Mais de 40 mil cestas garantem segurança alimentar durante as férias escolares em Itaquá

Iniciativa ‘Férias com Merenda’ reforça o compromisso com a alimentação durante o recesso escolar

A Prefeitura de Itaquaquecetuba vai entregar 40.494 cestas de alimentos aos estudantes da rede municipal por meio da iniciativa “Férias com Merenda”, garantindo que tenham acesso a uma alimentação de qualidade durante o recesso escolar.

A ação contempla todos os estudantes matriculados na rede municipal (creches, pré-escolas, fundamental e EJA) com uma cesta pra cada, contendo alimentos essenciais para complementar a alimentação das famílias nas férias.

O kit é composto por arroz, feijão, macarrão, molho de tomate, óleo, sardinha em lata, carne de sol, leite, achocolatado, bolachas doce e salgada, creme de avelã, massa para bolo, bisnaguinha, pipoca e suco.

A iniciativa representa um importante investimento em segurança alimentar e no bem-estar das crianças. Para muitas famílias, a merenda escolar é parte fundamental da rotina alimentar dos estudantes. Durante o recesso, a cesta ajudará a manter essa assistência, reduzindo impactos no orçamento doméstico e proporcionando mais tranquilidade aos responsáveis.

O prefeito Eduardo Boigues destacou que a ação demonstra o compromisso da administração municipal com quem mais precisa. “Cuidar dos estudantes vai muito além da sala de aula. Sabemos que a alimentação é essencial para o desenvolvimento e qualidade de vida.”

A secretária de Educação, Maria Cristina Perpetuo, ressaltou que a iniciativa integra uma política pública voltada ao cuidado integral. “A escola é um espaço de aprendizagem, mas também de acolhimento e proteção. Ao levar cestas para milhares de famílias, reafirmamos que a educação se faz com responsabilidade social.”

As entregas serão realizadas na próxima semana, quinta (16) e sexta-feira (17), das 9h às 16h, na unidade em que o estudante está matriculado. Para retirar a cesta, é necessário apresentar o RG, Certidão de Nascimento ou Carteira Escolar do estudante.

O recesso escolar da rede municipal acontecerá entre os dias 13 e 27 de julho, período em que as cestas contribuirão para assegurar uma alimentação complementar às famílias atendidas.