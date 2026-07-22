Itaquá conclui entrega de 40 mil cestas de alimentos na ação ‘Férias com Merenda’

Distribuição foi realizada nas unidades municipais e contemplou um kit alimentício por estudante

A Prefeitura de Itaquaquecetuba concluiu, nesta sexta-feira (17), a entrega das 40 mil cestas de alimentos aos estudantes da rede municipal por meio da iniciativa Férias com Merenda. A ação garantiu um kit alimentício a cada criança matriculada nas creches, pré-escolas, ensino fundamental e Educação de Jovens e Adultos (EJA) para reforçar a alimentação durante o recesso escolar.

As cestas foram distribuídas nas unidades de ensino onde os estudantes estão matriculados e contêm arroz, feijão, macarrão, molho de tomate, óleo, sardinha em lata, carne de sol, leite, achocolatado, bolachas doce e salgada, creme de avelã, mistura para bolo, bisnaguinha, pipoca e suco.

Os responsáveis retiraram os kits nas unidades de ensino mediante apresentação do RG, da certidão de nascimento ou da carteira escolar do estudante. Cada matriculado recebeu uma cesta, inclusive nos casos em que havia mais de um estudante matriculado na mesma família.

“A recepção foi excelente, com grande participação dos pais e responsáveis na retirada das cestas. Garantir uma alimentação digna durante o período de férias é fundamental para que os estudantes retornem às aulas com mais tranquilidade e possam aproveitar ao máximo o processo de aprendizagem”, disse a secretária de Educação, Maria Cristina Perpetuo.

“Entendemos que manter a alimentação dos estudantes durante o período das férias escolares é fundamental para garantir a dignidade e a segurança alimentar das famílias. É esse cuidado que buscamos oferecer com essa iniciativa”, afirmou o prefeito Eduardo Boigues.