Poá encerra entrega de kits do programa Férias Sem Fome nesta sexta

Iniciativa garante segurança alimentar aos estudantes da Rede Municipal de Ensino durante o recesso escolar; retirada deve ser realizada na unidade onde o aluno está matriculado

A Prefeitura de Poá encerra nesta sexta-feira (03) a distribuição dos kits de alimentos do programa Férias Sem Fome, iniciativa criada para assegurar a alimentação dos estudantes da Rede Municipal de Ensino durante o período de férias escolares. A retirada dos kits ocorre das 9 às 17 horas, na escola onde o aluno está matriculado.

Desde o início da ação, na última quarta-feira (01), a Secretaria Municipal de Educação disponibilizou mais de 15 mil kits de alimentos para atender todos os estudantes da rede. O programa também contempla crianças e adolescentes com restrições alimentares, por meio de kits adaptados conforme laudos médicos e orientações nutricionais cadastradas no sistema municipal.

Cada kit reúne alimentos essenciais para contribuir com a alimentação das famílias durante o recesso, incluindo arroz, feijão, macarrão, óleo, leite, bolachas, torradas, suco, achocolatado e duas opções de proteína.

O prefeito Saulo Souza ressaltou que o programa reafirma o compromisso da administração municipal com a segurança alimentar e o cuidado com as famílias poaenses. “Sabemos que a alimentação escolar representa um importante complemento nutricional para milhares de crianças ao longo do ano letivo. Por isso, criamos o programa Férias Sem Fome para que esse cuidado continue durante o recesso, garantindo que nossos alunos tenham acesso a uma alimentação de qualidade, inclusive aqueles que possuem restrições alimentares”, destacou.

O secretário municipal de Educação, Diego Moreira, reforçou o chamado aos pais e responsáveis para que realizem a retirada dos kits. “A distribuição se encerra nesta sexta-feira e é muito importante que os responsáveis procurem a unidade escolar onde o estudante está matriculado. Essa iniciativa demonstra que o cuidado com nossos alunos vai além da sala de aula e chega também às famílias durante o período de férias”, afirmou.