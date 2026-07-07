Caso Drogaria São Paulo: rede afasta funcionário e abre apuração interna

A rede Drogaria São Paulo informou que está apurando internamente o caso de extrema hostilidade ocorrido em sua unidade na Avenida dos Remédios, localizada na divisa entre a zona oeste da capital paulista e o município de Osasco. O posicionamento ocorre após a grande repercussão de um vídeo que flagrou um funcionário jogando água misturada com sabão em pó na direção de um homem em situação de rua.

Em comunicado oficial, a empresa declarou que tomou conhecimento do episódio e iniciou um processo de investigação interna para avaliar a conduta do colaborador. “A Rede reforça seu compromisso com o respeito à dignidade de todas as pessoas, bem como com a conduta ética que orienta a atuação de seus colaboradores”, destacou a Drogaria São Paulo. A empresa garantiu ainda que, após a devida apuração, as medidas cabíveis serão rigorosamente adotadas, além de promover um reforço nas orientações operacionais das equipes.

O Incidente

O episódio que motivou a abertura da apuração interna foi registrado por uma pedestre que passava pelo local. As imagens que circulam nas redes sociais mostram o funcionário despejando a mistura química na calçada e, na sequência, utilizando uma vassoura de forma agressiva bem rente aos pés da vítima. A ação chegou a molhar o tênis e a barra da calça do homem, que permaneceu estático e sem esboçar qualquer reação de defesa ou agressividade.

Ao ser confrontado e filmado pela testemunha, que exigiu que ele parasse de molhar o rapaz, o funcionário minimizou a situação. Ele alegou que estava “apenas limpando” o espaço comercial e negou que a intenção fosse atingir diretamente o cidadão.