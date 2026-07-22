Personal trainer é preso em Salvador por suspeita de abusos durante atendimentos

Investigado oferecia procedimentos de liberação miofascial; após a primeira denúncia, outras mulheres procuraram a polícia e relataram situações semelhantes

O personal trainer Maurício Brasil Maia, de 30 anos, foi preso na manhã desta quarta-feira (22), em Salvador, por suspeita de estupro e importunação sexual durante procedimentos de liberação miofascial.

A Polícia Civil da Bahia cumpriu mandados de prisão, busca e apreensão contra o investigado, que se apresentava como educador físico e afirmava possuir aptidão para aplicar a técnica.

A investigação começou após a denúncia de uma mulher de 28 anos. Segundo a vítima, durante o atendimento, o suspeito teria adotado condutas incompatíveis com qualquer finalidade terapêutica.

Depois do início das apurações, outras mulheres procuraram a delegacia e relataram situações semelhantes. A polícia trabalha para identificar possíveis novas vítimas e esclarecer todas as circunstâncias dos atendimentos.

Primeira denúncia foi feita por mulher de 28 anos

A investigação teve início depois que uma mulher de 28 anos procurou a Polícia Civil e relatou ter sido vítima durante uma sessão.

Ela afirmou que havia procurado Maurício para realizar um procedimento de liberação miofascial.

Segundo o depoimento, o personal trainer teria adotado condutas sem relação com a finalidade terapêutica apresentada à paciente.

A denúncia deu origem às primeiras diligências e permitiu que os policiais reunissem elementos para solicitar as medidas judiciais.

Outras mulheres relataram situações semelhantes

Com o avanço da investigação, outras possíveis vítimas compareceram à delegacia.

As mulheres relataram situações semelhantes durante os atendimentos oferecidos pelo investigado.

De acordo com a Polícia Civil, os depoimentos indicam que Maurício teria repetido o mesmo modo de atuação em diferentes ocasiões.

Os relatos estão sendo analisados separadamente para determinar quando os atendimentos ocorreram e quais condutas teriam sido praticadas em cada caso.

Pacientes ficavam apenas com roupas íntimas

Segundo as denúncias, o personal trainer solicitava que as pacientes permanecessem somente com roupas íntimas durante os procedimentos.

A investigação procura esclarecer como os atendimentos eram apresentados às mulheres e quais explicações eram oferecidas para essa exigência.

Os policiais também analisam se as pacientes receberam informações adequadas sobre as etapas da sessão e se houve consentimento para os contatos realizados.

A denúncia de uma conduta sexual durante um procedimento corporal exige a análise do contexto, da finalidade apresentada e dos limites autorizados pela paciente.

Suspeito dizia ter aptidão para aplicar técnica

Maurício se apresentava como educador físico e afirmava possuir aptidão para realizar os procedimentos.

Em seu perfil nas redes sociais, que foi colocado no modo privado após a prisão, ele também se descrevia como empreendedor.

O investigado aparecia como fundador de uma empresa de consultoria on-line de treinamento e performance.

A empresa oferecia assessoria digital direcionada a profissionais do segmento fitness.

A polícia deverá analisar documentos e conteúdos digitais para verificar como os serviços eram divulgados e de que maneira os atendimentos eram agendados.

Polícia cumpriu mandados nesta quarta-feira

A prisão ocorreu durante o cumprimento de uma ordem judicial expedida no âmbito da investigação.

Além do mandado de prisão, os policiais realizaram buscas em endereços ligados ao suspeito.

A operação buscou reunir provas que ajudem a esclarecer as denúncias e identificar outras pessoas que possam ter realizado atendimentos com o investigado.

Celulares, equipamentos eletrônicos e documentos poderão revelar conversas com pacientes, registros de agendamento e informações sobre os serviços oferecidos.

Haxixe e anabolizantes foram apreendidos

Durante as buscas no endereço de Maurício, os policiais encontraram uma porção de haxixe e uma balança de precisão.

Também foram apreendidos dois frascos contendo substâncias descritas pela polícia como anabolizantes.

O material foi recolhido e será encaminhado para análise pericial.

A perícia deverá confirmar a composição das substâncias e fornecer informações que poderão resultar em outras linhas de investigação.

A apreensão dos produtos não comprova, isoladamente, envolvimento em outros crimes. As circunstâncias da posse ainda serão apuradas.

Celular e documentos passarão por perícia

A Polícia Civil também apreendeu um celular, equipamentos eletrônicos e documentos.

O material poderá ajudar os investigadores a identificar pacientes atendidas pelo personal trainer e reconstruir a rotina dos procedimentos.

Mensagens, agendas, registros de pagamentos e publicações poderão ser analisados mediante autorização judicial.

As informações também poderão demonstrar como Maurício oferecia os serviços e quais orientações eram transmitidas antes das sessões.

A polícia procura identificar possíveis padrões entre as denúncias já apresentadas.

Investigação busca novas vítimas

As equipes responsáveis pelo caso continuam realizando diligências para identificar outras mulheres que possam ter passado por situações semelhantes.

A polícia deverá confrontar os depoimentos com documentos, conversas e demais provas recolhidas durante as buscas.

As possíveis vítimas poderão ser ouvidas em ambiente reservado, com os cuidados necessários para preservar sua intimidade.

As autoridades também deverão verificar se os atendimentos ocorreram no mesmo estabelecimento ou em locais diferentes.

Caso é investigado pela Polícia Civil da Bahia

As apurações são conduzidas pelo Departamento de Polícia Metropolitana, o Depom, por meio das equipes da 16ª Delegacia Territorial da Pituba.

Os policiais investigam as suspeitas de estupro e importunação sexual relatadas durante os atendimentos.

A definição jurídica das condutas dependerá dos depoimentos, das provas periciais e das circunstâncias específicas de cada episódio.

A investigação também deverá determinar o número de possíveis vítimas e o período durante o qual os procedimentos foram oferecidos.

Prisão não representa condenação definitiva

Maurício Brasil Maia permanece na condição de investigado. A prisão preventiva ou temporária não representa uma condenação antecipada.

O personal trainer terá direito à defesa e poderá apresentar sua versão sobre as acusações durante o processo.

Os materiais apreendidos ainda serão examinados, e os relatos das denunciantes deverão ser analisados pelas autoridades.

Depois da conclusão do inquérito, a Polícia Civil decidirá sobre o indiciamento e encaminhará o material ao Ministério Público, responsável por avaliar uma eventual denúncia à Justiça.