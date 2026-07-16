Itaquá inicia convocação de 425 professores aprovados em concurso público

Chamamento será realizado até 23 de julho e amplia o quadro de profissionais da Educação

A Prefeitura de Itaquaquecetuba, por meio da Secretaria de Educação, iniciou na segunda-feira (13) a convocação dos candidatos aprovados no concurso público nº 002/2025 para ampliar o quadro de profissionais da rede municipal. Nesta etapa, estão sendo convocados 425 professores, sendo 220 para atuar na educação infantil e 205 no ensino fundamental. As convocações serão realizadas até o dia 23 de julho.

Os aprovados devem acompanhar as publicações no Diário Oficial do município e no site da Fundação para o Vestibular da Universidade Estadual Paulista (Vunesp), banca organizadora do certame, para orientações sobre a documentação exigida, os prazos e as demais etapas necessárias para a posse.

A pasta reforça, ainda, a importância de que os candidatos acompanhem atentamente as convocações e cumpram os prazos estabelecidos, evitando prejuízos no processo de nomeação. A medida integra as ações de fortalecimento da rede municipal de ensino, ampliando o quadro de profissionais para atender à demanda das escolas e contribuir para a manutenção da qualidade da educação oferecida aos estudantes.

A secretária de Educação, Maria Cristina Perpetuo, destacou que a chegada dos novos docentes representa mais um avanço no fortalecimento da rede municipal. “A convocação desses professores reforça o compromisso da administração com uma educação pública cada vez mais estruturada e eficiente. Estamos ampliando a equipe para assegurar um atendimento de qualidade aos estudantes e oferecer melhores condições de aprendizagem.”

“A valorização do serviço público é um pilar fundamental para garantir a qualidade do ensino oferecida em Itaquá. Investir em profissionais qualificados é investir no futuro dos estudantes e, principalmente, da cidade”, acrescentou o prefeito Eduardo Boigues.