Lucro do FGTS pode distribuir R$ 13 bilhões a trabalhadores; veja quem recebe e como calcular

Conselho Curador deve aprovar repasse para 138,2 milhões de trabalhadores; dinheiro será depositado diretamente nas contas vinculadas até 31 de agosto

O Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço deve aprovar a distribuição de R$ 13,04 bilhões referentes ao lucro do FGTS em 2025. A expectativa é que aproximadamente 138,2 milhões de trabalhadores sejam beneficiados pelo pagamento.

A decisão será formalizada na próxima terça-feira (28), durante uma reunião do Conselho Curador do FGTS, formado por representantes do governo, dos empregadores e dos trabalhadores.

Caso a proposta seja aprovada, os valores deverão ser creditados nas contas vinculadas até 31 de agosto de 2026. O trabalhador poderá consultar o depósito pelo aplicativo FGTS ou nos canais de atendimento da Caixa Econômica Federal.

O valor não será depositado diretamente em uma conta bancária de livre movimentação. A parcela será adicionada ao saldo do FGTS e seguirá as mesmas regras de saque aplicáveis aos demais recursos do fundo.

Quem terá direito ao lucro do FGTS

Terão direito ao pagamento os trabalhadores que possuíam saldo em uma conta ativa ou inativa do FGTS em 31 de dezembro de 2025.

As contas ativas são aquelas relacionadas ao emprego atual do trabalhador. As inativas correspondem a contratos de trabalho anteriores que já foram encerrados, mas que ainda possuem dinheiro depositado.

O fato de o trabalhador estar atualmente empregado não é o único critério. O que determina o direito ao pagamento é a existência de saldo positivo na conta vinculada na data utilizada como referência.

Quem começou a receber depósitos do FGTS somente em 2026 não participará dessa distribuição, pois o pagamento corresponde ao resultado obtido pelo fundo durante 2025.

Valor será proporcional ao saldo de cada trabalhador

A divisão do lucro não será igual para todos. O valor será calculado proporcionalmente ao saldo existente em cada conta do FGTS em 31 de dezembro de 2025.

Quanto maior era o saldo nessa data, maior será a parcela creditada.

A proposta prevê um acréscimo equivalente a aproximadamente 1,87% sobre o saldo de cada conta. O índice exato informado para o cálculo é 0,01868341.

Para descobrir quanto poderá receber, o trabalhador deverá multiplicar o saldo registrado em 31 de dezembro de 2025 por esse índice.

Como calcular o valor do lucro do FGTS

Um trabalhador que possuía R$ 1 mil no FGTS no fim de 2025 deverá receber aproximadamente R$ 18,68.

Com um saldo de R$ 2 mil, o crédito estimado será de R$ 37,37. Para quem tinha R$ 5 mil, o valor ficará próximo de R$ 93,42.

Um saldo de R$ 10 mil dará direito a aproximadamente R$ 186,83. Quem possuía R$ 20 mil deverá receber cerca de R$ 373,67.

Os valores são estimativas obtidas pela aplicação do índice de 0,01868341. O depósito final dependerá do saldo existente em cada uma das contas vinculadas na data de referência.

Trabalhador com mais de uma conta também recebe

Quem possui mais de uma conta do FGTS poderá receber uma parcela do lucro em cada uma delas, desde que todas tivessem saldo positivo em 31 de dezembro de 2025.

Nesse caso, a Caixa deverá aplicar o índice individualmente sobre o valor existente em cada conta.

O aplicativo FGTS permite visualizar separadamente as contas vinculadas aos diferentes contratos de trabalho. Após o crédito, o trabalhador poderá conferir quanto foi depositado em cada uma.

O valor total recebido será a soma dos créditos distribuídos entre todas as contas que atendam aos critérios.

FGTS registrou lucro de R$ 14,6 bilhões

O Fundo de Garantia registrou um resultado positivo de aproximadamente R$ 14,6 bilhões em 2025.

A proposta prevê a distribuição de R$ 13,04 bilhões, o equivalente a cerca de 89% do lucro obtido no período.

A parcela restante permanecerá no patrimônio do fundo. Os recursos do FGTS são utilizados, entre outras finalidades, para financiar projetos de habitação, saneamento básico e infraestrutura.

A distribuição anual permite que uma parte do resultado financeiro obtido pelo fundo seja incorporada às contas dos trabalhadores.

Rentabilidade das contas chegará a 6,90%

Com a divisão do lucro, a rentabilidade total das contas do FGTS referente a 2025 deverá alcançar 6,90%.

O resultado ficará acima da inflação oficial registrada no período. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, encerrou 2025 com alta acumulada de 4,26%.

Isso representa um ganho real de aproximadamente 2,53 pontos percentuais acima da inflação.

A parcela do lucro aumentará a remuneração das contas em cerca de 1,87%, complementando o rendimento normal do FGTS.

STF determinou correção mínima pela inflação

O Supremo Tribunal Federal decidiu que a remuneração anual das contas do FGTS deve garantir, no mínimo, a reposição da inflação medida pelo IPCA.

Caso a fórmula regular de correção e a distribuição do lucro não alcancem a inflação oficial, o Conselho Curador deverá adotar uma forma de compensação.

Para o resultado de 2025, a rentabilidade projetada de 6,90% supera o IPCA de 4,26%, cumprindo a determinação estabelecida pelo STF.

A distribuição do lucro é uma das ferramentas utilizadas para elevar o rendimento das contas e evitar a perda do poder de compra do dinheiro depositado.

Depósito não significa saque imediato

Embora o dinheiro pertença ao trabalhador, o crédito do lucro não poderá ser retirado imediatamente apenas por ter sido depositado.

O valor será incorporado ao saldo da conta do FGTS e ficará submetido às regras normais de movimentação do fundo.

O saque poderá ocorrer nas situações previstas em lei, como demissão sem justa causa, aposentadoria, compra da casa própria, doenças graves, calamidade pública e outras hipóteses autorizadas.

Os trabalhadores que aderiram ao saque-aniversário também continuarão sujeitos às regras específicas dessa modalidade.

Como consultar o crédito pelo aplicativo FGTS

A consulta poderá ser feita pelo aplicativo FGTS, disponível para celulares. Depois de acessar a conta, o trabalhador deverá verificar o extrato e selecionar o contrato de trabalho correspondente.

O crédito deverá aparecer no histórico de movimentações após ser processado pela Caixa Econômica Federal.

Quem possui mais de uma conta precisará consultar os extratos separadamente para identificar os valores distribuídos.

As informações também poderão ser obtidas nos canais oficiais da Caixa. O banco é responsável por administrar as contas vinculadas e efetuar os depósitos aprovados pelo Conselho Curador.

Pagamento deverá ocorrer até o fim de agosto

A reunião que decidirá sobre a distribuição está marcada para 28 de julho. Depois da aprovação, a Caixa terá de concluir o processamento dos valores.

A legislação estabelece que a distribuição deve ser realizada até 31 de agosto. Os créditos poderão ocorrer de forma gradual, sem que todos os trabalhadores recebam necessariamente no mesmo dia.

Por isso, a ausência do valor nos primeiros dias não significa que o trabalhador perdeu o direito ao pagamento. A recomendação é acompanhar o extrato até o término do prazo.

Distribuição do lucro ocorre anualmente

A divisão do resultado positivo do FGTS vem sendo realizada nos últimos anos como forma de aumentar a rentabilidade das contas vinculadas.

Em 2025, o Conselho Curador aprovou a distribuição de 95% do lucro registrado em 2024, com o repasse de aproximadamente R$ 12,9 bilhões.

No ano anterior, foram distribuídos R$ 15,2 bilhões referentes a parte do resultado obtido em 2023.

O lucro do FGTS em 2023 chegou ao recorde de R$ 23,4 bilhões. Na ocasião, aproximadamente 65% do resultado foi destinado às contas dos trabalhadores.

Os percentuais distribuídos podem mudar a cada ano, conforme o resultado financeiro e a decisão do Conselho Curador.

Trabalhador deve aguardar aprovação definitiva

Apesar da expectativa de aprovação, o pagamento ainda precisa ser formalizado pelo Conselho Curador.

Somente depois da reunião será possível confirmar oficialmente o montante total, o índice aplicado e o número definitivo de beneficiários.

Caso a proposta seja mantida, R$ 13,04 bilhões serão incorporados às contas de 138,2 milhões de trabalhadores até o fim de agosto.

O beneficiário não precisará fazer solicitação ou cadastro para receber. O depósito será realizado automaticamente nas contas que possuíam saldo em 31 de dezembro de 2025.