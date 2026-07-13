Supercomputador aponta favorita ao título da Copa do Mundo de 2026

França aparece com a maior probabilidade de conquistar o Mundial, enquanto Espanha, Inglaterra e Argentina seguem na disputa. As semifinais reúnem quatro seleções campeãs pela terceira vez na história da competição

A Copa do Mundo de 2026 chegou às semifinais com quatro seleções tradicionais ainda na disputa pelo título: França, Espanha, Inglaterra e Argentina.

Com os confrontos definidos, o supercomputador da Opta Analyst realizou milhares de simulações para calcular as possibilidades de classificação à decisão e as chances de cada país levantar a taça no dia 19 de julho.

De acordo com a projeção mais recente, atualizada nesta segunda-feira, 13 de julho, a França aparece como a principal favorita ao título mundial, seguida por Espanha, Inglaterra e Argentina.

O levantamento não representa uma previsão definitiva do resultado. Os percentuais são calculados com base em dados como desempenho recente, força dos adversários, resultados anteriores, qualidade das equipes e possíveis caminhos até a final.

A França lidera as simulações, mas a diferença entre as quatro semifinalistas mostra que o Mundial permanece aberto.

França lidera projeção de título da Copa de 2026

A seleção francesa aparece com 34,6% de probabilidade de conquistar a Copa do Mundo, segundo a atualização divulgada pela Opta antes da semifinal contra a Espanha.

A equipe comandada por Didier Deschamps chegou à fase decisiva depois de vencer suas seis partidas no torneio e eliminar Marrocos por 2 a 0 nas quartas de final.

A França também busca alcançar a decisão pela terceira Copa consecutiva. A seleção foi campeã em 2018, terminou como vice diante da Argentina em 2022 e tenta novamente disputar o título em 2026.

Caso avance, o país repetirá uma marca alcançada anteriormente apenas por Alemanha, entre 1982 e 1990, e Brasil, entre 1994 e 2002.

Kylian Mbappé é um dos principais responsáveis pela campanha francesa. O atacante chegou às semifinais com oito gols, empatado com Lionel Messi na disputa pela artilharia da competição.

Ousmane Dembélé também se destacou ao contribuir ofensivamente durante a campanha. A presença dos dois jogadores ajuda a explicar o favoritismo francês apresentado pelo modelo estatístico.

França tem vantagem sobre a Espanha nas simulações

A primeira semifinal será disputada entre França e Espanha, nesta terça-feira, 14 de julho, no estádio de Arlington, na região de Dallas, nos Estados Unidos.

Nas simulações realizadas para o confronto, a França aparece com aproximadamente 57% de probabilidade de chegar à final, enquanto a Espanha tem cerca de 43%.

Apesar da vantagem francesa, o confronto é considerado equilibrado.

A Espanha chega às semifinais depois de construir uma campanha marcada pela consistência defensiva. O gol sofrido na vitória por 2 a 1 sobre a Bélgica, nas quartas, foi o primeiro concedido pela equipe espanhola durante a competição.

A seleção também alcançou a maior sequência invicta de sua história, com 36 partidas sem derrota desde março de 2024.

Além disso, a Espanha venceu os dois encontros mais recentes com a França, incluindo a semifinal da Eurocopa de 2024 e um duelo pela Liga das Nações em 2025.

Espanha aparece como segunda favorita ao título

Mesmo enfrentando a principal favorita já na semifinal, a Espanha ocupa a segunda posição entre as equipes com maior chance de ser campeã.

A projeção mais recente atribui aos espanhóis 23,8% de probabilidade de conquistar o Mundial.

A seleção busca disputar apenas sua segunda final de Copa do Mundo. A única participação anterior na decisão aconteceu em 2010, quando o país derrotou a Holanda e conquistou seu primeiro título mundial.

Em 2026, a equipe voltou a uma semifinal depois de 16 anos.

O time espanhol combina posse de bola, intensidade na marcação e jovens jogadores com experiência em grandes competições. Lamine Yamal, Pedri, Rodri, Nico Williams e Dani Olmo estão entre os nomes de maior destaque.

Apesar de ter uma probabilidade menor de eliminar a França, a Espanha continua com uma chance relevante de conquistar o título caso avance à decisão.

Inglaterra e Argentina fazem confronto mais equilibrado

A segunda semifinal será entre Inglaterra e Argentina, na quarta-feira, 15 de julho, em Atlanta.

Segundo o supercomputador da Opta, o confronto é praticamente um empate estatístico.

A Inglaterra aparece com 50,9% de probabilidade de avançar, enquanto a Argentina tem 49,1%.

A diferença mínima demonstra o equilíbrio entre as duas seleções.

Os ingleses chegaram à semifinal depois de derrotar a Noruega na prorrogação. Jude Bellingham marcou duas vezes na partida e foi decisivo para a classificação.

Desde 2018, a Inglaterra alcançou quatro semifinais em grandes competições, considerando Copas do Mundo e Eurocopas. O número é igual ao total obtido pela seleção em toda sua história antes daquele período.

A equipe busca voltar à final do Mundial pela primeira vez desde 1966, ano em que conquistou seu único título.

Inglaterra aparece em terceiro entre as favoritas

A Opta atribui à Inglaterra 21,9% de probabilidade de conquistar a Copa do Mundo de 2026.

Embora esteja atrás de França e Espanha, a seleção inglesa aparece ligeiramente à frente da Argentina.

A campanha da equipe não foi considerada dominante durante toda a competição, mas o time demonstrou capacidade de reagir em momentos decisivos.

Jogadores como Jude Bellingham, Harry Kane e Morgan Rogers tiveram participação importante na trajetória inglesa.

Bellingham tornou-se o primeiro jogador desde Diego Maradona, em 1986, a marcar pelo menos dois gols em duas partidas consecutivas de mata-mata em uma mesma Copa do Mundo.

A possibilidade de voltar a uma final depois de seis décadas aumenta a expectativa em torno da seleção inglesa.

Argentina tenta defender o título conquistado em 2022

A Argentina aparece na quarta posição entre as semifinalistas, com 20,6% de probabilidade de ser campeã, segundo a projeção da Opta.

Apesar de ocupar o último lugar nas estatísticas, a diferença para Inglaterra e Espanha é relativamente pequena.

A equipe comandada por Lionel Scaloni busca conquistar o segundo título consecutivo depois da vitória no Mundial do Catar, em 2022.

Nas quartas de final, a Argentina derrotou a Suíça por 3 a 1 após a prorrogação.

Alexis Mac Allister abriu o placar, enquanto Julián Álvarez e Lautaro Martínez marcaram no tempo extra para garantir a classificação.

Lionel Messi não marcou pela primeira vez nesta edição do Mundial, mas participou do primeiro gol ao cobrar o escanteio convertido por Mac Allister.

A Argentina também demonstrou força em partidas prolongadas. A seleção disputou 13 jogos com prorrogação na história das Copas e venceu 11 deles, incluindo classificações decididas nos pênaltis.

Inglaterra e Argentina retomam rivalidade histórica

O encontro entre Inglaterra e Argentina será o primeiro entre as seleções em uma Copa do Mundo desde 2002.

A rivalidade ganhou capítulos marcantes ao longo da história da competição.

O confronto mais lembrado aconteceu nas quartas de final de 1986, quando a Argentina venceu por 2 a 1 com dois gols históricos de Diego Maradona.

O primeiro ficou conhecido como a “Mão de Deus”, depois de o argentino tocar a bola com a mão antes de marcar.

Poucos minutos depois, Maradona atravessou o campo, driblou vários jogadores ingleses e marcou aquele que seria reconhecido como um dos maiores gols da história das Copas.

A partida também ocorreu poucos anos depois da Guerra das Malvinas, aumentando a tensão política e esportiva entre os países.

Em 2026, o duelo terá uma nova geração de protagonistas, com Bellingham e Kane de um lado e Messi, Álvarez e Mac Allister do outro.

Quatro campeões mundiais chegam às semifinais

A semifinal da Copa de 2026 apresenta um cenário raro.

É apenas a terceira vez na história que todas as quatro seleções classificadas para essa fase já conquistaram o título mundial.

A situação havia acontecido anteriormente nas edições de 1970 e 1990.

A Argentina é tricampeã, com títulos em 1978, 1986 e 2022.

A França conquistou a competição em 1998 e 2018.

A Espanha venceu em 2010, enquanto a Inglaterra levantou a taça em 1966.

Além da tradição, as semifinalistas estavam entre as principais candidatas ao título antes mesmo do início do torneio. A Opta destacou que as quatro maiores favoritas nas projeções anteriores à competição conseguiram chegar à fase decisiva.

Chances de título segundo a Opta

A França ocupa a primeira posição na projeção mais recente, com 34,6% de chance de ser campeã.

A Espanha aparece logo depois, com 23,8%.

A Inglaterra tem aproximadamente 21,9%, enquanto a Argentina registra cerca de 20,6%.

Os percentuais podem variar ligeiramente conforme as atualizações realizadas pela Opta antes de cada partida. A projeção geral divulgada no domingo, por exemplo, apontava França com 34%, Espanha com 23,4%, Inglaterra com 21,9% e Argentina com 20,6%.

A alteração acontece porque o modelo incorpora novas informações, como desempenho recente, condição física dos jogadores e dados específicos de cada confronto.

Mesmo com o favoritismo francês, nenhuma seleção ultrapassa 35% de probabilidade de título, o que reforça o equilíbrio da reta final.

Como funciona o supercomputador da Opta

O modelo da Opta utiliza dados estatísticos e realiza milhares de simulações para calcular os possíveis resultados da competição.

Na projeção divulgada antes das semifinais, o sistema simulou o restante da Copa do Mundo 25 mil vezes.

Cada simulação considera elementos relacionados à força das seleções, ao rendimento apresentado, à dificuldade dos confrontos e às possibilidades de vitória, empate ou classificação.

O supercomputador não determina o resultado das partidas.

As porcentagens representam uma estimativa matemática construída a partir das informações disponíveis no momento da análise.

Uma expulsão, uma lesão, uma decisão de arbitragem ou uma atuação individual inesperada pode alterar completamente o rumo de um jogo.

Por isso, as projeções devem ser interpretadas como um retrato estatístico das probabilidades, e não como garantia de que determinado país será campeão.

Semifinais serão disputadas nesta terça e quarta-feira

A primeira vaga na decisão será definida nesta terça-feira, 14 de julho, no confronto entre França e Espanha.

A partida será disputada no estádio de Arlington, na região de Dallas.

Na quarta-feira, 15 de julho, Inglaterra e Argentina se enfrentam em Atlanta pela segunda vaga.

Os dois jogos estão previstos para começar às 16h, pelo horário de Brasília, conforme a programação apresentada para as semifinais.

A final da Copa do Mundo de 2026 será disputada no domingo, 19 de julho. A competição começou em 11 de junho e reúne 48 seleções em sua maior edição até hoje.

França confirma favoritismo ou Mundial terá novo capítulo?

A França chega às semifinais com a maior probabilidade de conquistar o título, uma campanha de seis vitórias e um ataque liderado por Mbappé e Dembélé.

A Espanha, porém, apresenta uma das defesas mais eficientes da competição e uma longa sequência de invencibilidade.

Do outro lado da chave, Inglaterra e Argentina protagonizam o confronto mais equilibrado segundo os cálculos da Opta.

Os ingleses tentam encerrar um jejum de 60 anos, enquanto os argentinos defendem o título conquistado em 2022.

Os números colocam a França na frente, mas a pequena diferença entre os quatro países mantém aberta a disputa pela Copa do Mundo de 2026.