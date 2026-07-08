Governo adia decisão sobre gasolina com 32% de etanol e acende alerta para carros antigos

Reunião do CNPE que poderia elevar a mistura de etanol anidro na gasolina foi adiada sem nova data; especialistas apontam possíveis impactos em consumo, manutenção e durabilidade de componentes

Governo adia reunião sobre aumento do etanol na gasolina

O governo federal adiou a reunião do Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) que poderia definir o aumento da mistura de etanol anidro na gasolina, dos atuais 30% para 32%. O encontro estava previsto para esta quarta-feira (8), mas o Ministério de Minas e Energia informou o adiamento e ainda não divulgou uma nova data para a decisão.

A possível mudança vem sendo discutida nos últimos meses dentro do governo e faz parte do debate sobre o uso de biocombustíveis no país. No entanto, o aumento da concentração de etanol na gasolina também levantou preocupação entre especialistas da área automotiva, principalmente em relação aos impactos sobre veículos mais antigos, importados ou sem calibração específica para esse tipo de combustível.

Embora a alteração pareça pequena, passando de 30% para 32%, engenheiros afirmam que a nova composição pode exigir atenção maior do motorista. O principal alerta está ligado à compatibilidade dos componentes do sistema de combustível e ao funcionamento dos motores que não foram desenvolvidos para operar com um percentual mais elevado de etanol.

O que muda com a gasolina com 32% de etanol

A gasolina vendida nos postos brasileiros recebe etanol anidro, um tipo de etanol que passa por processo de desidratação antes de ser misturado ao combustível. Mesmo assim, esse etanol tem capacidade de absorver umidade do ambiente, o que pode levar água para dentro do sistema de alimentação do motor.

Essa característica preocupa especialistas porque a presença de água, combinada ao etanol, pode aumentar a condutividade elétrica e favorecer processos de corrosão eletroquímica em peças metálicas. Em veículos modernos e preparados para misturas mais altas, esse risco tende a ser menor. Já em modelos antigos ou importados, o efeito pode ser mais perceptível.

O impacto não acontece necessariamente de forma imediata em todos os veículos. Segundo engenheiros, a reação depende do projeto do motor, da calibração eletrônica, dos materiais usados no tanque, nas mangueiras, na bomba de combustível, nos bicos injetores e em outras partes que entram em contato direto com a gasolina.

Carros antigos podem sentir mais os efeitos da mudança

Os veículos com maior risco de apresentar problemas são os fabricados há 20 ou 30 anos, especialmente aqueles equipados com carburador ou com sistemas de injeção eletrônica mais simples. Esses modelos não conseguem ajustar automaticamente a mistura ar-combustível com a mesma precisão dos carros modernos.

Nos veículos mais recentes, a ECU, conhecida como o cérebro eletrônico do motor, recebe informações de sensores e calcula a quantidade ideal de combustível a ser injetada. Ela também controla o momento da ignição e outros parâmetros de funcionamento para equilibrar desempenho, consumo, emissões e durabilidade.

O problema é que carros antigos não contam com essa capacidade de adaptação avançada. Quando a gasolina passa a ter mais etanol, o motor pode operar fora das condições para as quais foi projetado. Isso pode causar falhas de funcionamento, perda de potência, aumento de consumo, oscilação da marcha lenta e dificuldade de partida, principalmente pela manhã.

Veículos importados sem tecnologia flex também preocupam

Além dos modelos antigos, especialistas também chamam atenção para veículos importados movidos exclusivamente a gasolina. Muitos desses carros foram desenvolvidos para mercados onde o percentual de etanol misturado à gasolina é menor do que o adotado no Brasil.

Mesmo quando possuem injeção eletrônica moderna, esses veículos podem chegar ao limite de compensação da ECU. Isso significa que o sistema eletrônico tenta ajustar a queima do combustível, mas pode não conseguir corrigir completamente a nova proporção da mistura.

Nesses casos, o motorista pode perceber aumento no consumo, funcionamento irregular do motor e maior necessidade de manutenção preventiva. A situação varia conforme o modelo, o ano de fabricação e a calibração original feita pela montadora.

Consumo pode aumentar com mais etanol na gasolina

Um dos efeitos mais prováveis da elevação do teor de etanol é o aumento no consumo de combustível. Isso ocorre porque o etanol tem menor poder calorífico do que a gasolina, ou seja, fornece menos energia na combustão.

Na prática, para gerar o mesmo desempenho, o motor pode precisar queimar uma quantidade maior de combustível. Esse impacto pode ser sentido tanto em carros flex quanto em veículos movidos apenas a gasolina, embora a diferença nem sempre seja facilmente percebida no uso cotidiano.

Especialistas explicam que medir o impacto exato no consumo é difícil, porque o rendimento de um carro depende de vários fatores, como trânsito, temperatura, estilo de condução, calibragem dos pneus, peso transportado e estado de manutenção do veículo.

Nos testes oficiais, o consumo é medido em laboratório, com temperatura controlada, ciclos padronizados e o carro instalado em dinamômetro. Já no dia a dia, pequenas variações podem fazer com que o motorista perceba mais ou menos os efeitos da nova mistura.

Componentes do sistema de combustível exigem atenção

A maior preocupação técnica envolve as peças que têm contato direto com a gasolina. Entre elas estão tanque, boia, bomba de combustível, mangueiras, linhas metálicas ou plásticas, bicos injetores, vedações, câmara de combustão e pistões.

Alguns desses componentes podem suportar a mistura com 32% de etanol sem apresentar problemas. No entanto, engenheiros defendem que a mudança seja acompanhada de testes detalhados para garantir que não haverá redução de durabilidade ou aumento de falhas mecânicas.

As principais avarias apontadas por especialistas envolvem corrosão e desgaste no sistema de injeção. Quando esses componentes são afetados, o veículo pode apresentar falhas, aumento de emissões, consumo elevado e, em casos mais graves, danos na bomba de combustível ou nos injetores.

Manutenção pode ficar mais cara para alguns motoristas

No setor de manutenção automotiva, a avaliação é de que a nova mistura pode aumentar a procura por serviços em determinados tipos de veículos. Profissionais apontam que borrachas, mangueiras e vedações estão entre os itens que mais exigem atenção, pois podem ressecar, trincar ou apresentar vazamentos.

A bomba de combustível e os bicos injetores também estão entre os componentes mais sensíveis. O etanol pode facilitar a oxidação de partes metálicas e afetar o funcionamento de peças plásticas que não foram desenvolvidas para concentrações mais altas.

Outro ponto citado por especialistas é o filtro de combustível. Como o etanol pode soltar sujeiras acumuladas no fundo do tanque, existe a possibilidade de entupimento mais rápido do filtro, principalmente em veículos antigos ou com manutenção atrasada.

Partida a frio e marcha lenta podem indicar problemas

Um dos primeiros sinais de que o carro está sentindo os efeitos da nova mistura pode aparecer logo nas primeiras horas do dia. A dificuldade na partida pela manhã é um alerta comum, especialmente em motores mais antigos ou sem sistemas modernos de compensação.

O motorista também deve observar sintomas como engasgos nas acelerações, perda de força, oscilações na marcha lenta, cheiro forte de combustível, aumento repentino no consumo e falhas frequentes no funcionamento do motor.

Esses sinais não significam, necessariamente, que o problema foi causado apenas pelo aumento do etanol na gasolina. Muitas vezes, eles aparecem por uma combinação de fatores, como velas desgastadas, filtro sujo, bicos injetores comprometidos ou calibração inadequada para a nova composição do combustível.

Velas de ignição também podem sofrer desgaste antecipado

A elevação do teor de etanol pode antecipar a troca das velas de ignição em alguns veículos. Isso acontece quando o motor não consegue ajustar corretamente a mistura ar-combustível e passa a operar em condições diferentes das previstas no projeto original.

Como o etanol exige maior volume de combustível para atingir a mistura ideal, alguns motores podem trabalhar com mistura pobre, ou seja, com mais ar do que combustível na câmara de combustão. Essa condição aumenta o esforço térmico e elétrico do sistema de ignição.

Na prática, a vela não “queima” apenas porque há mais etanol na gasolina. O desgaste acelerado costuma ocorrer quando há uma soma de fatores, como calibração inadequada, peças incompatíveis, funcionamento irregular do motor e manutenção preventiva insuficiente.

Anfavea pede mais testes antes da mudança

A Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea) afirma ser favorável ao uso de biocombustíveis e reconhece a importância do etanol na redução das emissões da frota brasileira. No entanto, a entidade defende que qualquer aumento na mistura seja precedido por um cronograma rigoroso de testes.

Segundo a associação, os ensaios técnicos são necessários para garantir que motores, sensores e componentes do sistema de alimentação suportem a nova composição sem prejuízo ao consumidor.

A preocupação também foi manifestada em conjunto com o Sindicato Nacional da Indústria de Componentes para Veículos Automotores (Sindipeças). Para as entidades, a realização de testes adicionais é uma forma de assegurar que a mudança não traga problemas de funcionamento, consumo ou durabilidade.

O que o motorista deve fazer enquanto a decisão não sai

Enquanto o governo não define uma nova data para a reunião do CNPE, a recomendação para os motoristas é manter a manutenção preventiva em dia. Veículos mais antigos, importados ou com histórico de falhas no sistema de combustível devem receber atenção especial.

É importante verificar o estado das mangueiras, filtros, bomba de combustível, bicos injetores, velas de ignição e vedações. Também vale observar qualquer mudança no comportamento do carro após abastecimentos, principalmente dificuldade de partida, perda de potência ou aumento incomum no consumo.

Para modelos antigos ou importados, especialistas recomendam consultar oficinas de confiança ou profissionais especializados antes de fazer adaptações. Em alguns casos, uma revisão preventiva pode evitar danos mais caros no futuro.

Decisão ainda depende de nova reunião do CNPE

A elevação da mistura de etanol anidro na gasolina de 30% para 32% ainda não foi confirmada. A reunião que poderia definir a mudança foi adiada, e o Ministério de Minas e Energia não informou quando o tema voltará à pauta.

Até lá, a proposta segue em discussão. De um lado, o governo avalia os benefícios do aumento do uso de biocombustíveis. De outro, entidades do setor automotivo e especialistas defendem que a adoção da nova mistura seja feita com segurança técnica e após testes suficientes.

A possível mudança pode ter impacto pequeno para parte dos motoristas, principalmente os que possuem veículos flex mais modernos. Mas, para donos de carros antigos, importados ou sem calibração específica, o alerta é maior: mais etanol na gasolina pode significar mais consumo, mais desgaste e maior atenção com a manutenção.