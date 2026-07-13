Frente fria derruba temperaturas e coloca estado de São Paulo em alerta para chuvas e ventos fortes

A chegada de uma massa de ar frio provoca queda nas temperaturas e aumenta o risco de temporais em diversas regiões do estado neste domingo (12). O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de perigo potencial para chuvas intensas, ventos fortes e possibilidade de granizo.

De acordo com o Inmet, são esperados acumulados de chuva entre 20 e 30 mm por hora, podendo chegar a 50 mm ao longo do dia. Os ventos podem atingir velocidades entre 40 e 60 km/h, aumentando o risco de queda de árvores, interrupção no fornecimento de energia elétrica, alagamentos e danos em áreas de plantação.

A instabilidade é causada pela atuação de uma frente fria associada a uma massa de ar polar, que mantém elevada a umidade e favorece a formação de áreas de chuva em diversas regiões paulistas. As áreas com maior potencial para temporais incluem o oeste e o interior do estado, enquanto a Grande São Paulo deve registrar chuva de forma mais isolada, sem previsão de tempestades severas.

Além da chuva, a população deve sentir uma queda significativa nas temperaturas nos próximos dias. Na capital paulista, a segunda-feira (13) será marcada por céu encoberto, chuviscos e temperaturas entre 10°C e 16°C. O frio deve permanecer durante a semana, mesmo com o retorno gradual do sol.

A Defesa Civil orienta que a população evite áreas de alagamento, não se abrigue sob árvores durante rajadas de vento e acompanhe os avisos dos órgãos oficiais sobre as condições meteorológicas.