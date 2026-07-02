Morre Hikaru Kurosaki, eterno Jaspion, aos 64 anos; legado marca gerações de fãs

Ator, dublê e cantor japonês ficou mundialmente conhecido ao dar vida ao herói de “O Fantástico Jaspion” e se tornou um dos maiores símbolos do tokusatsu.

A cultura pop japonesa perdeu um de seus maiores ícones. O ator, dublê e cantor Hikaru Kurosaki, eternizado pelo papel principal em “O Fantástico Jaspion”, morreu aos 64 anos. A informação foi confirmada por um amigo próximo do artista, Masaki Sekiguchi, morador da cidade de Motobu, no Japão, onde Kurosaki vivia nos últimos anos trabalhando como instrutor de mergulho.

Até o momento, a causa da morte não foi divulgada. A notícia rapidamente repercutiu entre fãs de tokusatsu ao redor do mundo, especialmente no Brasil, país onde Jaspion conquistou enorme popularidade desde sua exibição na televisão durante os anos 1980.

Quem foi Hikaru Kurosaki

Nascido em Osaka, Kurosaki iniciou sua trajetória artística como dublê, participando de diversas produções importantes da televisão japonesa antes de conquistar o estrelato.

Ainda no começo da carreira, trabalhou em séries que hoje são consideradas clássicos do gênero tokusatsu, incluindo a versão japonesa de Homem-Aranha (1978-1979), Battle Fever J (1979-1980) e Denshi Sentai Denjiman (1980-1981).

Seu talento nas cenas de ação abriu portas para papéis como ator. A oportunidade surgiu na série de época Hattori Hanzô: Kage no Gundan, exibida entre 1980 e 1982, na qual interpretou diferentes personagens e chamou atenção da indústria japonesa.

O papel que mudou sua carreira

O grande salto na carreira aconteceu em 1985, quando a Toei Company escolheu Hikaru Kurosaki para interpretar o protagonista de O Fantástico Jaspion.

A escolha aconteceu depois que o ator participou de dois episódios de Choudenshi Bioman, produção que impressionou os executivos do estúdio.

Exibida entre 1985 e 1986, a série rapidamente ultrapassou as fronteiras do Japão e conquistou enorme sucesso em diversos países. No Brasil, Jaspion se transformou em um verdadeiro fenômeno da televisão aberta, tornando Kurosaki um rosto conhecido por milhões de espectadores.

O personagem, um herói espacial que luta contra o império comandado por Satan Goss, tornou-se um dos maiores símbolos do gênero tokusatsu e permanece até hoje entre os mais lembrados da cultura pop japonesa.

Carreira na música e despedida das telas

O sucesso de Jaspion também impulsionou a carreira musical de Hikaru Kurosaki.

Durante o auge da popularidade, o artista lançou o álbum The Legendary Hero, além de diversos singles inspirados na série e em seu personagem, aproveitando a fama conquistada com o herói metálico.

Apesar da projeção internacional, Kurosaki optou por uma vida longe dos holofotes poucos anos depois. Seu último trabalho de destaque como ator aconteceu na série japonesa Furikaereba yatsu ga iru, em 1993.

Após esse retorno, decidiu abandonar definitivamente a televisão.

Uma nova vida longe da fama

Depois de deixar a carreira artística, Hikaru Kurosaki escolheu uma rotina completamente diferente.

Ao longo dos anos, trabalhou como vendedor de motocicletas, administrador de uma lanchonete e, posteriormente, encontrou uma nova profissão como instrutor de mergulho na cidade de Motobu, localizada na ilha de Okinawa.

Foi justamente nessa cidade que permaneceu vivendo até sua morte.

Vida pessoal

Kurosaki também teve uma história marcante fora das telas.

Ele foi casado com a atriz Yoko Asuka, que conheceu durante as gravações de Choudenshi Bioman. O relacionamento durou até 2011, quando a atriz faleceu.

Desde então, o eterno intérprete de Jaspion manteve uma vida discreta, distante da mídia e das convenções de fãs que marcaram parte de sua carreira.

Legado para o tokusatsu

A morte de Hikaru Kurosaki representa a despedida de um dos maiores nomes da história do tokusatsu.

Embora tenha atuado em diversas produções antes e depois de Jaspion, foi o herói espacial que eternizou seu nome na cultura pop mundial. No Brasil, onde a série conquistou status de clássico da televisão, Kurosaki permaneceu por décadas como referência para diferentes gerações de fãs.

Seu trabalho ajudou a popularizar o gênero fora do Japão e influenciou inúmeras produções que vieram depois. Mesmo afastado da carreira artística por muitos anos, seu legado continua vivo por meio de um personagem que atravessou décadas e permanece como um dos maiores ícones do entretenimento japonês.