Governo eleva mistura de etanol na gasolina para 32% durante crise do petróleo

Novo percentual terá validade inicial de 180 dias e busca reduzir a dependência da gasolina importada diante da instabilidade provocada pelo conflito no Oriente Médio.

O Conselho Nacional de Política Energética aprovou nesta terça-feira, 14 de julho, o aumento da quantidade obrigatória de etanol anidro misturado à gasolina vendida no Brasil.

Com a decisão, o percentual passará dos atuais 30% para 32%, dando origem à chamada gasolina E32.

A medida terá validade inicial de 180 dias e poderá ser prorrogada uma única vez pelo mesmo período. A implementação faz parte da estratégia do governo federal para ampliar o uso de combustíveis renováveis e reduzir a exposição do país às oscilações internacionais do petróleo.

Segundo o Ministério de Minas e Energia, a decisão considera a volatilidade observada no mercado internacional de combustíveis, intensificada pelo conflito no Oriente Médio.

Ao aumentar a participação do etanol produzido no Brasil, o governo pretende diminuir a necessidade de gasolina importada e conter parte da pressão sobre os preços cobrados dos consumidores.

A mudança também deverá ampliar a demanda da indústria brasileira de etanol e reduzir as emissões de gases de efeito estufa no setor de transportes.

Gasolina passará a ter 32% de etanol anidro

A gasolina comercializada nos postos brasileiros não é composta apenas por combustível derivado do petróleo.

Antes de chegar ao consumidor, ela recebe uma quantidade obrigatória de etanol anidro, um biocombustível produzido principalmente a partir da cana-de-açúcar e do milho.

A mistura atualmente utilizada é conhecida como E30, por conter 30% de etanol e 70% de gasolina.

Com a aprovação do CNPE, o país adotará o E32, formado por 32% de etanol anidro e 68% de gasolina.

O etanol anidro passa por um processo de retirada de água durante sua produção, diferentemente do etanol hidratado vendido separadamente nas bombas dos postos.

Mesmo desidratado, o combustível pode absorver umidade presente no ambiente durante o armazenamento, o transporte ou o abastecimento.

O novo percentual valerá para a gasolina comum comercializada no território nacional durante o período definido pelo governo.

Medida terá validade inicial de 180 dias

A elevação da mistura foi aprovada inicialmente por 180 dias.

Após esse período, o governo poderá encerrar a medida ou prorrogá-la uma única vez por mais 180 dias, dependendo das condições do mercado de petróleo, do abastecimento nacional e dos resultados observados durante a aplicação.

O caráter temporário está relacionado ao cenário de instabilidade internacional e à necessidade de reduzir os efeitos da alta do petróleo sobre o mercado brasileiro.

O governo poderá avaliar durante a vigência do E32 aspectos como preço, oferta de etanol, disponibilidade de gasolina, funcionamento dos veículos e comportamento do setor de combustíveis.

A adoção temporária também permitirá acompanhar os efeitos econômicos e técnicos do novo percentual antes de uma eventual mudança permanente.

Conflito no Oriente Médio pressiona preços do petróleo

O aumento do teor de etanol ocorre em um momento de forte volatilidade no mercado internacional de energia.

O conflito no Oriente Médio elevou as preocupações relacionadas à produção, ao transporte e ao fornecimento mundial de petróleo.

Qualquer ameaça às rotas comerciais ou aos países produtores pode provocar alta nas cotações internacionais, aumentando os custos enfrentados por importadores e distribuidoras.

Mesmo sendo um grande produtor de petróleo, o Brasil ainda utiliza combustíveis e derivados importados para complementar o abastecimento interno.

Quando os preços internacionais sobem, parte desse aumento pode ser repassada para as refinarias, distribuidoras, postos e consumidores.

O governo espera que a maior presença do etanol nacional reduza a quantidade de gasolina necessária em cada litro do combustível vendido no país.

A medida é apresentada como uma alternativa para atenuar a pressão externa sem depender exclusivamente de subsídios ou reduções tributárias.

E32 pode reduzir importações de gasolina

O Ministério de Minas e Energia avalia que a adoção do E32 poderá diminuir de forma significativa a necessidade brasileira de importar gasolina.

Ao substituir dois pontos percentuais de gasolina por etanol, o país passa a utilizar uma parcela maior de combustível produzido internamente.

Essa substituição pode fortalecer a segurança energética, reduzir gastos com importações e diminuir a exposição do abastecimento nacional às crises internacionais.

As estimativas divulgadas nas reportagens sobre a redução das importações, entretanto, apresentam valores diferentes. Por esse motivo, o impacto exato dependerá do consumo nacional, da duração da medida e do comportamento do mercado durante os próximos meses.

O objetivo declarado pelo governo é aproximar o país da autossuficiência no abastecimento de gasolina e reduzir a dependência do mercado externo.

A maior utilização de etanol também beneficia produtores de cana-de-açúcar, milho, usinas e empresas que participam da cadeia de biocombustíveis.

Demanda por etanol deve crescer

A União da Indústria de Cana-de-Açúcar e Bioenergia estima que a adoção do E32 elevará em aproximadamente 1 bilhão de litros por ano a demanda por etanol anidro em comparação com a mistura atual.

A entidade considera a decisão uma continuidade da política brasileira de incentivo aos combustíveis renováveis.

O aumento da demanda pode movimentar usinas, fornecedores agrícolas, transportadoras e demais setores ligados à produção de etanol.

Também poderá estimular novos investimentos na ampliação das lavouras, na modernização das unidades produtoras e na construção de estruturas para armazenamento e distribuição.

O setor sucroenergético afirma que a medida fortalece a segurança energética e valoriza um combustível renovável produzido no Brasil.

O impacto econômico, entretanto, dependerá da disponibilidade de etanol no mercado e da capacidade da indústria de atender ao crescimento da procura sem provocar desequilíbrios nos preços.

Governo diz que testes não apontaram danos relevantes

A adoção do E32 foi baseada em estudos técnicos coordenados pelo Ministério de Minas e Energia e realizados pelo Instituto Mauá de Tecnologia.

Os testes analisaram o comportamento da nova mistura em diferentes veículos e condições de funcionamento.

Foram avaliados fatores como desempenho dos motores, dirigibilidade, partida a frio, consumo de combustível e emissão de poluentes.

Os ensaios ocorreram tanto em ambientes controlados de laboratório quanto em condições reais de circulação.

De acordo com o CNPE, os resultados mostraram que o E32 apresentou comportamento semelhante ao observado nas misturas com percentuais menores de etanol.

O conselho afirma que não foram identificados impactos relevantes no funcionamento dos veículos avaliados, inclusive nos automóveis equipados com motores que não utilizam tecnologia flex.

O governo sustenta que os estudos oferecem respaldo técnico para a implementação do novo percentual na frota brasileira.

Veículos antigos podem exigir atenção

Apesar da avaliação apresentada pelo governo, engenheiros ouvidos pelas reportagens alertam que veículos mais antigos ou importados podem apresentar maior sensibilidade à elevação do percentual de etanol.

Esses automóveis podem ter sido projetados para operar com gasolina contendo uma proporção menor de biocombustível.

Entre os possíveis problemas estão aumento do consumo, desgaste de componentes, deterioração de mangueiras e vedações e ocorrência de corrosão em peças metálicas.

A preocupação está relacionada principalmente à compatibilidade dos materiais que entram em contato direto com o combustível.

Veículos antigos que permaneceram muito tempo parados ou que apresentam falhas no sistema de alimentação podem ser mais vulneráveis.

Proprietários desses automóveis devem observar alterações no desempenho, dificuldade de partida, vazamentos, falhas no motor ou aumento incomum do consumo.

A manutenção preventiva e o acompanhamento por profissionais especializados podem reduzir o risco de problemas.

Presença de água pode favorecer corrosão

O etanol anidro passa por um processo de desidratação antes de ser misturado à gasolina, mas continua apresentando capacidade de absorver umidade.

A entrada de água pode ocorrer ao longo das etapas de armazenamento, transporte e abastecimento, especialmente quando os equipamentos não recebem manutenção adequada.

A combinação entre água e etanol aumenta a condutividade elétrica do combustível e pode favorecer processos de corrosão eletroquímica.

Componentes metálicos que não foram desenvolvidos para essa condição podem sofrer desgaste ao longo do tempo.

Todos os materiais que entram em contato com a gasolina precisam ser compatíveis com a nova concentração de etanol.

O risco tende a ser menor nos veículos mais recentes e nos modelos flex, cujos sistemas já são projetados para trabalhar com diferentes proporções de gasolina e etanol.

Carros flex devem sentir menos efeitos

Os veículos flex são desenvolvidos para funcionar com gasolina, etanol hidratado ou qualquer combinação entre os dois combustíveis.

Por esse motivo, seus motores e sistemas de alimentação já utilizam materiais preparados para concentrações elevadas de etanol.

A central eletrônica também consegue identificar mudanças na composição do combustível e ajustar parâmetros como injeção, ignição e partida.

Para esses modelos, a elevação de 30% para 32% tende a representar uma alteração pequena.

Os carros movidos apenas a gasolina, principalmente os mais antigos ou importados, concentram as principais dúvidas relacionadas à compatibilidade.

Mesmo nesses casos, o governo afirma que os testes realizados não demonstraram impactos relevantes com a utilização do E32.

Mudança pode alterar consumo do veículo

Como o etanol possui menor quantidade de energia por litro do que a gasolina, o aumento de sua proporção pode provocar uma pequena alteração no consumo.

Na prática, alguns veículos podem precisar de uma quantidade ligeiramente maior de combustível para percorrer a mesma distância.

O impacto dependerá do modelo, da tecnologia do motor, das condições de manutenção e da forma de condução.

Ao mesmo tempo, o etanol possui características que podem favorecer a octanagem da gasolina e permitir um funcionamento eficiente em motores devidamente calibrados.

O eventual aumento do consumo precisa ser analisado em conjunto com o preço final do combustível e com os benefícios ambientais da mistura.

Ainda não é possível determinar quanto a mudança afetará o valor pago pelos consumidores nos postos.

Lei permite mistura de até 35% de etanol

A ampliação do percentual foi autorizada pela Lei do Combustível do Futuro, sancionada em 2024.

O texto ampliou a faixa permitida para a mistura obrigatória de etanol anidro na gasolina comercializada ao consumidor.

A legislação permite percentuais entre 22% e 35%, desde que as mudanças sejam respaldadas por avaliações técnicas e aprovadas pelos órgãos responsáveis pela política energética.

Antes da nova lei, o limite superior era de 27%. A mudança abriu caminho para a adoção do E30 e para os estudos envolvendo o E32 e o E35.

O governo afirma que as elevações devem ocorrer de maneira gradual, com testes voltados à segurança, ao desempenho e às emissões da frota nacional.

Em junho de 2025, a mistura obrigatória havia sido elevada de 27,5% para 30%.

Governo continuará estudando mistura E35

Paralelamente à implementação do E32, o Comitê Técnico Permanente do Combustível do Futuro continuará conduzindo estudos sobre percentuais maiores.

Entre as possibilidades está o E35, mistura composta por 35% de etanol anidro e 65% de gasolina.

Esse é o limite máximo atualmente autorizado pela legislação.

Antes de uma eventual adoção, serão necessários novos testes para avaliar a compatibilidade com a frota, os efeitos sobre o consumo, a emissão de poluentes e a disponibilidade de etanol.

A aplicação do E32 funcionará também como referência para as próximas decisões relacionadas ao aumento da participação dos biocombustíveis.

Não há, até o momento, uma data anunciada para a adoção do E35.

Etanol pode reduzir emissões de gases de efeito estufa

Além dos efeitos econômicos, o governo defende que o aumento do etanol contribuirá para a redução das emissões de gases responsáveis pelo aquecimento global.

O etanol é produzido a partir de matérias-primas renováveis, como cana-de-açúcar e milho.

Durante o crescimento, as plantas utilizadas na produção absorvem dióxido de carbono da atmosfera.

Embora todo o processo de plantio, colheita, industrialização e transporte também gere emissões, o biocombustível possui uma pegada de carbono inferior à da gasolina derivada do petróleo.

A ampliação da mistura é uma das estratégias brasileiras para descarbonizar o setor de transportes sem exigir uma substituição imediata da frota.

A política também procura aproveitar a estrutura já existente de produção e distribuição de etanol no país.

CNPE também atualizou regras do biodiesel

Na mesma reunião, o Conselho Nacional de Política Energética aprovou uma resolução que atualiza as diretrizes para o fornecimento do biodiesel utilizado na mistura obrigatória ao óleo diesel.

Pela nova regra, o biodiesel destinado ao chamado diesel B deverá ser produzido exclusivamente por unidades autorizadas pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis.

A exigência vale para o biocombustível usado no cumprimento da mistura obrigatória.

A importação continuará permitida para outros segmentos previstos nas regulamentações vigentes.

O objetivo é reforçar o controle sobre a origem e a qualidade do biodiesel incorporado obrigatoriamente ao diesel comercializado no país.

O diesel B é o combustível formado pela combinação entre diesel derivado do petróleo e biodiesel.

Norma de 2015 sobre biodiesel foi revogada

O CNPE também revogou uma resolução de 2015 que tratava da comercialização e do uso voluntário de biodiesel em percentuais superiores à mistura obrigatória.

A norma estabelecia condições para a utilização de concentrações maiores em determinados setores, como frotas, atividades agrícolas, transporte ferroviário e projetos experimentais.

Segundo o Ministério de Minas e Energia, a revogação busca evitar uma sobreposição de regras.

O governo considera que o conteúdo da antiga resolução já está contemplado na Lei nº 14.993, de 2024, conhecida como Lei do Combustível do Futuro.

A pasta afirma que a mudança possui caráter organizacional e não modifica direitos, obrigações ou regras aplicáveis ao uso voluntário do biodiesel.

A retirada da norma antiga pretende tornar o marco regulatório mais claro e reduzir dúvidas sobre quais dispositivos devem ser observados pelo setor.

Novo percentual pode influenciar preços nos postos

O governo apresenta o E32 como uma ferramenta para reduzir a pressão da alta internacional do petróleo sobre o preço da gasolina.

No entanto, o efeito final nas bombas dependerá de diferentes fatores, entre eles o preço do etanol anidro, o custo da gasolina produzida nas refinarias, os tributos, as margens de distribuição e revenda e as condições regionais de abastecimento.

Caso o etanol esteja competitivo, a substituição de uma parcela maior de gasolina pode ajudar a limitar os reajustes.

Se o preço do biocombustível aumentar diante da maior demanda, parte desse benefício poderá ser reduzida.

A aprovação do E32 não significa automaticamente uma queda imediata no preço da gasolina.

Os resultados deverão variar entre estados e municípios, de acordo com a distância das áreas produtoras, os custos logísticos e a concorrência entre os postos.

Mudança reforça estratégia brasileira para biocombustíveis

A elevação da mistura faz parte de uma política mais ampla voltada ao fortalecimento dos combustíveis renováveis.

O Brasil já possui uma das maiores participações de biocombustíveis na matriz de transportes e uma ampla frota de veículos flex.

O governo busca aproveitar essa estrutura para reduzir as emissões, estimular a produção nacional e proteger o mercado interno das oscilações do petróleo.

A adoção do E32 também ocorre em meio às discussões sobre subsídios concedidos para conter o impacto da crise internacional sobre a gasolina.

Nos próximos meses, o governo deverá acompanhar os preços, a oferta de etanol e o comportamento da frota antes de decidir pela prorrogação da medida.