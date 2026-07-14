Serviços Urbanos realiza ação de limpeza e revitalização no Cemitério do Cambiri

Trabalhos de zeladoria reforçam a conservação do espaço público, promovendo mais segurança, organização e bem-estar para a população

A Secretaria de Serviços Urbanos realizou, na última segunda-feira (13), uma ação de limpeza e revitalização no Cemitério do Cambiri, localizado na Travessa Dom Pedro II, nº 3146. Esta iniciativa integra o cronograma permanente de zeladoria do município e tem como objetivo preservar os espaços públicos, garantindo melhores condições de uso para a população.

Durante a ação, as equipes executaram serviços de limpeza geral, capinação, roçagem da vegetação e limpeza das vias internas do cemitério. Os trabalhos promoveram a remoção da vegetação alta, melhorando a circulação de visitantes, ampliando a visibilidade do ambiente e proporcionando um espaço mais organizado e seguro.

As ações de limpeza e conservação são realizadas regularmente nos cemitérios municipais, como parte do trabalho contínuo da Secretaria de Serviços Urbanos para manter os equipamentos públicos em boas condições de uso.

De acordo com o secretário de Serviços Urbanos, Nícolas Ribeiro David, a zeladoria desempenha um papel fundamental na manutenção do cemitério. “A limpeza e a roçagem vão além da questão estética. São serviços essenciais para a segurança, a saúde pública e o bem-estar da população. Nossa equipe trabalha diariamente para manter os espaços públicos em boas condições de uso”, destacou.