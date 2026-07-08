EUA rebatem Itamaraty e chamam de “absurda” hipótese de ação militar contra organizações criminosas no Brasil

Governo americano reagiu a declaração do chanceler Mauro Vieira sobre riscos à soberania brasileira após a classificação de organizações criminosas brasileiras como terroristas pelos Estados Unidos

Governo dos EUA reage a declaração de Mauro Vieira

O governo dos Estados Unidos classificou como “absurda” a declaração do ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, sobre a possibilidade de uso de força militar americana em território brasileiro após a decisão de Washington de classificar organizações criminosas brasileiras como terroristas.

A reação americana ocorreu depois que veio a público uma resposta enviada pelo Itamaraty à Câmara dos Deputados. No documento, Mauro Vieira afirmou que a medida adotada pelos Estados Unidos poderia abrir margem para impactos relevantes no campo da soberania nacional e mencionou a possibilidade de uso de força militar americana em solo brasileiro.

Um porta-voz do Departamento de Estado dos EUA rebateu a avaliação do chanceler brasileiro e afirmou que Washington está adotando medidas consideradas decisivas, dentro de suas próprias prerrogativas soberanas, para combater grupos classificados pelo governo americano como narcoterroristas.

O que disse o governo americano

Na resposta, o governo americano afirmou que as organizações criminosas brasileiras passaram a atuar também nos Estados Unidos e declarou que irá defender sua população contra esses grupos.

Segundo a manifestação americana, “alegações vagas” sobre uma suposta intervenção podem servir de pretexto para dar suporte a grupos violentos. A fala foi uma resposta direta à avaliação feita pelo ministro Mauro Vieira no documento encaminhado ao Legislativo brasileiro.

A posição dos Estados Unidos reforça a tensão diplomática em torno da classificação de organizações criminosas brasileiras como terroristas. A medida foi anunciada pelo governo Donald Trump e contrariou o governo brasileiro, que vê a decisão como unilateral e sem consulta formal prévia.

O ministro de Relações Exteriores, Mauro Vieira, conversa com o secretário de Estado, Marco Rubio, durante reunião do G7, em Paris, em março de 2026 – Brendan Smialowski – 27.mar.26/AFP

Como começou a nova tensão diplomática

A crise começou após os Estados Unidos decidirem incluir organizações criminosas brasileiras em listas de organizações terroristas. A medida foi formalizada em junho e passou a ter efeitos legais no sistema americano, com possíveis consequências na área financeira, migratória, policial e diplomática.

O governo brasileiro afirma que não foi consultado formalmente antes da decisão. Para o Itamaraty, a classificação dessas organizações como terroristas não traria benefícios concretos para a cooperação internacional e poderia gerar efeitos indesejados para o Brasil.

A avaliação do Ministério das Relações Exteriores foi enviada em resposta a um pedido de informações feito pelo deputado Evair Vieira de Melo, do Republicanos do Espírito Santo. O parlamentar questionou o governo sobre a atuação diplomática brasileira diante da expansão transnacional do crime organizado.

Itamaraty fala em risco à soberania nacional

Na resposta encaminhada à Câmara, Mauro Vieira afirmou que a classificação de organizações criminosas brasileiras como terroristas pode ter impactos relevantes tanto no plano econômico quanto no da soberania nacional.

O chanceler argumentou que a designação feita pelos Estados Unidos é um ato unilateral e que o Brasil tem se manifestado contra a medida. Segundo ele, o combate ao crime organizado deve ocorrer por meio de cooperação internacional, com respeito às instituições brasileiras e aos mecanismos diplomáticos já existentes.

O Itamaraty também reconheceu que o crime organizado possui dimensão transnacional e que o enfrentamento ao problema exige articulação com outros países. No entanto, para o governo brasileiro, essa cooperação não deve ocorrer por meio de medidas que possam abrir margem para interferências externas.

Organizações criminosas brasileiras são apontadas pelos EUA como ameaça internacional

Para o governo americano, organizações criminosas brasileiras deixaram de ser apenas um problema interno do Brasil e passaram a representar uma ameaça com atuação internacional. Washington afirma que esses grupos têm presença fora do território brasileiro e ligação com atividades como tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e redes criminosas transnacionais.

A designação como organizações terroristas amplia o alcance das sanções americanas. Na prática, a medida pode permitir bloqueio de bens, restrições financeiras e punições a pessoas ou empresas acusadas de fornecer apoio material aos grupos classificados pelos EUA.

A decisão também pode afetar investigações e operações financeiras que tenham qualquer conexão com a jurisdição americana, especialmente quando houver suspeita de lavagem de dinheiro, uso de empresas de fachada ou movimentações internacionais ligadas ao crime organizado.

Brasil defende cooperação, mas rejeita medida unilateral

O governo brasileiro afirma que o enfrentamento ao crime organizado é prioridade, mas defende que a cooperação internacional ocorra dentro de acordos formais e com respeito à soberania nacional.

Mauro Vieira declarou que o Ministério das Relações Exteriores tem buscado traduzir no plano diplomático a prioridade dada pelo governo brasileiro à segurança pública e ao combate ao crime organizado. Segundo o chanceler, o problema não pode ser superado sem cooperação entre países.

Apesar disso, o Itamaraty sustenta que a classificação de organizações criminosas brasileiras como terroristas não traria ganhos concretos para a cooperação bilateral. A preocupação brasileira está nos efeitos jurídicos, econômicos e diplomáticos da decisão americana.

Medida também gera preocupação econômica

Além da discussão sobre soberania, a designação de organizações criminosas como terroristas pode ter reflexos econômicos. Especialistas em sanções internacionais apontam que empresas brasileiras podem enfrentar riscos caso sejam acusadas, direta ou indiretamente, de manter relações com pessoas ou negócios vinculados a esses grupos.

Esse tipo de medida pode ampliar exigências de compliance, monitoramento financeiro e controle de cadeias comerciais. Bancos, empresas de transporte, companhias de comércio exterior, operadores logísticos e setores com atuação em áreas vulneráveis podem passar a ser mais observados por autoridades americanas.

A preocupação é que empresas sem ligação intencional com o crime possam ser impactadas por riscos indiretos, especialmente em regiões onde organizações criminosas exercem influência territorial ou econômica.

Sanções americanas já miram suspeitos ligados ao crime organizado

A tensão entre Brasil e Estados Unidos aumentou após ações recentes do governo americano contra suspeitos de ligação com organizações criminosas brasileiras. Autoridades dos EUA anunciaram sanções contra pessoas e empresas acusadas de integrar uma rede de lavagem de dinheiro ligada ao crime organizado.

Segundo autoridades americanas, a rede teria operado em São Paulo e na Flórida, movimentando recursos ilícitos relacionados ao tráfico de drogas. A medida bloqueia eventuais bens sob jurisdição americana e proíbe transações com os alvos sancionados.

No Brasil, autoridades da Polícia Federal já demonstraram preocupação com os efeitos de ações unilaterais dos EUA sobre investigações em andamento, especialmente quando sanções públicas são anunciadas antes da conclusão de operações brasileiras.

Tema ocorre em meio a disputa política no Brasil

A classificação de organizações criminosas brasileiras como terroristas também ganhou peso político no Brasil. A medida foi defendida por setores da oposição ao governo Lula e ocorreu após articulações de parlamentares brasileiros com autoridades americanas.

Defensores da designação afirmam que a medida amplia instrumentos internacionais de combate ao crime organizado. Já o governo brasileiro vê a decisão como uma forma de pressão externa e como um possível risco à autonomia nacional no enfrentamento dessas organizações.

A posição oficial do Planalto e do Itamaraty é de que o Brasil deve fortalecer a cooperação internacional, mas sem aceitar medidas que possam ameaçar sua soberania.

O que pode acontecer agora

A resposta dura dos Estados Unidos indica que a divergência diplomática deve continuar. De um lado, Washington afirma que a classificação das organizações criminosas como terroristas é necessária para proteger cidadãos americanos e combater redes criminosas internacionais. De outro, Brasília argumenta que a decisão foi tomada sem consulta formal e pode gerar consequências negativas para a cooperação entre os dois países.

O tema deve seguir em debate no Congresso brasileiro, especialmente entre parlamentares ligados à segurança pública, relações exteriores e oposição ao governo federal.

Enquanto isso, o governo brasileiro tende a insistir na defesa da cooperação internacional por canais diplomáticos tradicionais. Já os Estados Unidos devem manter a designação e ampliar medidas financeiras e legais contra pessoas e empresas suspeitas de ligação com organizações criminosas brasileiras.

Entenda o ponto central da crise

O centro da divergência não está no reconhecimento de que organizações criminosas brasileiras representam ameaças graves. Tanto Brasil quanto Estados Unidos tratam esses grupos como estruturas violentas e com atuação transnacional.

A diferença está no caminho escolhido para enfrentá-las.

Para Washington, a classificação como organizações terroristas amplia ferramentas de combate, sanções e repressão internacional. Para Brasília, a medida pode ultrapassar limites diplomáticos, atingir empresas e cidadãos indiretamente e criar brechas para ações que afetem a soberania brasileira.

Com isso, o debate deixou de ser apenas policial e passou a envolver diplomacia, segurança nacional, política externa, sanções econômicas e relações bilaterais entre Brasil e Estados Unidos.