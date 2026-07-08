Feriado de 9 de Julho altera expediente em cidades do Alto Tietê; veja serviços mantidos

Prefeituras de Ferraz de Vasconcelos, Poá e Suzano suspendem atendimentos administrativos, mas mantêm serviços essenciais em funcionamento durante o feriado estadual e ponto facultativo

Feriado muda rotina dos serviços públicos na região

O feriado estadual da Revolução Constitucionalista de 1932, celebrado nesta quinta-feira, 9 de julho, vai alterar o funcionamento de repartições públicas em diferentes cidades do Alto Tietê. Em municípios como Ferraz de Vasconcelos, Poá e Suzano, o atendimento administrativo será suspenso, com retomada prevista para a próxima segunda-feira, 13 de julho.

Apesar da pausa nos serviços administrativos, as prefeituras informaram que os atendimentos considerados essenciais serão mantidos. Entre eles estão urgência e emergência em saúde, segurança pública municipal, Defesa Civil, coleta de lixo, velórios, cemitérios e serviços de plantão.

Em algumas cidades, a alteração também se estende à sexta-feira, 10 de julho, considerada ponto facultativo.

Ferraz de Vasconcelos suspende expediente administrativo

Em Ferraz de Vasconcelos, a Prefeitura informou que o expediente administrativo municipal será temporariamente suspenso em razão do feriado da Revolução Constitucionalista. Não haverá atendimento ao público no dia 9 de julho, e as atividades serão retomadas na segunda-feira, 13 de julho, a partir das 8h.

Durante o período, os serviços essenciais continuarão funcionando em regime de plantão para garantir o atendimento à população.

A Defesa Civil seguirá em operação 24 horas e poderá ser acionada pelo telefone 199. Em situações de emergência, os moradores também poderão ligar para o Corpo de Bombeiros, pelo 193, ou para o Samu, pelo 192.

Ambulância, GCM e serviços funerários seguem ativos em Ferraz

O serviço de Ambulância e Transporte Sanitário de Ferraz permanecerá ativo em sistema de plantão. O atendimento poderá ser solicitado pelo telefone 4674-7860.

A Guarda Civil Municipal também continuará atuando normalmente durante o feriado. A população poderá acionar a corporação pelos telefones 4679-4334 e 4677-3112.

As feiras livres serão realizadas sem alterações. O Velório Municipal, localizado no Cambiri, seguirá com funcionamento regular, enquanto os cemitérios municipais permanecerão abertos todos os dias, das 8h às 17h.

A administração municipal orienta que a população utilize os canais de emergência de forma consciente, priorizando casos que realmente demandem atendimento imediato.

Poá terá feriado e ponto facultativo

Em Poá, o funcionamento dos serviços públicos será alterado durante o feriado estadual de 9 de julho e também na sexta-feira, 10 de julho, definida como ponto facultativo pelo Decreto nº 8.847/2026.

Com isso, as repartições públicas municipais ficarão fechadas nos dois dias. O atendimento administrativo será retomado normalmente na segunda-feira, 13 de julho.

Mesmo com a suspensão do expediente, a Prefeitura garantiu a manutenção dos serviços essenciais nas áreas de saúde, segurança, Defesa Civil, limpeza urbana e atendimento funerário.

Saúde e segurança funcionarão 24 horas em Poá

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o Samu, seguirá funcionando 24 horas em Poá. O serviço poderá ser acionado pelo telefone 192 em casos de acidentes, emergências clínicas e situações que exijam atendimento pré-hospitalar.

O Pronto Atendimento Municipal Doutor Guido Guida também continuará recebendo pacientes sem interrupção. A unidade fica na Rua Barão de Juparanã, nº 43, e funcionará 24 horas por dia durante o feriado e o ponto facultativo.

A Guarda Civil Municipal manterá equipes em atividade em regime de plantão. A população poderá acionar a corporação pelos telefones (11) 4634-1666 ou 153.

A Defesa Civil de Poá também continuará funcionando e poderá ser chamada pelos telefones 199 e (11) 4638-9155.

Coleta de lixo, velório e cemitério funcionam em Poá

Os serviços de limpeza urbana em Poá não terão alteração durante o feriado. As equipes responsáveis pela coleta de lixo manterão o cronograma habitual em todos os bairros.

O Velório e o Cemitério da Paz, localizados na Rua João Pekny, nº 430, no Jardim Itamarati, também funcionarão normalmente. O atendimento será realizado das 8h às 17h.

Segundo a Prefeitura, a manutenção desses serviços busca garantir assistência à população durante o período em que as repartições administrativas estarão fechadas.

Suzano mantém serviços essenciais no feriado e ponto facultativo

Em Suzano, os serviços essenciais funcionarão tanto no feriado estadual de 9 de julho quanto na sexta-feira, 10 de julho, quando será ponto facultativo. O atendimento administrativo nos equipamentos municipais será retomado de forma integral na segunda-feira, 13 de julho.

Durante o período, a população continuará contando com atendimentos de urgência e emergência em saúde, além dos serviços da Guarda Civil Municipal, Defesa Civil, zeladoria urbana, coleta de lixo, trânsito e cemitérios municipais.

A Prefeitura informou que a operação desses setores será mantida para garantir assistência aos moradores durante o feriado prolongado.

Unidades de saúde funcionam sem interrupção em Suzano

Na área da saúde, o atendimento será ininterrupto no Hospital e Maternidade de Suzano, localizado na Rua Kaneji Kodama, 1.459, na Vila Figueira.

Também permanecerão em funcionamento o Pronto Atendimento do distrito de Palmeiras, na Rua Mussi Jorge Antônio, 319, no Jardim Amazonas, e a UPA 24 horas André de Abreu, localizada na Rua Guarani, 200, no Jardim Revista.

O Centro de Atenção Psicossocial Álcool e outras Drogas, o Caps AD Vita, também seguirá operando 24 horas por dia na Rua Dr. Deodato Wertheimer, 33, na Vila Costa.

O Samu continuará disponível pelo telefone 192.

GCM, Defesa Civil, coleta e trânsito seguem em Suzano

A Guarda Civil Municipal de Suzano manterá o patrulhamento nas ruas e o atendimento pelos telefones 153 e (11) 4745-2150.

A Defesa Civil poderá ser acionada pelo telefone (11) 4748-5394. Já os serviços de coleta de lixo, varrição e zeladoria urbana ocorrerão normalmente em todas as regiões da cidade.

Demandas relacionadas ao trânsito poderão ser informadas à Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana pelo telefone (11) 4746-1166.

Cemitérios e velório funcionarão em Suzano

Os Cemitérios Municipais São Sebastião e São João Batista estarão abertos ao público durante o período.

O Cemitério São Sebastião fica na Rua Cássia Francisco, 651, no Sítio São José. Já o Cemitério São João Batista está localizado na Avenida Brasiliana, 10, no Parque Alvorada.

Ambos funcionarão das 8h às 17h30. O Velório Municipal ficará aberto das 6h30 às 16h30.

Parques e espaços de lazer abrem em Suzano

Para quem pretende aproveitar o feriado com lazer, o Parque Municipal Max Feffer, localizado na Avenida Senador Roberto Simonsen, 90, no Jardim Imperador, abrirá normalmente das 6h às 18h.

O espaço contará com quadras esportivas, pista de ciclismo e caminhada, Suzano Skate Park e Acqua Play disponíveis ao público.

No Pavilhão da Cultura Afro-Brasileira Zumbi dos Palmares, haverá mais uma edição do Samba no Parque no domingo, 12 de julho, das 13h às 17h.

O Viveiro Municipal Tomoe Uemura, localizado ao lado do parque, também funcionará, das 8h às 17h, com plantas ornamentais e frutíferas, animais, orquidário e área PlayPet.

Parque do Mirante e Mercado Municipal também terão funcionamento

Outra opção de passeio em Suzano será o Parque Municipal de Conservação Ambiental Professora Bianca Carla Nunes da Silva, conhecido como Parque do Mirante.

O espaço fica na Avenida Katsutoshi Naito, 957, no Sesc, e estará aberto das 7h às 19h. O local abriga a Pirâmide Ari Serafim Barbosa e oferece vista panorâmica da cidade, além de uma unidade de conservação com cerca de 1,7 milhão de metros quadrados.

Na área gastronômica, o Mercado Municipal, localizado na Rua Nove de Julho, 1.255, no Jardim Santa Helena, funcionará na quinta e sexta-feira, 9 e 10 de julho, das 9h às 21h. No sábado, 11 de julho, o atendimento será das 8h às 21h. No domingo, 12 de julho, o espaço abrirá das 9h às 16h.

Ecopontos de Suzano mantêm atendimento

Os ecopontos de Suzano também funcionarão normalmente durante o período. O município conta com cinco unidades: Jaguari, Parque Maria Helena, Marginal do Una, Jardim Dona Benta e Boa Vista.

Nesses locais, a população pode descartar restos de construção civil, como tábuas, tijolos, telhas, tubulações, pisos e latas de tinta vazias. Também são aceitos resíduos de poda e jardinagem, além de recicláveis como papel, vidro, metal, plástico e isopor.

As unidades funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 19h, com exceção do ecoponto do Miguel Badra, que abre das 8h às 17h durante a semana e das 8h às 12h aos sábados.

Serviços essenciais serão prioridade no feriado

Nas três cidades, o atendimento administrativo será interrompido, mas os serviços essenciais serão mantidos para garantir suporte à população.

A orientação das prefeituras é que os moradores utilizem os canais de emergência com responsabilidade, acionando os serviços apenas em situações de real necessidade.

Com o feriado estadual e o ponto facultativo em algumas cidades, a recomendação é que a população se programe com antecedência para demandas administrativas, já que o atendimento nas repartições públicas será retomado apenas na segunda-feira, 13 de julho.

Resumo do funcionamento nas cidades

Em Ferraz de Vasconcelos, não haverá expediente administrativo no dia 9 de julho, mas Defesa Civil, GCM, ambulância, feiras livres, velório e cemitérios funcionarão.

Em Poá, as repartições ficarão fechadas nos dias 9 e 10 de julho, com manutenção do Samu, Pronto Atendimento, GCM, Defesa Civil, limpeza urbana, velório e cemitério.

Em Suzano, o feriado e o ponto facultativo também suspendem o atendimento administrativo, mas saúde, segurança, Defesa Civil, zeladoria, coleta de lixo, trânsito, cemitérios, parques, Mercado Municipal e ecopontos terão funcionamento mantido.

Entenda o feriado de 9 de Julho

O feriado de 9 de Julho relembra a Revolução Constitucionalista de 1932, movimento ocorrido em São Paulo que reivindicava a elaboração de uma nova Constituição para o país.

Por ser uma data estadual, o funcionamento de serviços públicos e repartições municipais pode variar de cidade para cidade. No Alto Tietê, as prefeituras divulgaram esquemas especiais para garantir a continuidade dos atendimentos indispensáveis à população.