente aos Estados Unidos o direito de cobrar uma porcentagem sobre cargas pertencentes a empresas e países estrangeiros.

A Hapag-Lloyd afirmou ainda que suas operações já estavam sendo desviadas para evitar a região, demonstrando que anúncios políticos de abertura não são suficientes para convencer o mercado a retomar as viagens.

Agência da ONU também se opôs à taxa

A Organização Marítima Internacional, agência das Nações Unidas responsável pelas normas de navegação, também manifestou oposição à cobrança de tarifas para a passagem por estreitos internacionais.

A entidade informou que aguardaria mais detalhes sobre a proposta norte-americana, mas reforçou o princípio da liberdade de navegação.

A reação ocorreu porque o plano poderia afetar embarcações de diferentes bandeiras e criar custos adicionais para toda a cadeia global de transporte.

Uma cobrança de 20% sobre o valor das cargas poderia atingir petróleo, gás, alimentos, fertilizantes, produtos industriais e diversos outros bens transportados pela região.

O custo poderia ser repassado para empresas e consumidores em vários países, provocando aumento da inflação e dos preços da energia.

Com o recuo de Trump, a cobrança não entrou em vigor, mas a possibilidade de medidas semelhantes continua gerando preocupação.

Estados Unidos mantêm bloqueio contra o Irã

Apesar de ter desistido da taxa, Trump manteve a decisão de bloquear embarcações relacionadas ao Irã.

Segundo o presidente, o Estreito de Ormuz permanecerá aberto para todos os países, exceto para navios iranianos.

A medida representa uma tentativa de isolar economicamente Teerã e impedir o transporte de petróleo e outras mercadorias ligadas ao país.

O bloqueio, no entanto, pode ampliar o confronto militar.

Navios de guerra norte-americanos precisarão identificar, abordar ou impedir a passagem de embarcações suspeitas de transportar cargas iranianas.

Qualquer tentativa de interceptação poderá provocar novos confrontos com as forças iranianas e aumentar o risco para navios comerciais próximos.

O Irã considera a região estratégica para sua segurança e para suas exportações de energia.

Ataques prosseguiram durante a mudança de discurso

Enquanto Trump alterava a política de cobrança, forças norte-americanas realizaram uma terceira noite consecutiva de ataques contra alvos iranianos.

Explosões foram relatadas em diferentes áreas do Irã.

O governo da ilha iraniana de Qeshm informou que o território foi atingido por um projétil dos Estados Unidos por volta das 19h no horário local desta terça-feira.

A ilha está localizada no próprio Estreito de Ormuz e possui importância estratégica para o controle da passagem marítima.

A agência iraniana Tasnim também informou que um projétil norte-americano explodiu perto de uma instalação de fornecimento de água e energia na ilha de Kish.

Os relatos mostram que o anúncio de abertura do estreito ocorreu ao mesmo tempo em que os Estados Unidos intensificavam ataques contra áreas próximas à rota marítima.

Essa combinação reforça a contradição entre o discurso de normalização do tráfego e a continuidade das operações militares.

Kuwait detecta alvos aéreos hostis

A tensão também alcançou outros países da região.

As Forças Armadas do Kuwait informaram que estavam enfrentando alvos aéreos considerados hostis.

Sirenas foram acionadas no país durante a noite, segundo a agência estatal de notícias.

O Kuwait abriga instalações militares utilizadas pelos Estados Unidos e já esteve no centro de episódios anteriores de ataques e interceptações durante o conflito.

A entrada de outros países do Golfo na dinâmica de defesa aumenta o risco de que o confronto entre Washington e Teerã se transforme em uma crise regional mais ampla.

Ainda não havia confirmação imediata sobre a origem dos alvos ou sobre possíveis danos.

Irã havia anunciado fechamento do estreito

A nova escalada começou depois que autoridades iranianas afirmaram que o Estreito de Ormuz havia sido fechado.

A medida foi apresentada como uma resposta às operações militares conduzidas pelos Estados Unidos.

Trump reagiu com a retomada do bloqueio contra a navegação iraniana, novos ataques e a proposta de cobrar pela proteção da rota.

A administração norte-americana declarou que o estreito deveria permanecer aberto ao comércio internacional, mas decidiu impedir o trânsito do próprio Irã.

A posição cria uma contradição diplomática: Washington defende a liberdade de navegação para aliados e empresas internacionais, enquanto aplica uma restrição unilateral contra Teerã.

Para o governo norte-americano, a diferenciação seria uma resposta às ações iranianas contra navios comerciais.

Para o Irã, o bloqueio é uma agressão e uma tentativa de impedir suas exportações.

Estreito é vital para o mercado mundial de energia

O Estreito de Ormuz liga o Golfo Pérsico ao Golfo de Omã e ao Mar da Arábia.

A passagem possui aproximadamente 33 quilômetros de largura em seu ponto mais estreito e concentra uma parcela significativa do transporte mundial de petróleo e gás natural liquefeito.

Antes do início do conflito, cerca de um quinto do petróleo e do gás natural liquefeito comercializados no mundo passava pela região.

Países como Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Kuwait, Catar, Iraque e Irã dependem da rota para transportar parte de sua produção.

Qualquer interrupção prolongada pode reduzir a oferta internacional de energia e provocar aumentos de preços em diversos países.

Mesmo quando o estreito não está fisicamente bloqueado, ameaças de ataques podem afastar empresas de navegação e elevar os custos de seguros.

Petróleo sobe após retomada do bloqueio

Os preços internacionais do petróleo avançaram aproximadamente 2% nesta terça-feira e chegaram ao maior nível em um mês.

A alta ocorreu após a retomada do bloqueio norte-americano contra o Irã e a intensificação dos ataques entre os dois países.

Os investidores temem que novos confrontos reduzam ainda mais o fluxo de petróleo pelo Estreito de Ormuz.

A decisão de Trump de abandonar a cobrança de 20% reduziu parte da pressão sobre os preços, mas não eliminou a preocupação relacionada à segurança.

O mercado reagiu mais à continuidade da guerra e ao risco de interrupção do abastecimento do que à promessa de que a rota estaria aberta.

O petróleo Brent chegou a superar os US$ 87 por barril durante as negociações, antes de reduzir os ganhos após a mudança de posição do presidente norte-americano.

Anúncios afetam confiança das empresas

Empresas de transporte marítimo tomam decisões com base em avaliações de risco, e não apenas em declarações políticas.

Para que o tráfego volte aos níveis anteriores ao conflito, as companhias precisam ter segurança de que os navios não serão atingidos por mísseis, drones, minas marítimas ou abordagens militares.

Também precisam conhecer as regras de passagem e ter garantias de que não serão surpreendidas por novas tarifas ou bloqueios.

A mudança repentina de Trump dificulta o planejamento porque demonstra que decisões com impacto global podem ser anunciadas e canceladas em poucas horas.

Esse comportamento pode levar as empresas a manter rotas alternativas, mesmo quando elas são mais longas e caras.

O custo adicional acaba sendo incorporado aos fretes e aos preços dos produtos.

Falta de detalhes marca proposta e recuo

Desde o primeiro anúncio, não ficou claro como os Estados Unidos pretendiam aplicar a taxa de 20%.

O governo não informou se a porcentagem incidiria sobre o valor total da carga, sobre o frete, sobre o seguro ou sobre outro cálculo.

Também não explicou qual autoridade realizaria a cobrança, como navios de países que rejeitassem o pagamento seriam tratados e se haveria exceções.

Após o recuo, as mesmas dúvidas passaram a cercar os supostos acordos de investimento.

Trump substituiu uma política sem detalhes por uma negociação igualmente pouco transparente.

Sem informações concretas, não é possível saber se os acordos realmente compensarão os custos militares da operação ou se representam apenas uma mudança de narrativa.

Países do Golfo não confirmaram compromissos

Trump afirmou ter mantido conversas produtivas com líderes do Golfo e garantiu que os Estados Unidos receberiam investimentos expressivos.

Entretanto, os países mencionados de forma genérica não haviam anunciado publicamente os termos de qualquer acordo até a divulgação da mudança.

Não ficou claro se Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Catar, Kuwait, Bahrein ou Omã assumiram compromissos específicos.

A ausência de confirmações independentes impede verificar se o recuo foi resultado de uma negociação concluída ou apenas de uma decisão unilateral do presidente.

Também não há informação sobre a relação entre esses investimentos e os custos da operação militar no estreito.

Política pode ter sido considerada inviável

O abandono da taxa poucas horas antes de sua entrada em vigor indica que o governo norte-americano pode ter encontrado dificuldades jurídicas, diplomáticas ou operacionais.

A cobrança de uma porcentagem sobre cargas em uma rota internacional exigiria mecanismos complexos de fiscalização.

Também poderia provocar resistência de aliados dos Estados Unidos, processos internacionais e retaliações comerciais.

Empresas de navegação poderiam simplesmente evitar o estreito, reduzindo o fluxo de mercadorias e aprofundando a crise.

Embora Trump atribua o recuo aos acordos de investimento, a forte reação internacional pode ter contribuído para a mudança.

Essa é uma inferência baseada na sequência de críticas e no curto intervalo entre o anúncio e a desistência, já que o governo não detalhou todo o processo de decisão.

Pressão militar continua apesar do recuo econômico

A retirada da tarifa não representa uma redução da ofensiva contra o Irã.

Os Estados Unidos mantiveram os ataques, o bloqueio naval e as ameaças contra Teerã.

Trump havia declarado que o Irã seria atingido “muito duramente” e que os ataques continuariam.

O Comando Central dos Estados Unidos confirmou novas operações contra capacidades militares iranianas próximas ao estreito.

A mudança ocorreu apenas no mecanismo de cobrança, não na estratégia de pressão militar.

Isso significa que o principal risco para a navegação continua sendo a possibilidade de novos ataques e retaliações.

Contradições dificultam saída diplomática

A sucessão de posições diferentes também pode prejudicar futuras negociações.

O Irã e os países mediadores precisam saber quais propostas dos Estados Unidos representam compromissos duradouros.

Quando medidas de grande impacto são modificadas em poucas horas, aumenta a dúvida sobre a capacidade de qualquer acordo resistir a novas decisões presidenciais.

Em junho, Washington havia exigido que o Irã garantisse a abertura do estreito sem qualquer cobrança.

Semanas depois, o próprio governo norte-americano anunciou uma taxa de 20% e, no dia seguinte, abandonou a ideia.

A incoerência enfraquece o argumento de que a política norte-americana possui regras claras e permanentes para a liberdade de navegação.

Recuo não encerra risco de alta nos combustíveis

A desistência da tarifa evita um custo adicional imediato sobre as cargas, mas não resolve o problema central do mercado.

Enquanto houver ataques, bloqueios e ameaças no Estreito de Ormuz, empresas continuarão enfrentando riscos elevados.

O preço do petróleo pode seguir pressionado pela redução do tráfego e pelo temor de novas interrupções.

Países importadores poderão sentir os efeitos nos preços da gasolina, do diesel, do gás, dos fertilizantes e dos produtos transportados por navios.

A promessa de investimentos aos Estados Unidos não garante a normalização das rotas nem a redução imediata dos preços da energia.

Trump mantém estratégia baseada em anúncios repentinos

O episódio reforça uma característica recorrente da política externa de Trump: o anúncio de medidas de forte impacto como instrumento de pressão, seguido por recuos ou mudanças após negociações.

A estratégia pode gerar concessões rápidas, mas também aumenta a volatilidade e dificulta a previsibilidade.

No caso do Estreito de Ormuz, a proposta afetava diretamente uma das principais rotas comerciais do planeta.

A cobrança foi anunciada sem regulamentação pública, apresentada como imediata e retirada antes de produzir qualquer efeito.

Para aliados e adversários, permanece a dúvida sobre qual será a próxima decisão caso o conflito se intensifique novamente.

Estreito segue aberto sob tensão

Trump afirma que o Estreito de Ormuz está aberto para todos os navios, com exceção das embarcações iranianas.

Na prática, porém, a circulação continua limitada pelo risco de ataques e pela cautela das companhias.

A retomada completa do tráfego dependerá de uma redução duradoura das hostilidades, da retirada de ameaças contra embarcações e de garantias internacionais de segurança.

Declarar a rota aberta não significa que o mercado considere a passagem segura.

Enquanto os Estados Unidos e o Irã continuarem trocando ataques, o estreito permanecerá no centro das preocupações econômicas e militares globais.