Novo terminal de Itaquaquecetuba-SP vai beneficiar 180 mil usuários/mês com integração com CPTM e linhas intermunicipais

_Avaliada em mais de R$ 30 milhões, estrutura é semelhante às que já são referência em cidades como Campinas-SP e Sorocaba-SP; local vai concentrar operação do transporte municipal, integração com ônibus intermunicipais e com a linha de trem 12-Safira_

Itaquaquecetuba-SP deu início a implantação de um novo terminal urbano, que promete revolucionar a Mobilidade da cidade ao integrar, num único equipamento, itinerários municipais, ônibus intermunicipais e a linha 12-Safira da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM). Com capacidade para beneficiar aproximadamente 180 mil usuários por mês, a estrutura será construída ao lado da Estação Itaquaquecetuba e representa solução estratégica para reorganizar o transporte coletivo da cidade, melhorar a circulação de veículos e de pedestres e, sobretudo, tornar mais acessível e seguro o acesso aos passageiros.

O empreendimento, resultado de um processo

de planejamento que teve início em 2022 e semelhante aos já em operação em Campinas-SP e Sorocaba-SP, foi estruturado a partir de estudos de Mobilidade Urbana que levaram em conta a demanda de usuários, o funcionamento das linhas, os níveis de lotação (incluindo os horários de pico), a regularidade das viagens e os principais deslocamentos da população que, todos os dias, sai de Itaquaquecetuba rumo a destinos diversos.

Segundo o prefeito de Itaquá, Delegado Eduardo Boigues (PL), o diagnóstico apontou a necessidade de se concentrar num único equipamento os serviços de transporte público (trem, ônibus), já que, atualmente, os passageiros utilizam diferentes pontos na região central para se deslocarem, o que dificulta a conexão entre linhas rodoviárias e a CPTM:

“Os estudos identificaram que o sistema de transporte coletivo de Itaquaquecetuba tem configuração radial – o que significa que, parte das linhas convergem para a região central e para a estação da CPTM. Desta forma, o novo terminal foi planejado para atuar como elemento estruturador de toda a rede de transporte, permitindo a centralização das operações, melhor aproveitamento da frota, redução de deslocamentos operacionais improdutivos e maior eficiência na organização das viagens”, ressalta o liberal, reeleito em 2024, já em primeiro turno, com 92,9% dos votos válidos — sendo o prefeito mais bem votado do Brasil entre municípios com mais de 200 mil habitantes.

O novo terminal urbano será implantado no número 645 da avenida Presidente Tancredo Neves, no bairro Estação. O empreendimento terá área construída de 3.800,60 metros quadrados, com 12 plataformas de embarque e desembarque, áreas cobertas de espera, sanitários, 18 espaços comerciais, bicicletário, áreas administrativas e infraestrutura completa de acessibilidade para pessoas com deficiência e mobilidade reduzida, além da integração física e direta com a linha 12-Safira da CPTM.

O terreno onde o projeto será alicerçado foi adquirido pela Prefeitura de Itaquá, no valor de R$ 13.430.575,00. A obra teve valor licitado de R$ 15.802.546,70 e será financiada integralmente pelo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).

A empresa Vigent Construções Ltda., vencedora da concorrência pública 90.002/2026, executará os serviços. As intervenções estão em fase de mobilização e de montagem de canteiro, com prazo estimado de 18 meses. A previsão é que o novo terminal seja concluído em janeiro de 2028.