Rock Solidário reúne multidões em Ferraz para assistir ao show da banda Rodox

Duas toneladas de ração foram arrecadadas para beneficiar a causa animal

Os solos das guitarras e o som do contrabaixo invadiram a cidade de Ferraz de Vasconcelos no último final de semana. O Montreal Eventos, na rua Antônio Silvestre Leite, 150, Tanquinho, recebeu mais uma edição do Rock Solidário com show da banda local Limp Bizkit Tributo e da atração da noite, a banda Rodox.

A ação, que é uma parceria da Secretaria de Cultura de Ferraz de Vasconcelos com a Secretaria de Verde, Meio Ambiente e Proteção Animal, arrecadou duas toneladas de ração durante a troca de ingresso que beneficiarão os cachorrinhos da cidade.

A banda de abertura surpreendeu a todos com drives expressivos e uma personalidade marcante ao estilo Rock and Roll.

O momento mais aguardado da noite ficou com a banda Rodox, que após 22 anos está realizando o seu retorno com uma turnê por diversos estados do Brasil. O público se emocionou e cantou junto os maiores sucessos, como: “Olhos Abertos”, “Dia Quente”, “Foi bom Esperar” e muito mais. Em entrevista exclusiva à Secom Ferraz, a banda afirma ter a pretensão de compor novas músicas para o ano que vem.

O fã da banda e morador do bairro de Guaianases, Valberson Ricardo, aguardou com grande expectativa este momento: “Eu gosto demais da banda, passei 22 anos esperando esse retorno, pensei que nunca aconteceria, parece um sonho”, pontuou.

A secretária de Cultura e Turismo, Ana Rosa Augusto, enfatizou a importância do movimento para trazer diversidade cultural para a cidade.

“O Rock Solidário é sempre um sucesso aqui em Ferraz, ficamos muito felizes com o público diversificado que recebemos durante esses eventos. É isso que desejamos, que todos os estilos e expressões culturais sejam beneficiados aqui no município”, pontuou