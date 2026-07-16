Mutirão do Emprego, em Ferraz, realiza 153 encaminhamentos para vagas de trabalho

Ação reuniu mais de 160 participantes e reforçou as políticas de geração de emprego e fortalecimento da economia local

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos realizou, nesta quarta-feira (15), mais uma edição do Mutirão do Emprego, iniciativa que tem fortalecido a geração de oportunidades para a população. A ação reuniu participantes, dos quais 153 foram encaminhados para processos seletivos, ampliando as chances de ingresso no mercado de trabalho.

Promovido pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Agricultura, o mutirão aproximou empresas que estão com vagas abertas de profissionais em busca de uma colocação, proporcionando atendimento direto, orientações e encaminhamentos para diversas áreas de atuação.

A iniciativa integra as políticas públicas de incentivo ao emprego desenvolvidas pelo município. Somente no primeiro semestre deste ano, a Prefeitura disponibilizou mais de 600 vagas de trabalho em diferentes ações voltadas à empregabilidade, contribuindo para a inserção de trabalhadores no mercado e para o fortalecimento da economia local.

Com o objetivo de facilitar o acesso às oportunidades, o mutirão busca oferecer mais dignidade às famílias ferrazenses, aproximando empregadores e candidatos de forma rápida, organizada e acessível.

Além da oportunidade de concorrer às vagas, os participantes também tiveram acesso à oficina “Descubra seu perfil comportamental e aumente suas chances de conquistar um emprego”, voltada ao desenvolvimento profissional. A atividade ajudou os candidatos a identificarem seus pontos fortes, aperfeiçoarem suas habilidades e se prepararem para processos seletivos e entrevistas de emprego.

Para o secretário de Desenvolvimento Econômico e Agricultura, Thiago Severo, os resultados demonstram a importância de investir em iniciativas que aproximem quem busca uma oportunidade das empresas que precisam contratar.

“Cada encaminhamento representa uma nova possibilidade para um trabalhador e sua família. Nosso compromisso é ampliar o acesso ao mercado de trabalho, fortalecer as parcerias com as empresas e criar cada vez mais oportunidades para os ferrazenses. Os números mostram que estamos no caminho certo e seguimos trabalhando para gerar desenvolvimento e movimentar a economia da nossa cidade”, destacou o secretário.

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos seguirá promovendo ações voltadas à geração de emprego, qualificação profissional e fortalecimento do empreendedorismo, ampliando as oportunidades para a população e contribuindo para o desenvolvimento econômico do município.