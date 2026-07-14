Itaquá Rodeio Fest abre inscrições para concurso que vai eleger rainha e princesas

Candidatas devem se inscrever até 30 de julho; Corte vai divulgar oficialmente a festa, que acontece nos dias 5, 6, 11 e 12 de setembro, em referência aos 466 anos de Itaquaquecetuba-SP

A escolha da Corte do Itaquá Rodeio Fest 2026 já tem data para acontecer. A partir desta segunda-feira (13/7), estão abertas as inscrições para o concurso que vai eleger a rainha e as princesas do evento, marcado para 5, 6, 11 e 12 de setembro, em comemoração aos 466 anos de Itaquaquecetuba-SP. O prazo para inscrição chega ao fim em 30/7 (quinta-feira). A final do concurso será em 14/8 (sexta-feira).

Podem participar da competição moradoras de Itaquá que tenham entre 18 e 35 anos completos até a data da inscrição e disponibilidade para cumprir a agenda oficial da Corte. Estão vetadas candidatas que já tenham sido rainha em edições anteriores do rodeio, servidoras da Prefeitura, colaboradoras de organizações parceiras do poder público local ou com parentesco de primeiro ou segundo grau com integrantes da comissão julgadora.

Segundo a Associação Comercial e Industrial de Itaquaquecetuba (Acidi) e a Secretaria Municipal de Cultura, responsáveis pelo concurso de beleza, as concorrentes serão avaliadas nos quesitos Beleza Plástica, Elegância, Simpatia, Desenvoltura, e Comunicação.

As três melhores colocadas serão outorgadas com faixas, troféus e premiação em dinheiro, sendo R$ 6 mil para a rainha, R$ 4 mil para a 1ª princesa e R$ 3 mil para a 2ª princesa do 5º Itaquá Rodeio Fest.

O regulamento e a ficha de inscrição estão disponíveis no site da Acidi (www.acidiitaqua.com.br/noticias:concurso-rainha-itaqua-rodeio-fest-2026). Para participar do concurso, é necessário baixar e preencher o formulário e entregá-lo, presencialmente, na Secretaria Municipal de Cultura (avenida Vereador João Fernandes da Silva, 53 – Vila Virgínia), de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h30. Além do documento, é necessário apresentar, no ato, cópia do RG, comprovante de endereço, e termo de responsabilidade assinado.

Encerrado o período de inscrições, as candidatas participarão de uma reunião, em 31/7 (sexta-feira) – ocasião em que serão compartilhadas mais informações sobre o concurso, além de orientações. A etapa eliminatória está agendada para 1º/8 (sábado), quando serão definidas as dez finalistas.

A partir desta fase, as concorrentes vão participar de ensaios preparatórios, previstos para os dias 2/8 (domingo) e 12/8 (quarta-feira), antes da grande final, que acontece em 14/8 (sexta-feira), às 19h, no Centro de Convivência da Melhor Idade (rua Manoel Garcia, 160 – Centro).

O prefeito de Itaquaquecetuba, Delegado Eduardo Boigues (PL), destaca a importância da Corte para a divulgação da cidade em mais uma edição do maior rodeio de portas abertas do Brasil:

“As representantes eleitas terão a missão de divulgar Itaquaquecetuba em diferentes ações ao longo do evento (Itaquá Rodeio Fest) e de fortalecer nossa identidade cultural. Estamos falando de um concurso que valoriza as jovens que vivem e têm orgulho de pertencerem ao município”.

Quatro dias de festa

O Itaquá Rodeio Fest 2026 acontece nos dias 5, 6, 11 e 12 de setembro, em estrutura ao lado do Itaquá Park Shopping, no Jardim Adriane. Já estão confirmados os shows de Belo, Gusttavo Lima, Filho do Piseiro, Matuê, Nattanzinho, Simone Mendes, e Calcinha Preta. Mais artistas serão anunciados dentro dos próximos dias.

A troca solidária de alimentos não-perecíveis por ingressos para o setor pista ocorrerá de 10/8 a 30/8. Neste ano, uma van itinerante do Fundo Social de Solidariedade percorrerá os bairros para facilitar a troca. O cronograma será definido em parceria com associações de moradores e divulgado em breve.