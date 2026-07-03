Caminho da Fé é oficializado como rota turística nacional e fortalece peregrinação até Aparecida

Nova lei reconhece oficialmente o Caminho da Fé como rota turística brasileira, impulsionando o turismo religioso, rural e cultural em mais de 70 municípios de São Paulo e Minas Gerais.

O Brasil passou a contar oficialmente com uma nova rota turística voltada ao turismo religioso, cultural e rural. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a Lei nº 15.449/2026, que reconhece o Caminho da Fé como roteiro turístico nacional, fortalecendo uma tradição que há décadas reúne milhares de peregrinos em direção ao Santuário Nacional de Aparecida, no interior de São Paulo.

Inspirado no famoso Caminho de Santiago de Compostela, na Europa, o percurso atravessa mais de 70 cidades dos estados de São Paulo e Minas Gerais, passando por paisagens da Serra da Mantiqueira, estâncias turísticas, áreas de preservação ambiental e importantes destinos religiosos.

Nova lei busca incentivar o turismo religioso e o desenvolvimento regional

A oficialização do Caminho da Fé tem como principal objetivo estimular o desenvolvimento econômico e turístico das cidades que fazem parte da rota.

Com o reconhecimento federal, os municípios poderão receber apoio por meio de programas oficiais voltados à estruturação, gestão e promoção de seus atrativos turísticos, fortalecendo setores como hospedagem, alimentação, comércio e turismo de experiência.

Na prática, a lei transforma em política pública um percurso já consolidado entre os peregrinos que caminham anualmente até Aparecida para cumprir promessas, agradecer graças alcançadas ou viver momentos de espiritualidade.

Ramal principal começa em Águas da Prata

O principal trajeto do Caminho da Fé tem início em Águas da Prata, no interior paulista, e segue até o Santuário Nacional de Aparecida.

Ao longo do percurso, os peregrinos cruzam municípios de São Paulo e Minas Gerais, incluindo cidades como:

Águas da Prata.

Andradas.

Ouro Fino.

Borda da Mata.

Paraisópolis.

Campos do Jordão.

São Bento do Sapucaí.

Guaratinguetá.

Pindamonhangaba.

Potim.

Aparecida.

Além desse percurso principal, o roteiro conta com diversos ramais alternativos que partem de diferentes regiões dos dois estados e convergem para o destino final.

Mais de 70 cidades fazem parte do roteiro

O Caminho da Fé reúne diferentes trajetos que conectam dezenas de municípios paulistas e mineiros.

Entre eles estão ramais que partem de cidades das regiões de Ribeirão Preto, Franca, São José do Rio Preto, Leme, Mococa, Caconde, Monte Sião, Sul de Minas e outras localidades.

A diversidade de trajetos permite que peregrinos iniciem a caminhada em diferentes pontos, adaptando a viagem ao tempo disponível e ao nível de experiência.

Percurso reúne natureza, cultura e turismo de aventura

Muito além do aspecto religioso, o Caminho da Fé oferece aos visitantes uma rica combinação de paisagens naturais, patrimônio histórico e atividades ao ar livre.

Águas da Prata, ponto inicial do ramal principal, possui mais de 90 cachoeiras e é conhecida pelas águas minerais e pelo Pico do Gavião, um dos principais destinos brasileiros para a prática de voo livre, parapente e asa-delta.

Na divisa entre São Paulo e Minas Gerais, o pico também atrai praticantes de trekking, escalada, ciclismo e esportes de aventura.

Outro destaque é Andradas, reconhecida nacionalmente pela produção de vinhos e pelo enoturismo, com vinícolas que recebem visitantes durante todo o ano.

Já Caconde oferece rios, cachoeiras, áreas de lazer às margens da represa e manifestações culturais tradicionais, como a Queima do Alho.

Campos do Jordão e São Bento do Sapucaí enriquecem o trajeto

Duas das cidades mais conhecidas da Serra da Mantiqueira também integram o Caminho da Fé.

Campos do Jordão, considerada a cidade mais alta do Brasil, é famosa pelo clima de montanha, arquitetura inspirada nos Alpes europeus e intensa atividade gastronômica, especialmente durante o inverno.

Poucos quilômetros adiante está São Bento do Sapucaí, destino bastante procurado pelos amantes do ecoturismo por ser a principal porta de entrada da Pedra do Baú, um dos cartões-postais da Serra da Mantiqueira.

Aparecida segue como principal destino religioso do país

O grande objetivo dos peregrinos é chegar ao Santuário Nacional de Aparecida, considerado o maior templo mariano do mundo.

O complexo religioso recebe milhões de visitantes todos os anos e reúne atrações como a Basílica de Nossa Senhora Aparecida, o Museu Nossa Senhora Aparecida, a Capela das Velas, a Sala das Promessas, o Mirante e a tradicional Passarela da Fé, que liga a Basílica Velha ao atual santuário.

Somente em 2025, aproximadamente 10,5 milhões de fiéis visitaram o local.

Durante o período que antecede o Dia de Nossa Senhora Aparecida, celebrado em 12 de outubro, milhares de romeiros percorrem o Caminho da Fé a pé. Segundo dados da Polícia Rodoviária Federal, cerca de 39 mil peregrinos passaram pela Rodovia Presidente Dutra entre os dias 1º e 12 de outubro do ano passado.

Estrutura já atende milhares de peregrinos

Antes mesmo da oficialização da rota, o Caminho da Fé já contava com uma estrutura organizada para receber os caminhantes.

A sinalização ao longo do percurso foi implantada pela Associação dos Amigos do Caminho da Fé, entidade sem fins lucrativos que também auxilia os peregrinos com informações sobre hospedagem, alimentação, locais de descanso e apoio durante a caminhada.

Com o reconhecimento oficial pelo Governo Federal, a expectativa é de que novos investimentos fortaleçam a infraestrutura turística e ampliem o fluxo de visitantes, beneficiando dezenas de municípios que integram o roteiro.