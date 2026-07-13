Moraes suspende visitas de Flávio Bolsonaro ao pai por 90 dias após divulgação de carta

Ministro do STF considerou que o senador utilizou encontro com Jair Bolsonaro para obter mensagem destinada às redes sociais. Defesa do ex-presidente terá 48 horas para esclarecer se ele sabia da publicação.

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou nesta segunda-feira, 13 de julho, a suspensão por 90 dias das visitas do senador Flávio Bolsonaro ao pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, que cumpre pena em prisão domiciliar.

A decisão foi tomada depois que Flávio divulgou nas redes sociais um vídeo no qual leu uma carta escrita pelo ex-presidente em apoio à sua pré-candidatura à Presidência da República.

Para Moraes, o senador utilizou o direito de visita com uma finalidade diferente daquela autorizada pela Justiça, ao retirar da residência uma mensagem destinada à publicação nas redes sociais.

O ministro também concedeu 48 horas para que a defesa de Jair Bolsonaro esclareça se o ex-presidente tinha conhecimento de que o conteúdo seria divulgado publicamente.

Com a suspensão, pai e filho não poderão se encontrar até meados de outubro, depois do primeiro turno das eleições de 2026, marcado para 4 de outubro.

A medida atinge diretamente a interlocução entre Jair Bolsonaro e o filho durante a campanha eleitoral, já que Flávio é pré-candidato ao Palácio do Planalto.

Moraes considera que visita foi utilizada para burlar restrição

Na decisão, Alexandre de Moraes afirmou que Flávio Bolsonaro teria utilizado o encontro com o pai para obter um documento com o objetivo específico de publicá-lo nas redes sociais.

Jair Bolsonaro está proibido de utilizar redes sociais diretamente ou por intermédio de terceiros, condição imposta durante o cumprimento da prisão domiciliar.

Para o ministro, a divulgação da carta representa um possível desvio de finalidade do direito de visita, pois o encontro familiar teria servido para produzir conteúdo político e eleitoral destinado ao público.

A restrição ao uso indireto das redes sociais já havia sido reafirmada pelo STF anteriormente. Em decisões anteriores, Moraes alertou que declarações, entrevistas ou mensagens de Bolsonaro não poderiam ser divulgadas em plataformas digitais como forma de contornar as medidas judiciais.

A suspensão não impede Flávio de manter suas atividades políticas, mas proíbe o contato presencial com o pai pelo período de 90 dias.

Defesa terá de explicar se Bolsonaro sabia da publicação

Além de suspender as visitas, Moraes determinou que a defesa do ex-presidente apresente esclarecimentos no prazo de 48 horas.

O ministro destacou uma frase utilizada por Flávio antes da leitura da carta. No vídeo, o senador afirmou que apresentaria um recado importante que o pai desejava transmitir à população.

Segundo Moraes, essa declaração sugere que Jair Bolsonaro poderia ter plena ciência de que o texto seria publicado nas redes sociais.

Caso fique comprovado que o ex-presidente autorizou ou incentivou a divulgação, a conduta poderá ser interpretada como novo descumprimento das medidas impostas pelo STF.

A defesa deverá explicar as circunstâncias em que a carta foi escrita, entregue ao senador e posteriormente divulgada.

Até a conclusão dessa análise, a decisão não estabelece uma nova punição contra Jair Bolsonaro além das restrições que já estavam em vigor.

Carta declarou apoio à pré-candidatura de Flávio

A decisão ocorreu poucos dias depois de Flávio Bolsonaro publicar um vídeo lendo uma mensagem escrita pelo pai.

Na carta, Jair Bolsonaro chamou o senador de “porta-voz” e apresentou o filho como sua opção para representar o grupo político nas eleições presidenciais de 2026.

A mensagem também fez um apelo para que apoiadores deixassem divergências internas de lado e se mobilizassem em favor da pré-candidatura de Flávio.

O conteúdo foi interpretado como uma tentativa de estabelecer uma orientação política para os apoiadores do ex-presidente durante o período eleitoral.

A publicação ocorreu em meio a disputas públicas entre integrantes da família Bolsonaro e aliados do Partido Liberal.

A carta buscava reforçar a posição de Flávio como nome escolhido pelo pai para a corrida presidencial.

Ministro vê possível propaganda eleitoral antecipada

Moraes também enviou cópias da decisão e dos vídeos ao procurador-geral Eleitoral para conhecimento e eventual adoção de medidas.

Na avaliação do ministro, algumas expressões utilizadas durante a divulgação podem ter conteúdo equivalente a um pedido de voto.

Caso essa interpretação seja confirmada, o vídeo poderá ser investigado como possível propaganda eleitoral antecipada, realizada antes do período permitido pela legislação.

A análise eleitoral deverá considerar o conteúdo completo da mensagem, o contexto da publicação e as palavras utilizadas por Flávio Bolsonaro.

O envio ao Ministério Público Eleitoral não significa que uma irregularidade já tenha sido confirmada.

Caberá às autoridades eleitorais avaliar se houve infração e se existe fundamento para abertura de procedimento ou apresentação de representação à Justiça Eleitoral.

Suspensão atravessa período do primeiro turno

O prazo de 90 dias possui impacto político porque impede os encontros até depois da realização do primeiro turno.

A votação está marcada para 4 de outubro de 2026, enquanto a suspensão deverá terminar apenas em meados daquele mês.

Durante esse período, Flávio Bolsonaro não poderá visitar o pai para discutir estratégias, mensagens públicas ou decisões relacionadas à campanha.

Jair Bolsonaro continua exercendo influência sobre parte do eleitorado conservador, apesar das restrições judiciais e da impossibilidade de participar diretamente das eleições.

A ausência de encontros presenciais poderá dificultar a coordenação política entre os dois durante a fase mais intensa da campanha.

A decisão, no entanto, foi fundamentada no cumprimento das medidas judiciais e não em uma proibição das atividades eleitorais de Flávio.

Moraes aponta reincidência em uso indireto das redes

Na decisão, o ministro também mencionou um episódio ocorrido em agosto de 2025.

Naquela ocasião, uma mensagem de Jair Bolsonaro foi divulgada por terceiros nas redes sociais, apesar da proibição de utilização direta ou indireta das plataformas.

O episódio foi considerado pelo STF como descumprimento das medidas impostas ao ex-presidente e contribuiu para a decretação da prisão domiciliar naquele período.

A nova publicação foi tratada por Moraes como uma possível repetição da mesma conduta.

Em 2025, o ministro já havia determinado que entrevistas e declarações públicas de Bolsonaro não poderiam ser reproduzidas nas redes sociais caso servissem para contornar as restrições judiciais.

A referência à reincidência aumenta a preocupação do STF com a utilização de familiares, aliados ou apoiadores como intermediários das mensagens do ex-presidente.

Jair Bolsonaro cumpre pena em prisão domiciliar

Jair Bolsonaro cumpre pena de 27 anos de prisão depois de ser condenado por participação na tentativa de ruptura institucional após as eleições de 2022.

O ex-presidente foi apontado como líder do grupo responsável por articular medidas para impedir a posse do governo eleito.

Posteriormente, ele passou a cumprir a pena em regime domiciliar por razões relacionadas ao estado de saúde.

A decisão que autorizou a permanência em casa estabeleceu condições como uso de tornozeleira eletrônica, restrições de comunicação e controle das visitas.

O STF também determinou que o ex-presidente não poderia utilizar celulares ou redes sociais diretamente ou por meio de outras pessoas.

A prisão domiciliar foi concedida diante de problemas de saúde, mas ficou condicionada ao cumprimento rigoroso das determinações judiciais.

Visitas familiares eram autorizadas com restrições

Antes da suspensão, Flávio estava entre os familiares autorizados a visitar Jair Bolsonaro.

No início de 2026, Moraes permitiu visitas permanentes de filhos e outros integrantes da família, seguindo regras de horário, duração e limite de pessoas.

Os encontros eram realizados de maneira controlada e com duração determinada.

A autorização representava uma exceção ao regime restritivo aplicado ao ex-presidente.

Em março, a defesa chegou a pedir que os filhos tivessem acesso mais amplo à residência, mas Moraes rejeitou a solicitação de visitas sem limitações.

Com a decisão desta segunda-feira, a permissão concedida especificamente a Flávio fica suspensa durante os próximos três meses.

PT pediu revogação da prisão domiciliar

A publicação da carta provocou reações entre partidos adversários e até mesmo entre aliados do ex-presidente.

O Partido dos Trabalhadores apresentou uma representação ao STF pedindo que a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro fosse revogada.

O argumento foi de que a mensagem divulgada por Flávio demonstraria novo descumprimento das medidas cautelares.

O pedido do partido deverá ser analisado separadamente.

A decisão desta segunda-feira não determinou o retorno imediato de Bolsonaro ao sistema prisional.

Moraes optou inicialmente por suspender as visitas do senador e solicitar explicações à defesa antes de avaliar eventuais consequências adicionais.

Divulgação ocorreu em meio a crise no campo bolsonarista

A carta também foi publicada em um momento de tensão entre Flávio Bolsonaro e a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro.

Os dois haviam trocado acusações públicas nas redes sociais em meio à disputa sobre os rumos eleitorais do grupo.

Depois do conflito, Michelle deixou a presidência nacional do PL Mulher.

A saída foi acertada durante uma reunião entre a ex-primeira-dama e a direção nacional do Partido Liberal.

Nesse cenário, a carta escrita por Jair Bolsonaro foi apresentada como uma tentativa de reafirmar a liderança de Flávio e reduzir as divergências internas.

A mensagem pedia unidade entre os apoiadores, mas também reforçava a preferência do ex-presidente pela candidatura do filho.

Flávio mantém pré-candidatura à Presidência

Apesar da suspensão das visitas, Flávio Bolsonaro permanece como pré-candidato à Presidência da República.

O senador deverá continuar participando de eventos partidários, entrevistas e articulações eleitorais.

A decisão do STF não impede a continuidade da pré-campanha nem limita suas manifestações públicas.

O principal efeito será a impossibilidade de contato presencial com Jair Bolsonaro durante o período que antecede o primeiro turno.

A campanha de Flávio poderá utilizar declarações já feitas pelo pai, mas novas mensagens produzidas pelo ex-presidente estarão sujeitas às restrições impostas pelo STF.

Qualquer tentativa de utilizar terceiros para divulgar novos pronunciamentos poderá gerar novos questionamentos judiciais.

Decisão pode afetar coordenação política entre pai e filho

Jair Bolsonaro continua sendo uma figura central na articulação política do PL e do campo conservador.

Mesmo sem poder disputar eleições, suas manifestações ainda possuem influência sobre candidatos, dirigentes partidários e eleitores.

A suspensão das visitas dificulta a comunicação presencial entre o ex-presidente e Flávio durante um período decisivo.

Reuniões sobre alianças, estratégias de campanha e posicionamentos públicos não poderão ocorrer diretamente entre os dois na residência.

A decisão também aumenta a responsabilidade dos advogados e dos demais familiares autorizados a visitar Bolsonaro.

Esses encontros não poderão ser utilizados como canais indiretos para produzir conteúdo político destinado às redes sociais.

Defesa poderá contestar suspensão

A defesa de Jair Bolsonaro poderá apresentar os esclarecimentos solicitados e também contestar a interpretação adotada por Moraes.

Os advogados poderão argumentar que a carta possuía caráter pessoal ou político, sem representar uma tentativa de utilização indireta das redes sociais pelo ex-presidente.

Também poderão sustentar que a divulgação foi uma decisão exclusiva de Flávio, sem conhecimento prévio do pai.

A análise dependerá das circunstâncias da entrega do documento e das eventuais provas apresentadas.

O prazo de 48 horas deverá ser contado a partir da intimação formal da defesa.

Depois da manifestação, Moraes poderá manter a decisão, modificar as restrições ou avaliar a necessidade de outras providências.

Medida amplia pressão jurídica sobre Bolsonaro

A suspensão das visitas representa um novo capítulo na relação entre Jair Bolsonaro e o Supremo Tribunal Federal.

O ex-presidente permanece submetido a regras rígidas de comunicação e deslocamento durante o cumprimento da pena em casa.

A divulgação da carta mostra que até mensagens entregues a familiares podem ser analisadas como tentativas de contornar as proibições.

Para Moraes, o direito de visita não pode ser utilizado como instrumento para transmitir discursos políticos às redes sociais.

Já a defesa deverá demonstrar que o ex-presidente não participou da decisão de publicar o conteúdo.

Enquanto os esclarecimentos não forem apresentados, Flávio Bolsonaro permanecerá impedido de visitar o pai até depois do primeiro turno das eleições de 2026.