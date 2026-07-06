Fim de semana deixa ao menos 15 mortos no trânsito em São Paulo

Estado registrou pelo menos 18 acidentes graves entre sábado e a madrugada de segunda-feira; entre os casos mais graves estão mortes na Rodovia Castello Branco e na Marginal Tietê

Trânsito em SP tem fim de semana marcado por tragédias

O fim de semana foi marcado por violência no trânsito em diferentes regiões do estado de São Paulo. Entre sábado (4) e a madrugada desta segunda-feira (6), foram registrados ao menos 18 acidentes graves, que deixaram 15 pessoas mortas em rodovias e vias urbanas paulistas.

Os casos ocorreram tanto na capital e na Grande São Paulo quanto em cidades do interior. Entre as ocorrências mais graves estão um capotamento na Marginal Tietê, que deixou uma pessoa morta, e um acidente na Rodovia Castello Branco, em Osasco, que matou três pessoas da mesma família carbonizadas após um carro pegar fogo e explodir.

A sequência de acidentes mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar Rodoviária, perícia e serviços de remoção. Em alguns trechos, houve interdições de faixas e acostamentos durante a madrugada para atendimento às vítimas e limpeza das vias.

Capotamento na Marginal Tietê deixa uma pessoa morta

Um dos acidentes mais recentes ocorreu na madrugada desta segunda-feira (6), na Marginal Tietê, logo após a Ponte da Casa Verde, na região do Bom Retiro, no sentido da Rodovia Ayrton Senna.

Segundo o Corpo de Bombeiros, duas pessoas estavam dentro do carro, que acabou capotando. Uma delas morreu ainda no local, com esmagamento de crânio.

A outra vítima sofreu trauma no rosto e no abdome. Ela foi socorrida por equipes do Corpo de Bombeiros e encaminhada ao Pronto-Socorro da Santa Casa de São Paulo.

Até a última atualização das informações, não havia detalhes sobre o estado de saúde da pessoa sobrevivente.

Três pessoas morrem carbonizadas na Castello Branco

Outro caso grave aconteceu no fim da noite de domingo (5), na Rodovia Castello Branco, na altura do quilômetro 17,6, em Osasco, na Grande São Paulo.

O acidente envolveu dois carros: um Honda Civic e um Renault Kwid, que seguiam no sentido da capital. Segundo as informações iniciais da polícia, o Honda Civic bateu na traseira do Renault Kwid.

Testemunhas relataram que o motorista do Civic trafegava em alta velocidade antes da colisão.

Com o impacto da batida, o tanque do Kwid pegou fogo e o veículo explodiu. As vítimas que estavam no carro ficaram presas às ferragens e não conseguiram sair.

Vítimas eram dois adultos e uma criança

As três pessoas que estavam no Renault Kwid morreram. Segundo as informações divulgadas, as vítimas eram dois adultos e uma criança de 5 anos.

Os corpos foram retirados pela funerária por volta das 4h da madrugada. Até a última atualização da ocorrência, as identidades das vítimas ainda não haviam sido informadas.

O incêndio foi controlado, e o veículo foi removido do local. A violência da colisão e o incêndio dificultaram o trabalho das equipes de resgate.

Motorista do outro carro recusou teste do bafômetro

O motorista do Honda Civic sofreu um corte na cabeça e foi encaminhado, sob escolta policial, ao hospital de Osasco.

Segundo a polícia, ele se recusou a fazer o teste do bafômetro. A previsão é que ele seja interrogado após receber alta hospitalar.

Depois da ocorrência, o Honda Civic foi levado para a Delegacia de Osasco. Já o Renault Kwid foi encaminhado para a base da Polícia Militar Rodoviária em Barueri, também na Grande São Paulo.

A ocorrência mobilizou equipes de perícia e de remoção. Durante a madrugada, faixas e o acostamento da rodovia chegaram a ser interditados para os trabalhos de atendimento, investigação e limpeza da pista.

Carro do motorista envolvido no acidente que se recusou a fazer o teste do bafômetro e matou 3 pessoas na Rodovia Castello Branco. — Foto: Reprodução/TV Globo

Acidentes também foram registrados no interior

Além dos casos na Marginal Tietê e na Rodovia Castello Branco, outros acidentes graves foram registrados em cidades do interior paulista.

As ocorrências aconteceram em municípios como Bariri, Batatais, Bom Sucesso de Itararé, Campinas, Capivari, Mogi das Cruzes, Monte Aprazível, Pilar do Sul, Quatá, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, São Pedro, Sorocaba, Taubaté e Vargem Grande do Sul.

A série de acidentes reforça o alerta para os riscos no trânsito, principalmente em períodos de maior circulação nas estradas e vias urbanas.

Fim de semana acende alerta para imprudência no trânsito

O balanço do fim de semana evidencia um cenário preocupante nas ruas e rodovias de São Paulo. Em pouco mais de dois dias, 15 pessoas morreram em acidentes de trânsito no estado, em ocorrências que envolveram capotamentos, colisões graves e veículos incendiados.

No caso da Castello Branco, a suspeita de alta velocidade e a recusa ao teste do bafômetro pelo motorista envolvido aumentam a preocupação com comportamentos de risco ao volante.

Já na Marginal Tietê, o capotamento mostra como acidentes em vias expressas da capital também podem ter consequências fatais.

As causas de cada ocorrência ainda devem ser apuradas pelas autoridades responsáveis. A perícia e os registros policiais serão fundamentais para esclarecer as circunstâncias das colisões e identificar possíveis responsabilidades.

Tragédias deixam marcas em SP

O fim de semana terminou com um rastro de mortes e dor em São Paulo. Famílias foram destruídas, vítimas ficaram feridas e equipes de emergência precisaram atuar em diferentes pontos do estado.

A tragédia na Castello Branco, com dois adultos e uma criança mortos após o carro pegar fogo, é um dos episódios mais impactantes do período. A morte na Marginal Tietê, por sua vez, reforça o risco constante em uma das vias mais movimentadas da capital paulista.

Com ao menos 18 acidentes graves e 15 mortes, o fim de semana entra como um dos mais violentos recentes no trânsito paulista.