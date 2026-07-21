Fifa investiga briga entre Argentina e Espanha após final da Copa do Mundo

Jogadores e integrantes da comissão técnica argentina podem ser suspensos pelos confrontos registrados depois da vitória espanhola por 1 a 0; AFA também corre risco de multa

A Fifa abriu uma investigação para apurar a confusão envolvendo jogadores da Argentina e da Espanha após a final da Copa do Mundo de 2026, disputada no domingo, no MetLife Stadium, em Nova Jersey.

Os confrontos começaram pouco depois do apito final, quando os espanhóis iniciaram a comemoração pela vitória por 1 a 0 e pela conquista do título mundial.

Imagens da transmissão indicam a participação dos argentinos Nahuel Molina, Leandro Paredes e Thiago Almada, além do auxiliar técnico Roberto Ayala. Jogadores espanhóis como Rodri, Eric García, Gavi e Dani Olmo também aparecem durante a confusão.

A Fifa designou um procurador de disciplina e ética para analisar detalhadamente as imagens, os relatórios da partida e outros elementos disponíveis.

Os envolvidos poderão receber suspensões, enquanto a Associação de Futebol Argentino, a AFA, também poderá ser multada.

Confusão começou durante comemoração espanhola

Quando a partida terminou, alguns jogadores argentinos desabaram no gramado. Outros permaneceram parados enquanto a seleção espanhola iniciava a comemoração pelo título.

Rodri, que havia sido substituído durante a prorrogação, deixou o banco de reservas para se juntar aos companheiros.

Ao passar por Nahuel Molina, o meio-campista espanhol pareceu ser atingido no braço ou no estômago pelo defensor argentino.

Rodri confrontou Molina, que avançou em sua direção. A discussão atraiu outros jogadores e integrantes das duas delegações, transformando o desentendimento inicial em uma confusão generalizada.

Paredes aparece em confronto com Eric García

O espanhol Eric García correu para apoiar Rodri. Nesse momento, Leandro Paredes também entrou no confronto.

As imagens mostram Paredes aparentemente atingindo García na região da garganta.

O sistema de informações da Fifa utilizado por comentaristas chegou a registrar que o argentino havia recebido um cartão vermelho do árbitro Slavko Vincic pelo incidente.

A informação foi retirada pouco depois. A própria entidade confirmou que Paredes não foi expulso e nenhuma medida disciplinar foi aplicada naquele momento.

A conduta do jogador, entretanto, será analisada no processo aberto após a final.

Gavi foi derrubado durante a confusão

Gavi, que estava no banco de reservas e não entrou em campo durante a decisão, tentou participar da intervenção.

O espanhol acabou derrubado por Thiago Almada. Na sequência, Paredes aparece empurrando Gavi enquanto ele estava no chão e colocando a mão sobre o rosto do adversário.

As cenas estarão entre as principais provas examinadas pelo procurador disciplinar.

A Fifa deverá determinar se as ações podem ser enquadradas como conduta violenta ou violação dos princípios de comportamento e jogo limpo previstos em seu código.

Roberto Ayala também será investigado

O auxiliar técnico Roberto Ayala aparece envolvido nos confrontos com jogadores espanhóis.

Nas imagens, o integrante da comissão argentina parece segurar Eric García pelo pescoço. Em outro momento, também aparenta partir em direção a Dani Olmo.

Como integrante da comissão técnica, Ayala está submetido às regras disciplinares aplicadas pela Fifa durante suas competições.

Uma eventual punição poderá impedir sua presença no banco de reservas e sua participação em atividades oficiais relacionadas ao futebol.

Enzo Fernández foi expulso durante a final

Antes da confusão registrada após o jogo, a Argentina já havia terminado a partida com um jogador a menos.

Enzo Fernández recebeu o segundo cartão amarelo nos acréscimos do segundo tempo e foi expulso pelo árbitro.

A punição de Enzo está registrada oficialmente na súmula e é diferente da possível ação disciplinar contra os participantes da briga.

A análise das ocorrências posteriores ao apito final será conduzida separadamente pela entidade.

Ex-jogadores criticaram comportamento argentino

As cenas foram duramente criticadas por ex-jogadores que trabalhavam na transmissão da BBC.

Alan Shearer afirmou que Leandro Paredes teria desferido golpes durante a confusão e classificou a reação argentina como injustificável.

“Não há lugar nem justificativa para isso. Sabemos o quanto significa para eles e o quanto dói perder, mas existe uma maneira de perder”, declarou.

O ex-goleiro Joe Hart também criticou a seleção argentina e classificou o comportamento como deplorável.

Para os comentaristas, os jogadores argentinos não possuíam motivos esportivos para contestar o resultado da decisão.

Scaloni diz que Argentina soube perder

O técnico Lionel Scaloni tentou acalmar a confusão no gramado e depois minimizou o episódio durante a entrevista coletiva.

“Sabemos ser dignos na vitória e devemos ser dignos na derrota. Hoje, estamos mostrando que sabemos perder”, afirmou.

Scaloni declarou que a Argentina aceitava o resultado, apesar da frustração provocada pela derrota na final.

“Perdemos a partida e aceitamos isso, mas isso não significa que vamos parar de viver ou esquecer tudo o que fizemos para chegar até aqui”, acrescentou.

As declarações, porém, contrastaram com as imagens dos confrontos entre integrantes das duas equipes.

Fifa nomeou procurador de disciplina e ética

O Comitê Disciplinar da Fifa nomeou um procurador para examinar os acontecimentos registrados depois do apito final.

A medida indica que a entidade analisará o episódio de maneira mais ampla, sem se limitar à identificação de uma possível agressão isolada.

O procurador poderá avaliar a conduta dos jogadores, dos membros da comissão técnica e da própria Associação de Futebol Argentino.

Relatórios dos árbitros, imagens da transmissão, gravações feitas por torcedores e depoimentos poderão ser considerados no processo.

Ainda não existe um prazo definido para a conclusão da investigação.

Jogadores podem sofrer suspensão global

O Código Disciplinar da Fifa oferece diferentes possibilidades de punição.

Dependendo da gravidade das condutas, os envolvidos podem receber advertências, multas ou suspensões por determinado número de partidas.

O procurador também possui a possibilidade de recomendar uma suspensão global de todas as atividades relacionadas ao futebol.

Uma punição desse tipo não ficaria restrita aos jogos da seleção argentina. Ela poderia alcançar partidas disputadas pelos atletas em seus respectivos clubes.

A duração dependerá da classificação das infrações e da avaliação das circunstâncias agravantes e atenuantes.

Artigo 13 trata de comportamento ofensivo

A investigação poderá utilizar como base o Artigo 13 do Código Disciplinar da Fifa, que trata de comportamento ofensivo e violações aos princípios do jogo limpo.

As ações podem ser enquadradas como violação das regras básicas de conduta decente ou como comportamento capaz de prejudicar a reputação do futebol e da entidade.

O código permite que a Fifa examine todo o contexto do incidente, incluindo provocações, reincidência, intensidade das agressões e participação dos envolvidos.

Ainda será necessário definir quais pessoas serão formalmente acusadas e quais artigos serão aplicados em cada caso.

AFA também pode ser responsabilizada

Além das punições individuais, a Associação de Futebol Argentino pode ser responsabilizada pelo comportamento dos jogadores e integrantes da comissão técnica.

A federação corre o risco de receber uma multa por não impedir os confrontos e por possíveis violações às normas de conduta da competição.

A eventual sanção poderá considerar o número de envolvidos, a gravidade das imagens e o histórico disciplinar da seleção.

A AFA ainda poderá apresentar sua defesa e contestar as conclusões do procurador antes de uma decisão definitiva.

Punições não devem alcançar casos extremos

Apesar da possibilidade de suspensões, não há indicação de que as penas serão tão longas quanto algumas das punições mais graves já aplicadas pela Fifa.

Em 2014, o uruguaio Luis Suárez foi afastado de todas as atividades relacionadas ao futebol por quatro meses após morder o italiano Giorgio Chiellini durante a Copa do Mundo.

A punição afetou também sua atuação por clubes. Suárez, que deixou o Liverpool e foi transferido para o Barcelona, só conseguiu estrear pela equipe espanhola depois do cumprimento do período determinado.

No caso da final de 2026, é considerado improvável que Almada, Ayala, Molina e Paredes enfrentem suspensões com a mesma duração.

Caso de Rubiales também utilizou regra disciplinar

A Fifa já utilizou regras semelhantes para punir Luis Rubiales, então presidente da Federação Espanhola de Futebol.

Rubiales foi investigado depois de beijar a jogadora Jenni Hermoso durante a cerimônia de premiação da Copa do Mundo Feminina.

Em 2023, ele foi proibido de participar de atividades relacionadas ao futebol por três anos. O recurso apresentado posteriormente não conseguiu reverter a decisão.

O caso mostra que a entidade pode impor punições abrangentes quando considera que uma conduta prejudicou a integridade ou a reputação do esporte.

Argentina já foi investigada após o título de 2022

A seleção argentina enfrentou acusações relacionadas a comportamento ofensivo, violações do jogo limpo e má conduta de atletas e dirigentes depois da final da Copa do Mundo de 2022.

Na ocasião, a equipe conquistou o título ao derrotar a França nos pênaltis, mas foi criticada pela maneira como alguns jogadores comemoraram.

O goleiro Emiliano Martínez realizou um gesto considerado obsceno com o troféu de melhor goleiro e depois apareceu em imagens zombando do francês Kylian Mbappé no vestiário.

A Argentina recebeu uma multa de aproximadamente R$ 125 mil, mas nenhum jogador foi punido individualmente.

Emiliano Martínez já recebeu suspensão

Em 2024, Emiliano Martínez foi suspenso por duas partidas devido a episódios classificados pela Fifa como comportamento ofensivo nas Eliminatórias.

O goleiro repetiu sua comemoração com uma réplica do troféu da Copa América após uma vitória por 3 a 0 contra o Chile.

Quatro dias depois, atingiu uma câmera com as luvas quando um cinegrafista se aproximou após a derrota por 2 a 1 para a Colômbia.

O histórico poderá ser considerado na avaliação sobre a repetição de problemas disciplinares envolvendo a seleção argentina.

AFA já responde por faixa sobre as Malvinas

A Associação de Futebol Argentino já enfrentava outro procedimento disciplinar durante a Copa do Mundo de 2026.

Após a vitória por 2 a 1 contra a Inglaterra na semifinal, jogadores argentinos exibiram uma faixa com a frase “Las Malvinas son Argentinas”, ou “As Malvinas são argentinas”.

A manifestação fazia referência à reivindicação do país sobre o arquipélago administrado pelo Reino Unido.

Cristian Romero, Giovani Lo Celso e Lisandro Martínez aparecem entre os jogadores que seguraram a faixa. Eles também podem ser alvo de medidas disciplinares.

Argentina já foi multada por faixa semelhante

Em 2014, a AFA recebeu uma multa de aproximadamente R$ 136 mil depois que jogadores exibiram uma faixa com a mesma mensagem antes de um amistoso contra a Eslovênia.

O precedente aumenta a possibilidade de uma nova punição financeira à federação.

A Fifa poderá analisar se houve reincidência e se a manifestação desrespeitou as regras que restringem mensagens políticas durante eventos esportivos.

Esse processo é separado da investigação sobre os confrontos registrados após a final contra a Espanha.

Espanha também teve jogadores punidos por manifestação

Após a vitória da Espanha sobre a Inglaterra na final da Eurocopa de 2024, Álvaro Morata e Rodri receberam suspensão de uma partida pela Uefa.

Os jogadores haviam entoado o grito “Gibraltar é espanhol” durante as comemorações do título.

O caso poderá ser utilizado como referência na análise das manifestações políticas exibidas pela Argentina durante a Copa.

As situações, entretanto, são avaliadas por entidades e regulamentos diferentes.

Investigação ainda não tem prazo para terminar

A Fifa não informou quando o procurador disciplinar e de ética apresentará suas conclusões.

Depois da análise, os envolvidos poderão ser formalmente acusados e terão o direito de apresentar suas defesas.

Somente após esse processo serão definidas as punições individuais e as eventuais sanções contra a AFA.

Até o momento, nenhum dos argentinos apontados nas imagens recebeu suspensão pela confusão ocorrida depois da final.