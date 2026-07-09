Bonnie Tyler morre aos 75 anos e deixa legado marcado por ‘Total Eclipse of the Heart’

Cantora galesa estava internada em Portugal desde maio, após cirurgia intestinal de emergência; dona de uma das vozes mais marcantes dos anos 1980, ela ficou conhecida mundialmente pelo timbre rouco e por sucessos que atravessaram gerações
A cantora Bonnie Tyler, uma das vozes mais reconhecidas da música pop e do rock dos anos 1980, morreu aos 75 anos. A informação foi confirmada nesta quinta-feira (9) por meio de uma nota publicada nas redes sociais da artista. Segundo o comunicado, a cantora faleceu inesperadamente na noite de quarta-feira (8), em um hospital de Portugal, onde estava em tratamento.
Conhecida mundialmente por sucessos como “Total Eclipse of the Heart”, “It’s a Heartache” e “Holding Out for a Hero”, Bonnie Tyler marcou época com sua voz rouca, intensa e dramática. A artista havia sido internada em maio, depois de passar por uma cirurgia intestinal de emergência, e chegou a ser colocada em coma induzido para auxiliar no processo de recuperação.
De acordo com a nota divulgada pela família e pela equipe, Bonnie morreu em decorrência da doença pela qual vinha sendo tratada. O comunicado também pediu que a privacidade dos familiares fosse respeitada neste momento de luto. A morte foi registrada por veículos internacionais como Reuters e Associated Press, que destacaram a trajetória da artista galesa e o impacto de seus maiores sucessos na cultura pop mundial.
Uma voz que virou marca registrada
Bonnie Tyler nasceu como Gaynor Hopkins, no País de Gales, em 1951. Antes de se tornar um nome conhecido em todo o mundo, a artista iniciou a carreira em apresentações locais e, aos poucos, conquistou espaço na indústria musical britânica.
O grande diferencial de Bonnie sempre foi sua voz. O timbre rouco, poderoso e facilmente reconhecível se tornou sua assinatura artística. A característica surgiu após uma cirurgia nas cordas vocais na década de 1970. Depois do procedimento, a cantora não conseguiu seguir integralmente o repouso recomendado, o que resultou em uma rouquidão permanente.
Aquilo que poderia representar um obstáculo acabou se transformando em seu maior trunfo. A voz áspera, comparada muitas vezes à de artistas como Rod Stewart, deu personalidade às interpretações de Bonnie Tyler e ajudou a consolidar sua imagem como uma cantora de presença forte, emotiva e teatral.
‘It’s a Heartache’ abriu caminho para o sucesso internacional
Antes de alcançar o topo das paradas com “Total Eclipse of the Heart”, Bonnie Tyler já havia chamado atenção do público com “It’s a Heartache”, lançada no fim dos anos 1970. A música se tornou um sucesso internacional e apresentou ao mundo o estilo vocal que faria da cantora uma artista única.
A faixa misturava elementos de country rock, pop e balada romântica, abrindo caminho para que Bonnie conquistasse mercados fora do Reino Unido. O sucesso também ajudou a estabelecer a cantora como uma intérprete capaz de unir intensidade emocional e apelo comercial.
Com “It’s a Heartache”, Bonnie Tyler passou a ser vista como uma artista de alcance global. Mas ainda seria nos anos 1980 que ela viveria o momento mais importante de sua carreira.
A parceria com Jim Steinman e a virada dos anos 1980
A grande virada artística de Bonnie Tyler aconteceu quando ela passou a trabalhar com Jim Steinman, compositor e produtor conhecido por criações grandiosas, dramáticas e quase cinematográficas. Steinman já havia se destacado por trabalhos com Meat Loaf e levou para Bonnie uma sonoridade mais operática, intensa e teatral.
Dessa parceria nasceu o álbum “Faster Than the Speed of Night”, lançado em 1983. O disco levou Bonnie Tyler a um novo patamar e consolidou sua imagem como uma das grandes vozes femininas da década.
Segundo a Official Charts, o álbum chegou ao primeiro lugar no Reino Unido, e Bonnie se tornou a primeira artista galesa a alcançar o topo da parada britânica de álbuns. A biografia oficial da cantora também destaca que ela foi a primeira artista feminina britânica a estrear diretamente no primeiro lugar da parada de álbuns do Reino Unido.
‘Total Eclipse of the Heart’ virou hino de uma geração
O maior sucesso da carreira de Bonnie Tyler foi “Total Eclipse of the Heart”, lançado em 1983. A canção, escrita e produzida por Jim Steinman, se tornou uma das baladas mais emblemáticas da década e atravessou gerações como um clássico absoluto da música pop.
Com arranjo grandioso, clima dramático e interpretação intensa, a faixa fugia do formato tradicional das músicas de rádio da época. Mesmo assim, conquistou o público e chegou ao topo das paradas no Reino Unido e nos Estados Unidos. A Official Charts registra que a música ficou em primeiro lugar no ranking britânico de singles em 1983.
A música também ficou marcada por seu videoclipe surrealista, típico da era MTV, com cenas teatrais, imagens sombrias e uma estética que ajudou a transformar a canção em um fenômeno visual e sonoro.
Para milhões de fãs, bastava ouvir “Turn around” para reconhecer imediatamente a força daquela interpretação. E, com a morte da cantora, o verso “I get a little bit lonely” ganha um peso ainda mais melancólico, como uma lembrança da voz que embalou corações ao redor do mundo.
Videoclipe ajudou a transformar a canção em clássico da MTV
Além da força da música, “Total Eclipse of the Heart” ficou marcada por um videoclipe de estética incomum. O vídeo, filmado em um antigo asilo, apostava em imagens dramáticas, personagens misteriosos, crianças com olhos brilhantes, cenas de dança e elementos quase fantásticos.
Na época, a MTV ajudava a mudar a forma como o público consumia música, e Bonnie Tyler se beneficiou diretamente dessa transformação. O clipe reforçou a aura teatral da canção e ajudou a consolidar a cantora como um dos nomes mais lembrados da década de 1980.
Décadas depois, a música continuou aparecendo em filmes, séries, comerciais, programas de televisão e momentos virais da internet. A faixa também ganhou nova força em ocasiões ligadas a eclipses solares, quando voltou a ser lembrada pelo público e por plataformas musicais.
‘Holding Out for a Hero’ também marcou o cinema e novas gerações
Outro grande sucesso da carreira de Bonnie Tyler foi “Holding Out for a Hero”, lançado em 1984 e incluído na trilha sonora do filme “Footloose”. A música manteve o estilo grandioso e enérgico que marcou a fase mais popular da cantora.
Com o passar dos anos, a faixa conquistou novas gerações. Para muitos jovens, “Holding Out for a Hero” ficou especialmente conhecida por sua presença em “Shrek 2”, animação que ajudou a recolocar a música no imaginário popular.
A canção reforçou a habilidade de Bonnie Tyler de interpretar músicas intensas, dramáticas e com forte apelo emocional. Assim como “Total Eclipse of the Heart”, ela se tornou uma das faixas mais lembradas da artista e segue presente em trilhas, playlists e referências culturais.
Carreira foi reconhecida pela coroa britânica
Ao longo da carreira, Bonnie Tyler acumulou feitos importantes e reconhecimento internacional. Além de sua popularidade nas paradas, ela representou o Reino Unido no Eurovision Song Contest de 2013, ampliando sua presença em eventos musicais de grande visibilidade.
A artista também recebeu reconhecimento oficial da coroa britânica. O título de Membro da Ordem do Império Britânico, conhecido como MBE, foi anunciado nas honrarias de 2022 por seus serviços à música, segundo o site oficial da cantora. A homenagem foi posteriormente entregue em cerimônia no Castelo de Windsor.
O reconhecimento simbolizou a importância de Bonnie Tyler não apenas como artista popular, mas como uma voz que ajudou a projetar a música britânica e galesa para o mundo.
Internação começou após cirurgia de emergência
Bonnie Tyler estava internada desde maio em um hospital em Portugal. Segundo informações divulgadas anteriormente por representantes da artista, ela passou por uma cirurgia intestinal de emergência e foi colocada em coma induzido durante o tratamento.
No mês anterior à morte, um porta-voz havia informado que a cantora havia saído do coma, mas permanecia debilitada. A família não detalhou publicamente a doença que levou ao agravamento do quadro.
Na nota divulgada após a morte, familiares e equipe afirmaram estar “profundamente consternados” e informaram que um novo comunicado será divulgado em breve.
Legado de Bonnie Tyler atravessa décadas
Bonnie Tyler construiu uma carreira marcada por intensidade, emoção e personalidade vocal. Sua voz rouca se tornou uma das mais identificáveis da música internacional e ajudou a transformar canções românticas e dramáticas em verdadeiros hinos populares.
Mesmo sem repetir o impacto gigantesco de “Total Eclipse of the Heart”, a cantora manteve uma trajetória sólida, gravou novos trabalhos, fez turnês e continuou sendo celebrada por fãs de diferentes gerações.
Sua morte encerra a trajetória de uma artista que ajudou a definir o som de uma época. Mas suas músicas seguem vivas, especialmente em momentos de nostalgia, trilhas sonoras e lembranças afetivas de quem cresceu ouvindo sua voz.
Bonnie Tyler deixa um legado que vai além das paradas musicais. Ela permanece como símbolo de uma geração que aprendeu, com sua voz rasgada e poderosa, que uma balada pop também podia soar épica, teatral e inesquecível.