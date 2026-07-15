Advogado desaparecido após assistir à Copa é encontrado morto na Zona Oeste de São Paulo

Corpo de Pedro Ely Cordeiro dos Santos, de 43 anos, foi localizado sem documentos em Pinheiros e identificado quatro dias depois pelo IML. Testemunhas disseram que ele aparentava passar mal antes de cair na rua. As circunstâncias da morte são investigadas.

Advogado desaparecido é encontrado morto em Pinheiros

O advogado Pedro Ely Cordeiro dos Santos, de 43 anos, que estava desaparecido após sair para assistir aos jogos da Copa do Mundo em São Paulo, foi encontrado morto em Pinheiros, na Zona Oeste da capital.

Natural do Rio de Janeiro, Pedro estava hospedado em um hotel na cidade e havia saído acompanhado de um amigo para frequentar os bares da região da Vila Madalena.

O corpo foi localizado na sexta-feira (10), mesmo dia em que o desaparecimento começou a ser comunicado às autoridades. Entretanto, como o advogado estava sem documentos, a identificação somente foi confirmada nesta terça-feira (14), após exames realizados pelo Instituto Médico Legal.

Até o momento, a causa da morte não foi divulgada. As circunstâncias do caso continuam sendo apuradas pela Polícia Civil.

Testemunhas viram Pedro passando mal na rua

Segundo os boletins de ocorrência, policiais do 14º Distrito Policial, em Pinheiros, foram acionados após receberem a informação de que havia um corpo na Rua Fradique Coutinho.

Testemunhas relataram que viram Pedro caminhando pelo local e aparentemente passando mal. Em determinado momento, ele teria se ajoelhado e, em seguida, deitado no chão.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência foi chamada e constatou a morte.

Durante o atendimento, os socorristas verificaram que o homem estava com as pupilas dilatadas e apresentava sinais de vômito. Conforme o registro policial, não foram identificadas lesões aparentes no corpo.

Essas informações, isoladamente, não permitem determinar o que provocou a morte. Exames periciais deverão indicar se Pedro sofreu algum problema de saúde, teve contato com alguma substância ou foi vítima de outra circunstância ainda desconhecida.

Corpo estava sem documentos

Pedro não carregava documentos pessoais quando foi encontrado, o que impediu que as autoridades identificassem imediatamente o corpo e avisassem a família.

Após os primeiros procedimentos no local, ele foi encaminhado ao Instituto Médico Legal para passar por exames.

A identificação foi realizada por meio de exame papiloscópico, técnica que compara as impressões digitais do corpo com registros presentes em bancos de dados oficiais.

O resultado confirmou, na terça-feira (14), que o homem localizado em Pinheiros era o advogado procurado havia quatro dias.

A falta de identificação imediata fez com que familiares, amigos e colegas de trabalho continuassem procurando por Pedro sem saber que o corpo já estava no IML.

Pedro saiu para assistir aos jogos da Copa

O desaparecimento começou depois que Pedro saiu com um amigo para assistir às partidas da Copa do Mundo na região da Vila Madalena, conhecida pela concentração de bares e estabelecimentos noturnos.

De acordo com o relato apresentado pela irmã do advogado, os dois passaram parte da noite juntos e deixaram a região durante a madrugada.

Por volta das 00h30, Pedro e o amigo embarcaram em um carro solicitado por aplicativo na Rua Aspicuelta. O primeiro destino seria Moema, onde o acompanhante desembarcaria.

A corrida, porém, foi encerrada às 00h48.

O combinado era que, depois disso, Pedro solicitaria outro veículo e seguiria sozinho para o Hotel Mercure JK, onde estava hospedado.

Amigo não soube informar se advogado deixou o veículo

O amigo que estava com Pedro não soube confirmar o que aconteceu após o encerramento da primeira corrida.

Ele não conseguiu informar se o advogado desembarcou para pedir outro carro por aplicativo ou se continuou no mesmo veículo.

Essa parte do trajeto é um dos pontos que ainda precisam ser esclarecidos pela investigação. Registros das plataformas de transporte, imagens de câmeras de segurança e dados do telefone poderão ajudar a reconstruir a movimentação do advogado durante a madrugada.

O último registro conhecido de atividade no celular de Pedro ocorreu por volta das 5h de sexta-feira (10).

Depois desse horário, o aparelho não apresentou novas movimentações conhecidas, e Pedro não voltou a fazer contato com familiares, amigos ou colegas.

Advogado não retornou ao hotel

Pedro também não retornou ao hotel onde estava hospedado.

Familiares tentaram entrar em contato, mas as mensagens não foram respondidas e as ligações não foram atendidas. O advogado também deixou de comparecer aos compromissos profissionais.

O chefe de Pedro procurou a polícia e registrou outro boletim de ocorrência. Segundo o relato, o advogado havia trabalhado em regime de home office no dia anterior ao desaparecimento.

Após o encerramento do expediente, Pedro não voltou a responder às tentativas de contato.

Preocupado, o chefe telefonou para o hotel. Os funcionários informaram que o quarto permanecia organizado e não apresentava sinais de utilização depois que o advogado saiu.

O cenário reforçou a suspeita de que ele não havia conseguido retornar ao local durante a madrugada.

Família registrou desaparecimento

A irmã de Pedro formalizou o desaparecimento e forneceu às autoridades as informações que possuía sobre os últimos passos do advogado.

Foram relatados o encontro com o amigo, a passagem pelos bares da Vila Madalena, a corrida solicitada na Rua Aspicuelta e o plano de retornar ao hotel.

Enquanto a família procurava informações sobre o paradeiro de Pedro, a polícia já havia registrado a localização de um homem morto em Pinheiros.

Como o corpo não tinha documentos, inicialmente não foi possível estabelecer uma ligação entre as duas ocorrências.

A confirmação aconteceu apenas depois que as impressões digitais foram analisadas pelo IML.

Linha do tempo deverá ser reconstruída

A investigação deverá tentar estabelecer o caminho percorrido por Pedro entre o encerramento da corrida por aplicativo, às 00h48, e o momento em que foi visto passando mal na Rua Fradique Coutinho.

Também será necessário esclarecer como ele chegou a Pinheiros, já que o plano informado ao amigo era retornar para o hotel.

Dados do telefone celular, registros dos carros solicitados por aplicativo, transações financeiras e imagens de câmeras instaladas na Vila Madalena, em Moema e em Pinheiros podem contribuir para a reconstrução da madrugada.

Os relatos das pessoas que viram Pedro antes da morte também poderão ajudar a esclarecer se ele estava sozinho e há quanto tempo apresentava sinais de mal-estar.

Exames devem esclarecer causa da morte

Embora o corpo não apresentasse lesões externas aparentes, ainda não é possível concluir que a morte tenha ocorrido por causas naturais.

O estado das pupilas, o vômito e o mal-estar relatado pelas testemunhas podem estar associados a diferentes situações. Somente os exames periciais e toxicológicos poderão oferecer uma resposta mais precisa.

Até a divulgação de um laudo, não há confirmação de agressão, intoxicação, consumo de alguma substância ou problema médico repentino.

A ausência de marcas externas também não encerra a investigação, uma vez que algumas causas de morte não deixam sinais imediatamente visíveis.

Caso permanece sob investigação

A Polícia Civil deve reunir os boletins registrados pela família, pelo chefe de Pedro e pelos agentes que atenderam à ocorrência da localização do corpo.

Os investigadores deverão verificar se há contradições nos depoimentos, lacunas na movimentação do advogado ou qualquer indício de participação de terceiros.

A identificação realizada pelo IML encerrou as buscas pelo desaparecido, mas abriu uma nova etapa destinada a esclarecer o que aconteceu durante as últimas horas de vida de Pedro.

Até a conclusão dos exames e das diligências policiais, o caso deve ser tratado como uma morte de circunstâncias ainda desconhecidas.