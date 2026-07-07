Messi entra para história em virada dramática da Argentina

A Argentina protagonizou uma das maiores viradas da Copa do Mundo de 2026 ao derrotar o Egito por 3 a 2, nesta terça-feira (7), pelas oitavas de final, em Atlanta, nos Estados Unidos. Depois de estar perdendo por 2 a 0 até os minutos finais do segundo tempo, a atual campeã mundial mostrou poder de reação e garantiu a classificação para as quartas de final.

O Egito surpreendeu os argentinos ao abrir o placar ainda na primeira etapa com Yasser Ibrahim. Na segunda metade do jogo, Mostafa Zico ampliou a vantagem para 2 a 0, deixando a seleção africana muito próxima de uma classificação histórica. Além disso, o goleiro Mostafa Shobeir teve atuação destacada, inclusive defendendo um pênalti cobrado por Lionel Messi.

Quando tudo parecia definido, a Argentina iniciou uma reação impressionante. Aos 79 minutos, Cristian Romero diminuiu o placar de cabeça após cruzamento de Messi. Quatro minutos depois, o camisa 10 argentino empatou a partida com um belo chute, recolocando a Albiceleste na disputa. Já nos acréscimos, aos 93 minutos, Enzo Fernández apareceu na área para marcar o gol da virada e decretar a vitória por 3 a 2.

Com o resultado, a Argentina garantiu vaga nas quartas de final da Copa do Mundo e enfrentará o vencedor do confronto entre Suíça e Colômbia. A equipe de Lionel Scaloni segue viva na busca pelo bicampeonato consecutivo e pelo quarto título mundial de sua história.

A classificação reforça o espírito de luta da seleção argentina, que mais uma vez precisou buscar um resultado adverso para seguir na competição, protagonizando um dos jogos mais emocionantes do Mundial até o momento.