Vôlei masculino de Arujá conquista medalha de ouro na 68ª edição dos Jogos Regionais com vitória emocionante

Município celebra a vitória e a participação da delegação, consolidando sua evolução no cenário esportivo regional

Arujá já é destaque na 68ª edição dos Jogos Regionais, que acontece em São José dos Campos. Com uma equipe determinada e focada, o município conquistou a medalha de ouro pelo time de Vôlei Masculino, após uma vitória emocionante sobre a equipe de Pindamonhangaba por 3 sets a 2. A competição, que se estende até quinta-feira (23), ainda promete mais resultados para a cidade.

Composta por 150 integrantes, entre atletas e comissão técnica, a delegação de Arujá chegou à competição com o objetivo de consolidar sua evolução no cenário esportivo regional e buscar o pódio em diversas frentes. A união e o espírito esportivo dos participantes são a força por trás dos resultados alcançados, refletindo o investimento e o apoio ao esporte no município.

Nesta edição dos Jogos Regionais, Arujá iniciou a competição em 11 modalidades. As equipes estão prontas para os desafios em quadras, pistas e tatames, abrangendo competições de basquetebol, bocha masculino, futebol de campo, vôlei de praia, atletismo, judô, biribol, futsal, taekwondo, voleibol e xadrez.

A conquista da medalha de ouro pelo vôlei masculino, é um testemunho do talento e da dedicação dos atletas de Arujá, e um grande incentivo para as demais modalidades que ainda estão em disputa. Este resultado positivos nos 68º Jogos Regionais reforçam o compromisso da gestão municipal com o esporte, promovendo a saúde, o bem-estar e a representatividade de Arujá no cenário esportivo regional.