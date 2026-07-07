Gigantes americanas pressionam contra tarifa de 25% sobre produtos brasileiros

Coca-Cola, Tesla e eBay enviaram manifestações ao governo dos Estados Unidos contra a proposta de taxar produtos brasileiros. Empresas alegam que a medida pode encarecer cadeias produtivas, prejudicar consumidores americanos e afetar setores que dependem de insumos do Brasil

Empresas dos EUA se manifestam contra tarifa sobre o Brasil

Grandes empresas americanas, como Coca-Cola, Tesla e eBay, se posicionaram contra a proposta do governo dos Estados Unidos de aplicar uma tarifa de 25% sobre produtos brasileiros. A medida foi anunciada em junho pelo governo Donald Trump e tem como base a chamada Seção 301, instrumento usado pelos americanos para impor tarifas a países acusados de adotar práticas consideradas prejudiciais ao comércio dos Estados Unidos.

O USTR, Escritório do Representante Comercial dos Estados Unidos, abriu um espaço em seu portal para receber comentários públicos sobre a proposta. O prazo para envio das manifestações terminou em 1º de julho.

Nas contribuições enviadas ao órgão, as empresas afirmaram que o tarifaço pode gerar impactos negativos não apenas para o Brasil, mas também para indústrias, revendedores e consumidores americanos.

O que está por trás da proposta americana

A proposta de tarifa foi apresentada com base na Seção 301, dispositivo legal que permite aos Estados Unidos adotar medidas comerciais contra países acusados de práticas consideradas injustas ou prejudiciais ao comércio americano.

No caso do Brasil, o governo Trump justificou a investigação citando temas como comércio digital, serviços de pagamento eletrônico, tarifas preferenciais consideradas injustas, combate à corrupção, proteção da propriedade intelectual, acesso ao mercado de etanol e desmatamento ilegal.

A medida faz parte de uma estratégia comercial mais ampla do governo americano, que busca pressionar parceiros comerciais e, ao mesmo tempo, incentivar a reindustrialização dos Estados Unidos. No entanto, empresas que atuam diretamente com cadeias globais de suprimento alertam que a transição não pode ocorrer de forma imediata.

Coca-Cola pede manutenção de isenções para insumos brasileiros

Entre as companhias que se manifestaram contra a proposta, a Coca-Cola pediu ao USTR que mantenha a isenção para insumos de laranja originários do Brasil. A empresa também solicitou uma exclusão equivalente, ou ao menos um regime de transição, para insumos de limão brasileiros usados na cadeia de produção de bebidas.

A gigante do setor argumenta que a substituição de fornecedores brasileiros não poderia ser feita de maneira rápida. Segundo a empresa, a troca exigiria aumento de custos, busca por novos fornecedores, revisão de segurança alimentar, testes de produtos e revalidação de diversos procedimentos internos.

“A substituição de fornecedores não ocorre de forma imediata”, afirmou a Coca-Cola em sua manifestação ao governo americano.

A empresa também destacou que os produtores locais dos Estados Unidos enfrentam dificuldades para suprir a demanda. A produção americana de insumos cítricos tem sido afetada por doenças, eventos climáticos e mudanças no uso da terra.

Queda na produção da Flórida reforça dependência do Brasil

Um dos pontos centrais apresentados pela Coca-Cola foi a queda expressiva da produção de laranjas nos Estados Unidos, especialmente na Flórida, estado historicamente ligado à citricultura.

Segundo a empresa, a Flórida produzia 242 milhões de caixas de laranja na safra 2003/2004, mas esse número caiu drasticamente nas últimas décadas, chegando a 12 milhões de caixas na safra 2025/2026.

Diante desse cenário, a Coca-Cola afirmou que o Brasil se tornou uma fonte complementar essencial para o setor.

“O Brasil tornou-se uma fonte complementar essencial diante da significativa queda da produção norte-americana de laranja”, disse a empresa.

A companhia reforçou ainda que o fornecimento brasileiro tem ajudado a suprir uma lacuna importante para fabricantes de suco de laranja nos Estados Unidos. Para a empresa, taxar esses insumos pode elevar custos e afetar diretamente a cadeia de bebidas no mercado americano.

Tesla diz apoiar reindustrialização, mas pede cautela

A Tesla, montadora de veículos elétricos de Elon Musk, também enviou comentário ao USTR. A empresa afirmou apoiar iniciativas voltadas à reindustrialização americana e à construção de cadeias de suprimento mais resilientes dentro dos Estados Unidos.

No entanto, a montadora destacou que esse processo exige tempo.

“Essa transição levará tempo”, afirmou a Tesla.

A empresa explicou que alguns insumos ainda não podem ser obtidos em escala suficiente dentro dos Estados Unidos para sustentar uma manufatura americana competitiva. Por isso, determinados componentes e peças provenientes de cadeias internacionais, incluindo fornecedores brasileiros, ainda são necessários para a produção industrial.

Na avaliação da Tesla, uma tarifa aplicada sem considerar o ritmo real de diversificação das cadeias produtivas pode causar impactos significativos sobre fabricantes e consumidores americanos.

Montadora pede exclusão de insumos industriais brasileiros

Em sua manifestação, a Tesla pediu que o USTR considere os efeitos da tarifa sobre empresas americanas que dependem de insumos importados para manter sua produção.

A montadora sugeriu que sejam excluídos da lista de produtos sujeitos ao aumento tarifário os insumos brasileiros necessários para a produção industrial.

Segundo a empresa, impor restrições mais rapidamente do que as alternativas domésticas conseguem se expandir pode gerar prejuízos à própria indústria dos Estados Unidos.

“Uma medida tarifária que deixe de considerar o ritmo da diversificação das cadeias de suprimento corre o risco de causar impactos significativos para a indústria e os consumidores dos Estados Unidos”, afirmou a Tesla.

O argumento da montadora reforça uma preocupação comum entre empresas com produção global: embora haja interesse em fortalecer cadeias internas, a substituição de fornecedores estrangeiros depende de capacidade produtiva, preço, qualidade e prazo.

eBay critica tarifa sobre produtos usados e seminovos

O eBay, uma das maiores plataformas de comércio eletrônico do mundo, também se posicionou contra parte da proposta. A empresa pediu que o USTR modifique a medida para isentar produtos de segunda mão, usados e seminovos de quaisquer tarifas impostas no âmbito da investigação da Seção 301.

A plataforma argumenta que a aplicação de tarifas sobre produtos revendidos não atinge o objetivo da política comercial, já que esses bens não estão mais ligados diretamente ao fabricante original.

Para o eBay, um produto usado já foi comprado, utilizado e revendido, muitas vezes por diferentes proprietários ao longo dos anos. Assim, uma tarifa cobrada no momento da revenda não enviaria qualquer sinal econômico ao fabricante inicial nem corrigiria eventuais práticas brasileiras investigadas pelo governo americano.

“A tarifa penaliza a revenda do bem, e não sua produção”, afirmou a empresa.

Plataforma alerta para prejuízo a revendedores e consumidores

O eBay também afirmou que a tarifa poderia prejudicar revendedores que não tiveram qualquer participação na fabricação dos produtos. Segundo a empresa, muitos pequenos vendedores podem simplesmente deixar de exportar para os Estados Unidos caso o custo fique alto demais.

Essa mudança poderia reduzir a oferta de produtos usados e seminovos no mercado americano. Como consequência, consumidores dos Estados Unidos poderiam passar a comprar mais produtos novos, inclusive itens fabricados nas mesmas condições que o USTR pretende combater.

Na visão da plataforma, isso poderia tornar a política ineficaz.

A empresa argumenta que, ao taxar o mercado secundário, o governo americano corre o risco de atingir revendedores e consumidores sem necessariamente pressionar os fabricantes ou alterar as práticas comerciais investigadas.

Empresas temem impacto nas cadeias de produção

As manifestações de Coca-Cola, Tesla e eBay seguem uma linha comum: as empresas reconhecem a importância de cadeias produtivas mais seguras e resilientes, mas afirmam que a imposição rápida de tarifas pode gerar custos imediatos e desorganizar setores dependentes de fornecedores brasileiros.

No caso da Coca-Cola, o impacto estaria concentrado nos insumos cítricos usados na produção de bebidas. Para a Tesla, a preocupação envolve peças e componentes industriais. Já o eBay alerta para os efeitos sobre o comércio de produtos usados, seminovos e de segunda mão.

Esses argumentos mostram que o tarifaço, embora direcionado ao Brasil, pode atingir empresas americanas que dependem de produtos, insumos e cadeias de fornecimento internacionais.

Medida pode afetar consumidores americanos

Outro ponto levantado pelas empresas é o possível impacto sobre os consumidores dos Estados Unidos. Quando tarifas elevam o custo de importação, parte desse aumento pode ser repassada ao preço final de produtos e serviços.

No caso de alimentos, bebidas, veículos, peças e itens de comércio eletrônico, a taxação pode afetar desde grandes fabricantes até pequenos revendedores.

A principal preocupação das empresas é que a tarifa de 25% gere efeitos econômicos de curto prazo antes que existam alternativas domésticas capazes de substituir o fornecimento brasileiro em escala suficiente.

Com isso, a medida pode acabar pressionando preços, reduzindo opções no mercado e criando dificuldades para setores que dependem de insumos brasileiros.

Brasil e Estados Unidos seguem em negociação comercial

A proposta de tarifa acontece em meio a discussões comerciais entre Brasil e Estados Unidos. O governo brasileiro já rebateu acusações feitas pelos americanos e também apresentou propostas para reduzir tarifas sobre determinados setores, como maquinários industriais e tecnologia da informação.

O tema é acompanhado de perto pelo mercado financeiro, por empresas exportadoras e por setores industriais dos dois países. A depender do andamento da investigação e da decisão final do USTR, a tarifa pode alterar o fluxo comercial entre Brasil e Estados Unidos.

Por enquanto, as manifestações enviadas por empresas americanas demonstram que a resistência à medida não vem apenas do lado brasileiro. Parte do próprio setor produtivo dos Estados Unidos avalia que a tarifa pode criar problemas para a economia americana.

Decisão final pode definir novo capítulo nas relações comerciais

A análise das manifestações recebidas pelo USTR será decisiva para os próximos passos da proposta. O governo americano poderá manter a tarifa, alterar a lista de produtos atingidos, criar exceções específicas ou estabelecer períodos de transição.

Para empresas como Coca-Cola, Tesla e eBay, o ponto central é evitar que a medida produza efeitos colaterais sobre cadeias produtivas já estabelecidas e sobre consumidores americanos.

A disputa mostra como decisões comerciais entre países podem gerar impactos muito além das fronteiras nacionais, atingindo empresas, trabalhadores, revendedores e consumidores de ambos os lados.

Enquanto a decisão final não é anunciada, companhias americanas seguem pressionando para que produtos e insumos brasileiros considerados essenciais fiquem fora do tarifaço de 25%.