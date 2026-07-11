Corpo de mulher é encontrado entre duas caçambas em Ferraz de Vasconcelos

O corpo de uma mulher foi encontrado na manhã desta sexta-feira (10), em um terreno localizado na Rua Manoel Sebastião, no bairro Chácaras Reunidas Guaió, em Ferraz de Vasconcelos.

De acordo com a Guarda Civil Municipal (GCM), a vítima aparentava ter cerca de 40 anos e foi localizada entre duas caçambas utilizadas para descarte de entulho. Ela estava enrolada em um cobertor, com as pernas amarradas, e não portava documentos de identificação.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas, mas apenas constataram o óbito. A área foi isolada para o trabalho da Polícia Científica, que realizou a perícia no local.

A principal suspeita é de que o corpo tenha sido deixado no terreno durante a madrugada, período em que a via registra baixo fluxo de pessoas e veículos. O caso será investigado pelo Setor de Homicídios e Proteção à Pessoa (SHPP) de Mogi das Cruzes, que busca identificar a vítima, esclarecer as circunstâncias da morte e localizar os responsáveis pelo crime.

Até a publicação desta matéria, a identidade da mulher não havia sido divulgada e não havia informações sobre suspeitos.