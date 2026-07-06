Brasil é eliminado pela Noruega nas oitavas de final e dá adeus ao sonho do hexacampeonato

A Seleção Brasileira está fora da Copa do Mundo de 2026. Neste domingo (5), o Brasil foi derrotado por 2 a 1 pela Noruega, nas oitavas de final, e se despediu precocemente da competição, encerrando o sonho da conquista do sexto título mundial.

A equipe comandada por Carlo Ancelotti criou oportunidades, mas desperdiçou um pênalti ainda no primeiro tempo. Na etapa final, o atacante Erling Haaland decidiu a partida ao marcar os dois gols da seleção norueguesa. Neymar ainda descontou nos acréscimos, também em cobrança de pênalti, mas já era tarde para uma reação brasileira.

Com a eliminação, o Brasil volta a cair nas oitavas de final de uma Copa do Mundo pela primeira vez desde 1990. Além disso, a derrota mantém um incômodo tabu: a Noruega segue sendo a única seleção que enfrentou o Brasil em mais de uma oportunidade e nunca foi derrotada pela equipe brasileira.

A campanha brasileira termina cercada por frustração. Após avançar da fase de grupos e eliminar o Japão na fase anterior, a Seleção não conseguiu confirmar o favoritismo diante dos noruegueses e agora inicia um novo ciclo de avaliações visando os próximos desafios internacionais.

A classificação coloca a Noruega nas quartas de final da Copa do Mundo, enquanto o Brasil encerra sua participação com a pior campanha em um Mundial em 36 anos, aumentando a pressão sobre a comissão técnica e a Confederação Brasileira de Futebol (CBF).