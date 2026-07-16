Foto histórica une Messi e Yamal antes da final entre Argentina e Espanha

Registro feito em 2007 mostra o argentino ao lado do espanhol ainda bebê; quase duas décadas depois, os dois chegam como protagonistas à decisão da Copa do Mundo.

Uma fotografia produzida em 2007 voltou a tomar conta das redes sociais às vésperas da final da Copa do Mundo de 2026 entre Argentina e Espanha. No registro, um jovem Lionel Messi aparece ajudando a dar banho em Lamine Yamal, que ainda era um bebê.

Na época, seria impossível imaginar o significado que aquela imagem ganharia quase duas décadas depois. Messi já iniciava sua trajetória no Barcelona, mas ainda estava distante de conquistar todos os títulos e prêmios que o transformariam em um dos maiores jogadores da história. Yamal, por sua vez, tinha apenas alguns meses de vida.

Agora, os dois chegam à final do principal torneio de futebol do planeta defendendo seleções adversárias. Messi tenta levar a Argentina ao tetracampeonato, enquanto Yamal busca conquistar o segundo título mundial da Espanha.

Como aconteceu o encontro entre Messi e Yamal

A fotografia foi feita pelo fotojornalista Joan Monfort durante a produção de um calendário beneficente organizado pelo jornal catalão Diari SPORT em parceria com o Barcelona e o Fundo das Nações Unidas para a Infância, o Unicef.

Jogadores do elenco principal do Barcelona foram fotografados ao lado de crianças e suas famílias. A família de Yamal participou de um sorteio realizado no bairro de Rocafonda, em Mataró, onde vivia, e ganhou a oportunidade de participar da campanha.

Por coincidência, o bebê foi colocado justamente ao lado de Messi. A sessão aconteceu em um dos vestiários do Camp Nou e também contou com a presença de Sheila Ebana, mãe de Lamine Yamal.

Em uma das imagens, Messi aparece segurando o bebê. Em outra, ajuda a dar banho no menino dentro de uma pequena banheira de plástico. Segundo Monfort, o argentino demonstrou certa insegurança no início por não saber exatamente como interagir com a criança.

O ensaio fazia parte de uma ação solidária e não tinha qualquer relação com a formação de jogadores. O encontro entre os dois aconteceu por acaso, resultado do sorteio realizado entre as famílias participantes. A história da fotografia foi relatada por Joan Monfort à Associated Press.

Imagem ganhou repercussão mundial em 2024

Durante anos, a identidade do bebê permaneceu desconhecida para grande parte do público. A situação mudou em 2024, quando Mounir Nasraoui, pai de Lamine Yamal, publicou uma das fotografias nas redes sociais.

A postagem trazia a mensagem “o começo de duas lendas” e rapidamente ganhou repercussão internacional. O fotógrafo Joan Monfort contou que também não sabia que o bebê retratado havia se tornado uma das maiores promessas do futebol mundial até ser avisado por outras pessoas.

A descoberta aconteceu justamente durante a ascensão de Yamal pela seleção espanhola. O atacante já chamava atenção pela pouca idade, pela habilidade e pelo protagonismo assumido em grandes competições.

Desde então, a fotografia passou a circular como um símbolo da ligação entre duas gerações. O que começou como uma ação beneficente transformou-se em um dos registros mais curiosos da história recente do futebol.

Duas gerações formadas no Barcelona

A imagem ganhou ainda mais força porque Messi e Yamal construíram suas carreiras no Barcelona. Os dois passaram pela La Masia, tradicional centro de formação do clube catalão, e chegaram muito jovens ao elenco principal.

Messi deixou a Argentina ainda adolescente para ingressar nas categorias de base do Barcelona. No clube, conquistou títulos nacionais, europeus e mundiais, além de estabelecer recordes individuais.

Yamal percorreu caminho semelhante dentro da estrutura catalã. O espanhol estreou profissionalmente ainda adolescente e rapidamente passou a ser tratado como uma das principais revelações de sua geração.

As comparações surgiram naturalmente por causa da origem no mesmo clube, da posição ofensiva e da habilidade com a bola. Apesar disso, os dois possuem trajetórias, características e contextos diferentes.

A fotografia não registra uma passagem de bastão planejada, mas ganhou esse significado com o passar dos anos e com a ascensão de Yamal.

Messi e Yamal chegam à final em lados opostos

A Argentina garantiu vaga na decisão depois de vencer a Inglaterra por 2 a 1 na semifinal. Os ingleses abriram o placar, mas a seleção argentina reagiu no fim da partida.

Enzo Fernández marcou o gol de empate e Lautaro Martínez completou a virada nos acréscimos. Messi participou diretamente dos dois gols, mantendo a Argentina na disputa pelo segundo título mundial consecutivo. A classificação argentina foi confirmada após a virada sobre a Inglaterra.

A Espanha avançou após derrotar a França por 2 a 0. Campeã mundial em 2010, a seleção espanhola retorna à final com uma nova geração e tem Yamal como um de seus principais nomes.

O duelo coloca frente a frente o atual campeão mundial e o campeão europeu, além de representar o encontro entre um jogador consagrado e um jovem que começa a construir seu próprio espaço na história do esporte.

Messi busca o tetra; Yamal tenta o primeiro título mundial

Aos 39 anos, Messi disputa uma partida que pode representar sua despedida das Copas do Mundo. O argentino chega à decisão como referência técnica e emocional da atual campeã.

Depois de levantar a taça em 2022, ele tenta conduzir a Argentina ao quarto título de sua história. A seleção foi campeã em 1978, 1986 e 2022.

Yamal, aos 19 anos, vive o outro extremo da trajetória. O espanhol disputa sua primeira final de Copa do Mundo e tenta conquistar um título que poderia marcar definitivamente o início de uma nova era na seleção.

Para a Espanha, a vitória representaria o segundo campeonato mundial. O primeiro foi conquistado em 2010, na África do Sul.

Assim, a fotografia de 2007 passa a funcionar como um inesperado prólogo da decisão de 2026: o jovem que segurava um bebê agora terá aquele mesmo menino como adversário em uma final de Copa do Mundo.

Um registro real, mas sem profecias

A retomada da imagem também gerou montagens, frases e interpretações que apresentam o encontro como se fosse uma espécie de profecia. A história verdadeira, entretanto, é mais simples — e talvez justamente por isso seja tão surpreendente.

Messi não conhecia Yamal, a criança foi escolhida por sorteio e ninguém envolvido na sessão poderia prever que os dois se tornariam jogadores de destaque mundial.

A força da fotografia está na coincidência produzida pelo tempo. Em 2007, eram apenas um jovem atleta e um bebê participando de uma campanha solidária. Em 2026, são os principais rostos de Argentina e Espanha na disputa pela maior taça do futebol.